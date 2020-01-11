«التعليم» تؤجل امتحانات مدارس المسار المصري في عُمان

تحرير:أمينة محمود ١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٩ م

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات مدارس المسار المصري في سلطنة عُمان، نظرًا للظروف الأليمة التي تمر بها السلطنة لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، الذي وافته المنية اليوم. وتقام امتحانات مدارس المسار المصري بـ"مسقط" و"صلالة" في سلطنة عُمان، والتي تقام في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2020.

وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التعازي في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان.