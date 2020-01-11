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تمزيق صورة سليماني في طهران.. وقرار عاجل من الرئيس الإيراني

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٣ م
مظاهرات إيران
مظاهرات إيران
لم يمر أكثر من 10 أيام فقط، على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، إلا وقام متظاهرون غاضبون من إسقاط الحرس الثوري لطائرة ركاب أوكرانية، بتمزيق صورة الجنرال الذي قتل في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، الجمعة قبل الماضي، وتداول نشطاء فيديو يظهر صورة سليماني الممزقة، مؤكدين أنها كانت معلقة في أحد أحياء طهران، وهي الحادثة التي أقرتها وكالة أنباء فارس شبه الحكومية، في خطوة نادرة، مشيرة أيضا إلى خروج التظاهرات المناهضة للنظام، بحسب قناة الحرة.
وردد مئات المتظاهرين شعارات منددة بالنظام الإيراني والمرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري، مطالبين برحيل النظام، احتجاجا على إسقاط طائرة ركاب أوكرانية فوق سماء طهران الأربعاء الماضي، وأظهرت لقطات مصورة على تويتر مئات الأشخاص أمام جامعة أمير كبير في طهران وهم يهتفون "أرحل أرحل أيها الزعيم الأعلى (خامنئي)".وأعلن
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بوتين: المقاتلون الروس في ليبيا لا يمثلون دولتنا

نفى الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، أي علاقة للدولة الروسية بالمرتزقة التابعين لشركة فانجر، الذين يقاتلون في ليبيا، قائلا: "إنه إذا كان هناك مثل هؤلاء فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية ولا تمولهم الدولة"، وجاء ذلك في أعقاب تقارير إعلامية، تفيد بمشاركة متعاقدين عسكريين روس سرا في دعم القوات الروسية في سوريا وأوكرانيا، وتقوم بتشغيل المتعاقدين شركة خاصة معروفة باسم فاجنر معظم أفرادها من الجنود السابقين، بحسب رويترز.
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مصرع 12 مهاجرا وإنقاذ 21 آخرين إثر غرق قاربهم قبالة اليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني مصرع 12 مهاجرا في البحر الأيوني وإنقاذ 21 آخرين عقب غرق قاربهم في المياه.? ونقلت صحيفة كاثيميريني اليونانية عن متحدث باسم قوات خفر السواحل اليونانية قوله: "إنه تم العثور على القتلى وإنقاذ الناجين في المياه الواقعة جنوب غرب جزيرة "باكسوس" اليونانية"، مضيفا أن التقرير الأولى يشير إلى تواجد 50 شخصا على متن القارب.
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روحاني: سنحاسب المسؤولين عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية

أعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، فى بيان له اليوم السبت، أن الخطأ البشرى والإطلاق الخاطيء لدفاعات الحرس الثورى الإيرانى، قد أسفر عن سقوط الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن إيران ستواصل التحقيق فى الحادث وستحاسب المسئولين عنه، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن روحانى قوله، "بمنتهى الحزن والأسف اطلعت قبل ساعات على نتيجة فريق التحقيقات للأركان العامة للقوات المسلحة المتعلقة بحادثة سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية.
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رئيس وزراء أستراليا: سقوط الطائرة الأوكرانية لا يعد عملا مقصودا

قال رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون"، اليوم الجمعة، إن سقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران لا يعد عملا مقصودا. ووصف موريسون في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية،حادث الطائرة الأوكرانية بـ"الفظيع"، مشيرا إلى أن بلاده ستقدم أي دعم ممكن. ودعا موريسون إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف في الحادث بما في ذلك بذل الجهود من أجل الحصول على تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة.
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العراق تقرر استدعاء سفير إيران: لن نسمح بأن تكون أرضنا ساحة صراعات

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، أكدت فيه رفضها للهجوم الإيراني على معسكرات للجيش العراقي والقوات الأمريكية، والتي جاءت انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وذكر البيان: "تعرضت الأراضي، والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء، لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية".
دونالد ترامب

ترامب: قتل «قاسم سليماني» أنقذ الكثير من الأرواح

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه على استعداد لسحب قوات بلاده من العراق مستقبلا، لكنه شدد على أن ذلك سيترك موطئ قدم أكبر بكثير لإيران، مشيرًا إلى أنه يريد من العراق أن يقوم بضمان أمنه بنفسه، إذ قال ترامب: «إنه سيدرس فرض العقوبات ضد بغداد، فقط إذا لم يتعامل العراق مع واشنطن باحترام». وعن اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني: أضاف الرئيس الأمريكي: «أن الولايات المتحدة كانت تتابع الجنرال الإيراني منذ فترة طويلة، وإنه كان يخطط لـ«هجوم كبير»، وفقًا لروسيا اليوم.
مايك-بومبيو

بومبيو: «سليماني» كان على علاقة بالجماعات الإرهابية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرار قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني خلال تواجده في بغداد، بناء على معلومات استخبارية دقيقة، لافتا إلى أن الأخير لم يكن في العراق في مهمة دبلوماسية. وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت سيارة تقل قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضية، بطائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتله وأثار سلسلة من التهديدات الإيرانية، ومن الميليشيات الموالية لها، للولايات المتحدة ولدول في المنطقة.
قاسم-سليمانى

50 قتيلا و213 مصابا ضحايا تشييع جثمان «قاسم سليماني»

ارتفع عدد ضحايا حادث التدافع خلال مراسم تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرق إيران اليوم الثلاثاء إلى 50 قتيلا وأكثر من 213 مصابا في حالة حرجة. وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف في مدينة كرمان مسقط رأس سليماني، بينما شيع آلاف آخرون في العراق جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الذي قُتل بصحبة سليماني إثر العملية الأمريكية في العاصمة بغداد، الجمعة الماضية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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