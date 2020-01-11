جريمة

إحالة مسؤول بالسكة الحديد إلى المحاكمة بتهمة الرشوة

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م
النائب العام
النائب العام
أحالت النيابة العامة مديرا بالشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة الجنائية؛ بتهمة الرشوة، وأوضحت التحقيقات أن المتهم ألقي القبض عليه متلبسا بتقاضي مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات تعويضات لأشخاص على أن يحصل على جزء من مبلغ التعويض في الوقت الذي نسبت النيابة للمتهم اتهمات تتعلق بالحصول على رشوة مالية مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، كما أثبتت تحريات الرقابة الإدارية اتفاق المتهم مع أصحاب التعويضات المستحقة من جهة عمله على أخذ جزء من المبلغ مقابل إنهاء الإجراءات.
من ناحية أخرى، قررت النيابة العامة، حبس عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب السابق، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بطلب وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة؛ مما أضر بالمال العام.البداية تعود إلى
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الداخلية تحبط 7 قضايا تزوير وهجرة غير شرعية

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – أدوات طبية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض في تلك القضايا أكثر من مائة ألف جنيه.
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بالأرقام.. جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
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لحوم فاسدة ودقيق الغلابة.. حصيلة جهود مباحث التموين

واصلت مديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجاري؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وأسفرت الحملات عن ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص للبسكويت والشيكولاتة المرج؛ لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد تصنيع البسكويت والحلوى مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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الداخلية تخمد نار الثأر بين عائلتين في قنا

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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انقلاب-سيارة-نصف-نقل

إصابة 20 عاملا في انقلاب سيارة نصف نقل بالإسماعيلية

أصيب 20 عاملا بإصابات مختلفة أثر انقلاب سيارة نصف نقل مساء اليوم الخميس قرب مركز ومدينة فايد، وكان اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد شاهين رئيس مباحث فايد يفيد انقلاب سيارة نقل يستقلها ما يزيد على 20 عاملا أثناء عودتهم من العمل في إحدى المزارع. ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ13 سيارة نقلت المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية، فيما أشارت المصادر الطبية إلى أن الإصابات تتنوع ما بين كسور مختلفة وكدمات وجروح في أنحاء مختلفة من الجسم.
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«كان راجع من الامتحان».. مصرع طالب صدمه قطار بالبدرشين

كعادته يخرج "أحمد" طالب الصف الثاني الإعدادي، من منزله قاطعا المسافات خلال ذهابه لأداء الامتحانات، وبعدها يعود إلى منزله، إلا أن سيناريو يومه المعتاد تبدل، وكتب القدر نهاية مأسوية له، إذ خرج دون عودة قبل أم يجني نتيجة تعبه ومجهوده في دراسته، عندما وجد الموت في انتظاره على شريط السكة الحديد في مكان غير مخصص للعبور، ليصطدم به قطار في البدرشين بعد أداءه امتحان منتصف العام الدراسي، لتفيض روحه إلى بارئها متأثرا بإصابته.
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"قتلها وسلم نفسه".. ليلة مقتل "شيماء" في المنصورة

خلافات ومشاكل بين "شيماء" وزوجها مبلط السيراميك كادت تعصف بأركان المنزل قبل أن يتدخل المقربون للصلح بينهما وإقناعها بالعودة إلى منزلها، ولكن ليلة أمس لم تكن كسابقاتها في حياة الزوجة، وبمجرد عودتها للبيت دبت مشكلة بينها وبين زوجها بسبب خلافات مالية، سرعان ما تطورت وانتهت نهاية درامية حزينة، إذ استل الزوج سكينا وأصابها بطعنتين بالرقبة والبطن، وتركها بجوار طفلها وأغلق الشقة وخرج. اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي مأمور قسم شرطة أول المنصورة بمصرع ربة منزل طعنًا بسكين بشارع الجلاء بالمنصورة.
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حبس المتهم في حادث طريق بورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بحبس المتهم «أحمد حمدي محمد محمد عقاب»، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسببه خطأً في موت 23 شخصًا وإصابة ستة آخرين، في واقعة تصادم ثلاث سيارات في طريق بورسعيد دمياط السريع، إذ ذكر بيان أصدرته النيابة العامة، اليوم الأحد، أن النائب العام أمر بتشكيل فريق تحقيق من نيابة المناخ والزهور الجزئية ببورسعيد للتحقيق في واقعة تصادم ثلاث سيارات في طريق بورسعيد دمياط السريع، وانتقل أعضاءٌ من النيابة العامة رفقة مختصين بالتصوير من معمل الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث أمام قرية الفردوس بذلك الطريق ذي الاتجاهين.
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