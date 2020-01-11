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رئيس البرلمان ناعيا السلطان قابوس: أقام دولة حديثة بسياسة حكيمة

تحرير:التحرير ١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٩ م
علي عبد العال
علي عبد العال
نعى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب الشعب المصري، إلى الشعب العماني الشقيق، الذي يربطه بشعب مصر أواصر القربى والدم والعقيدة، وفاة المغفور له- بإذن الله- صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، طيب الله ثراه.
وقال عبد العال، في بيان له: "انتقل إلى جوار ربه بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه، خلال رحلة طويلة حافلة بالعطاء، أقام فيها دولة عصرية حديثة، متبعا سياسة حكيمة هادئة اعتمدت على النأي بالنفس عن الخلافات، وجعل من عمان قبلة للفرقاء، ينهلون من حكمته وحياديته، لرأب الصدع وتجنيب منطقتنا للقلاقل والحروب".وأضاف:
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان: يجرى الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة بـ«دار مصر» بمدينة بدر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم ويجرى الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، بالحي المتميز، بمدينة بدر، ويجرى استلام 24 عمارة بالمرحلة الثانية للمشروع بالحي المتميز. وقال وزير الإسكان، في بيان الوزارة اليوم، إنه يجرى الانتهاء من تنفيذ 1272 وحدة (53 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع «سكن مصر» بمنطقة الامتداد الشرقي، ويجرى تنفيذ 9024 وحدة (376 عمارة) بالمرحلة الثانية للمشروع بمنطقة الامتداد الشرقي بالمدينة.
قابوس

مصر تعلن الحداد 3 أيام على رحيل السلطان قابوس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنية اليوم. كان السيسي نعى السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء أمس، وكتب في صفحته على "فيسبوك": "بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كان داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة. ادخله الله فسيح جناته والهم أسرته الصبر والسلوان".
السيسي (4)

السيسي ينعي السلطان قابوس: كان داعما للقضايا العربية

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص العزاء للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وغرد الرئيس السيسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: "بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كان داعماً دائما للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة، أدخله الله فسيح جناته والهم اسرته الصبر والسلوان".
سامح-شكرى (1)

مصر ترد على بيان إثيوبيا عن سد النهضة: مغالطات وتضليل.. ولن نتهاون

أصدرت مصر بيانا شديد اللهجة، أدانت فيه رد الفعل الصادر من أديس أبابا بشأن المفاوضات الأخيرة بخصوص سد النهضة والتي آلت نتائجها إلى الفشل، إذ أكدت جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية، بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير الجاري، في أديس أبابا، قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلا، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين، لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
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السلطان هيثم بن طارق - سلطنة عمان

من هو هيثم بن طارق آل سعيد.. سلطان عُمان الجديد؟

عقدت السبت جلسة فتح وصية سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأفراد العائلة المالكة، ونصت على تسمية هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطانا لعُمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية في حسابها الرسمي على "تويتر". وأوكل مجلس العائلة المالكة مجلس الدفاع بفتح الوصية وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة، واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
السيسي (4)

السيسي ينعي السلطان قابوس: كان داعما للقضايا العربية

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص العزاء للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وغرد الرئيس السيسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: "بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كان داعماً دائما للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة، أدخله الله فسيح جناته والهم اسرته الصبر والسلوان".
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

برلماني: مصلحة مصر تقتضي إصدار قانون الإدارة المحلية

قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن الجميع يدرك التحديات الكبيرة بالإدارات المحلية على مستوى مصر، والحاجة الفاعلة نحو الدور الرقابي عليها، الذي نفتقده منذ عشرات السنوات، مما جعلها مرتع للفساد وتعطيل مصالح المواطنين والتسبب في إشكاليات كبيرة نحو النيل من جهود التنمية التي تتم من مختلف مؤسسات الدولة المصرية.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

تعديل وزاري واتفاقيتين وطرح مشروع.. البرلمان في أسبوع

شهد مجلس النواب عقد ثلاث جلسات عامة خلال ثلاثة أيام متتالية بدأت يوم الأحد الماضي وتضمنت الموافقة على التعديل الوزاري وعلى ثلاثة مشروعات قوانين نهائيا اضافة إلى اتفاقيتين للتعليم والغاز الطبيعى. وطرح مشروع قانون الإدارة المحلية وتأجيل استكمال مناقشته وذلك ارجاء مشروعي قانوني الزراعة العضوية وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات لحين حضور الوزراء المختصين. كما استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور عبد العال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الجديد " بحضور الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى لبحث أوجه التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة.
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