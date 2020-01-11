الداخلية تحبط 7 قضايا تزوير وهجرة غير شرعية

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٧ م

هجرة غير شرعية

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – أدوات طبية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض في تلك القضايا أكثر من مائة ألف جنيه.

وشملت الجهود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضبط 28 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات السائقين).وتم تنفيذ 278 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 810 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة

وشملت الجهود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضبط 28 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات السائقين).



وتم تنفيذ 278 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 810 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات".



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.



