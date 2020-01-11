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مصرع 12 مهاجرا وإنقاذ 21 آخرين إثر غرق قاربهم قبالة اليونان

تحرير:التحرير ١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٤ م
هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية
أعلن خفر السواحل اليوناني مصرع 12 مهاجرا في البحر الأيوني وإنقاذ 21 آخرين عقب غرق قاربهم في المياه.? ونقلت صحيفة كاثيميريني اليونانية عن متحدث باسم قوات خفر السواحل اليونانية قوله: "إنه تم العثور على القتلى وإنقاذ الناجين في المياه الواقعة جنوب غرب جزيرة "باكسوس" اليونانية"، مضيفا أن التقرير الأولى يشير إلى تواجد 50 شخصا على متن القارب.

وأوضح أن 4 سفن تجارية على الأقل و6 سفن تابعة لخفر السواحل وطائرة مروحية تشارك في عملية البحث عن الناجين وسط أمواج هادئة.


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