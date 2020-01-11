لحوم فاسدة ودقيق الغلابة.. حصيلة جهود مباحث التموين

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٦ م

ثلاجة لحوم

واصلت مديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجاري؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وأسفرت الحملات عن ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص للبسكويت والشيكولاتة المرج؛ لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد تصنيع البسكويت والحلوى مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط صاحب مخبز كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب؛ لإدارته المخبز بدون ترخيص، بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخبز على 1 طن دقيق بلدى مدعم.وشملت الجهود ضبط صاحب ثلاجة لحوم بمنطقة المطرية؛

وضبط صاحب مخبز كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب؛ لإدارته المخبز بدون ترخيص، بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخبز على 1 طن دقيق بلدى مدعم.



وشملت الجهود ضبط صاحب ثلاجة لحوم بمنطقة المطرية؛ لإدارته الثلاجة بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عثر بداخل الثلاجة على ( 1,340 طن جبنة - 765كيلو جرام لانشون - 100 كيلو جرام بسطرمة) وجميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.







