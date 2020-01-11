مصرع 12 مهاجرا وإنقاذ 21 آخرين إثر غرق قاربهم قبالة اليونان

تحرير:التحرير ١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٤ م

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أعلن خفر السواحل اليوناني مصرع 12 مهاجرا في البحر الأيوني وإنقاذ 21 آخرين عقب غرق قاربهم في المياه.? ونقلت صحيفة كاثيميريني اليونانية عن متحدث باسم قوات خفر السواحل اليونانية قوله: "إنه تم العثور على القتلى وإنقاذ الناجين في المياه الواقعة جنوب غرب جزيرة "باكسوس" اليونانية"، مضيفا أن التقرير الأولى يشير إلى تواجد 50 شخصا على متن القارب.