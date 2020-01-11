تمزيق صورة سليماني في طهران.. وقرار عاجل من الرئيس الإيراني

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٣ م

مظاهرات إيران

لم يمر أكثر من 10 أيام فقط، على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، إلا وقام متظاهرون غاضبون من إسقاط الحرس الثوري لطائرة ركاب أوكرانية، بتمزيق صورة الجنرال الذي قتل في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، الجمعة قبل الماضي، وتداول نشطاء فيديو يظهر صورة سليماني الممزقة، مؤكدين أنها كانت معلقة في أحد أحياء طهران، وهي الحادثة التي أقرتها وكالة أنباء فارس شبه الحكومية، في خطوة نادرة، مشيرة أيضا إلى خروج التظاهرات المناهضة للنظام، بحسب قناة الحرة.

وردد مئات المتظاهرين شعارات منددة بالنظام الإيراني والمرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري، مطالبين برحيل النظام، احتجاجا على إسقاط طائرة ركاب أوكرانية فوق سماء طهران الأربعاء الماضي، وأظهرت لقطات مصورة على تويتر مئات الأشخاص أمام جامعة أمير كبير في طهران وهم يهتفون "أرحل أرحل أيها الزعيم الأعلى (خامنئي)".وأعلن