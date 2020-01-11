بالأرقام.. جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م

حملة أمنية

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تمكنت من ضبط 1101 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية مقابل 1003 قضايا تموينية ضُبط خلالها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).أسفرت جهود شرطة الكهرباء عن ضبط 4589 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تمكنت من ضبط 1101 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية مقابل 1003 قضايا تموينية ضُبط خلالها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).



أسفرت جهود شرطة الكهرباء عن ضبط 4589 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وتمكنتالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط 123 قضية متنوعة.



وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 78 قضية فى مجال "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب" و3 قضايا بالقطاع المصرفي ضمن جهود مباحث الأموال العامة و10 قضايا مصنفات فنية.







