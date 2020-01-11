التعليم: أداء 90% من طلبة الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية إلكترونيًّا

تحرير:أمينة محمود ١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٦ م

طارق شوقي

انطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/ 2020، حيث يؤدي الامتحانات 587 ألفًا و108 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية. ويتكون امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي من 35 سؤالا مقسمة إلى 27 سؤال اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقالية تقيس الفهم وليس الحفظ وهذا هو أساس عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book)، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 22 يناير 2020.

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/ 2020، حققت اليوم نجاحا كبيرا؛ حيث استقبلت 488 ألف طالب وطالبة بنسبة 90% من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيا، لأداء امتحان مادة اللغة العربية في الفترة