جريمة

بالأرقام.. جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م
حملة أمنية
حملة أمنية
اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تمكنت من ضبط 1101 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية مقابل 1003 قضايا تموينية ضُبط خلالها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).أسفرت جهود شرطة الكهرباء عن ضبط 4589 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات
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هجرة-غير-شرعية

الداخلية تحبط 7 قضايا تزوير وهجرة غير شرعية

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – أدوات طبية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض في تلك القضايا أكثر من مائة ألف جنيه.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

إحالة مسؤول بالسكة الحديد إلى المحاكمة بتهمة الرشوة

أحالت النيابة العامة مديرا بالشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة الجنائية؛ بتهمة الرشوة، وأوضحت التحقيقات أن المتهم ألقي القبض عليه متلبسا بتقاضي مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات تعويضات لأشخاص على أن يحصل على جزء من مبلغ التعويض في الوقت الذي نسبت النيابة للمتهم اتهمات تتعلق بالحصول على رشوة مالية مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، كما أثبتت تحريات الرقابة الإدارية اتفاق المتهم مع أصحاب التعويضات المستحقة من جهة عمله على أخذ جزء من المبلغ مقابل إنهاء الإجراءات.
ضبط-لحوم-ودواجن-فاسدة

لحوم فاسدة ودقيق الغلابة.. حصيلة جهود مباحث التموين

واصلت مديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجاري؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وأسفرت الحملات عن ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص للبسكويت والشيكولاتة المرج؛ لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد تصنيع البسكويت والحلوى مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
جلسة-صلح

الداخلية تخمد نار الثأر بين عائلتين في قنا

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (3)

سقوط 3 من تجار الكيف في حملة مكبرة بإمبابة

واصلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة جهودها ممثلة في إدارة البحث الجانئي بقيادة اللواء محمود السبيلي ونائبيه اللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مروجى ومتجرى المواد المخدرة تنفيذا لتويجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستراتيجية الوزارة التي تستهدف تحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال من خلال الحملات المستمرة والدوريات الأمنية (ثابتة - متحركة).
حملة-الأمن-العام

يد تؤمن وأخرى تلاحق المجرمين.. 24 ساعة مداهمات أمنية

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 50 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - 12 بندقية خرطوش - 6 طبنجات - 31 فرد خرطوش)، بحوزة 40 متهما و205 قطع سلاح أبيض و125 طلقة مختلفة الأعيرة.
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«عاوز اتجوز».. طلب انتهى بمقتل مزارع برصاص نجله

كشفت أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من إحدى المستشفيات بوصول (مزارع - مقيم بدائرة المركز) جثة هامدة إثر إصابته بعيار نارى "خرطوش" بالصدر وجروح بالرأس ، وما قرره (نجله - حاصل على دبلوم) أنه حال عودته صحبة والده من واجب عزاء بدائرة مركز شرطة إهناسيا مستقلان دراجة نارية بطريق فرعى بدائرة المركز، استوقفهما شخصان يستقلان دراجة نارية "تروسيكل" وتعدى أحدهما على والده بالضرب بعصا على رأسه، وأطلق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

24 ساعة مداهمات.. ضبط 46 قطعة سلاح وتنفيذ 52 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - بندقية خرطوش - طبنجة - 17 فرد خرطوش)، بحوزة 18 متهما و26 قطعة سلاح أبيض و67 طلقة مختلفة الأعيرة.
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