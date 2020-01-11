رئيس البرلمان ناعيا السلطان قابوس: أقام دولة حديثة بسياسة حكيمة

تحرير:التحرير ١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٩ م

علي عبد العال

نعى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب الشعب المصري، إلى الشعب العماني الشقيق، الذي يربطه بشعب مصر أواصر القربى والدم والعقيدة، وفاة المغفور له- بإذن الله- صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، طيب الله ثراه.

وقال عبد العال، في بيان له: "انتقل إلى جوار ربه بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه، خلال رحلة طويلة حافلة بالعطاء، أقام فيها دولة عصرية حديثة، متبعا سياسة حكيمة هادئة اعتمدت على النأي بالنفس عن الخلافات، وجعل من عمان قبلة للفرقاء، ينهلون من حكمته وحياديته، لرأب الصدع وتجنيب منطقتنا للقلاقل والحروب".وأضاف: