التعليم: أداء 90% من طلبة الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية إلكترونيًّا

التعليم: أداء 90% من طلبة الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية إلكترونيًّا
تحرير:أمينة محمود
١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٦ م
طارق شوقي
انطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/ 2020، حيث يؤدي الامتحانات 587 ألفًا و108 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية.
ويتكون امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي من 35 سؤالا مقسمة إلى 27 سؤال اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقالية تقيس الفهم وليس الحفظ وهذا هو أساس عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book)، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 22 يناير 2020.
وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/ 2020، حققت اليوم نجاحا كبيرا؛ حيث استقبلت 488 ألف طالب وطالبة بنسبة 90% من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيا، لأداء امتحان مادة اللغة العربية في الفترة
وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/ 2020، حققت اليوم نجاحا كبيرا؛ حيث استقبلت 488 ألف طالب وطالبة بنسبة 90% من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيا، لأداء امتحان مادة اللغة العربية في الفترة الأولى داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).
وأدي 140 ألف طالب وطالبة من طلاب (المنازل والمستشفيات والخدمات والسجون) امتحان اللغة العربية بصورة ورقية في الفترة الصباحية، فضًلا عن أداء طلبة 300 مدرسة (عام) الامتحان ورقيًّا نظرًا لعدم استكمال البنية التكنولوجية بها، كما أدى طلبة وطالبات 300 مدرسة (خاص) لم يستكملوا إجراءات التعاقد لتجهيز البنية التكنولوجية الامتحان ورقيًّا.
وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادة اللغة العربية سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًّا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.
ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.