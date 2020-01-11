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«التعليم» تؤجل امتحانات مدارس المسار المصري في عُمان

تحرير:أمينة محمود ١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٩ م
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات مدارس المسار المصري في سلطنة عُمان، نظرًا للظروف الأليمة التي تمر بها السلطنة لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، الذي وافته المنية اليوم. وتقام امتحانات مدارس المسار المصري بـ"مسقط" و"صلالة" في سلطنة عُمان، والتي تقام في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2020.
وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التعازي في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان.
عبد الفتاح السيسى (4)

مدن متكاملة وتدريب حرفي.. السيسي يأمر بمواصلة جهود النهوض بالصناعة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وتم استعراض الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التجارة والصناعة، بالتركيز على الملفات ذات الأولوية من خلال محاور التطوير المؤسسي، ومراجعة التشريعات، وتطوير المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التواصل مع مجتمع الأعمال، بحسب تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: أداء 90% من طلبة الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية إلكترونيًّا

انطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/ 2020، حيث يؤدي الامتحانات 587 ألفًا و108 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية. ويتكون امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي من 35 سؤالا مقسمة إلى 27 سؤال اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقالية تقيس الفهم وليس الحفظ وهذا هو أساس عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book)، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 22 يناير 2020.
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رئيس البرلمان ناعيا السلطان قابوس: أقام دولة حديثة بسياسة حكيمة

نعى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب الشعب المصري، إلى الشعب العماني الشقيق، الذي يربطه بشعب مصر أواصر القربى والدم والعقيدة، وفاة المغفور له- بإذن الله- صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، طيب الله ثراه.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان: يجرى الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة بـ«دار مصر» بمدينة بدر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم ويجرى الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، بالحي المتميز، بمدينة بدر، ويجرى استلام 24 عمارة بالمرحلة الثانية للمشروع بالحي المتميز. وقال وزير الإسكان، في بيان الوزارة اليوم، إنه يجرى الانتهاء من تنفيذ 1272 وحدة (53 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع «سكن مصر» بمنطقة الامتداد الشرقي، ويجرى تنفيذ 9024 وحدة (376 عمارة) بالمرحلة الثانية للمشروع بمنطقة الامتداد الشرقي بالمدينة.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: أداء 90% من طلبة الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية إلكترونيًّا

انطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/ 2020، حيث يؤدي الامتحانات 587 ألفًا و108 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية. ويتكون امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي من 35 سؤالا مقسمة إلى 27 سؤال اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقالية تقيس الفهم وليس الحفظ وهذا هو أساس عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book)، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 22 يناير 2020.
علي-عبدالعال (3)

رئيس البرلمان ناعيا السلطان قابوس: أقام دولة حديثة بسياسة حكيمة

نعى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب الشعب المصري، إلى الشعب العماني الشقيق، الذي يربطه بشعب مصر أواصر القربى والدم والعقيدة، وفاة المغفور له- بإذن الله- صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، طيب الله ثراه.
السلطان هيثم بن طارق - سلطنة عمان

من هو هيثم بن طارق آل سعيد.. سلطان عُمان الجديد؟

عقدت السبت جلسة فتح وصية سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأفراد العائلة المالكة، ونصت على تسمية هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطانا لعُمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية في حسابها الرسمي على "تويتر". وأوكل مجلس العائلة المالكة مجلس الدفاع بفتح الوصية وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة، واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
قابوس

مصر تعلن الحداد 3 أيام على رحيل السلطان قابوس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنية اليوم. كان السيسي نعى السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء أمس، وكتب في صفحته على "فيسبوك": "بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كان داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة. ادخله الله فسيح جناته والهم أسرته الصبر والسلوان".
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