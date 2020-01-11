إحالة مسؤول بالسكة الحديد إلى المحاكمة بتهمة الرشوة

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م

النائب العام

أحالت النيابة العامة مديرا بالشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة الجنائية؛ بتهمة الرشوة، وأوضحت التحقيقات أن المتهم ألقي القبض عليه متلبسا بتقاضي مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات تعويضات لأشخاص على أن يحصل على جزء من مبلغ التعويض في الوقت الذي نسبت النيابة للمتهم اتهمات تتعلق بالحصول على رشوة مالية مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، كما أثبتت تحريات الرقابة الإدارية اتفاق المتهم مع أصحاب التعويضات المستحقة من جهة عمله على أخذ جزء من المبلغ مقابل إنهاء الإجراءات.

من ناحية أخرى، قررت النيابة العامة، حبس عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب السابق، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بطلب وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة؛ مما أضر بالمال العام.البداية تعود إلى

من ناحية أخرى، قررت النيابة العامة، حبس عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب السابق، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بطلب وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة؛ مما أضر بالمال العام.



البداية تعود إلى وردت معلومات للهيئة تفيد بارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع رئيس مصلحة الضرائب المتهم من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوٍ مالية وعينية.



وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة، في الأماكن العامة والخاصة، وعلى إثر ذلك تم ضبط رئيس مصلحة الضرائب حال تقاضيه جزءًا من مبالغ الرشوة من أحد المحاسبين القانونيين.



