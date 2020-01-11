مدن متكاملة وتدريب حرفي.. السيسي يأمر بمواصلة جهود النهوض بالصناعة
١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٩ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وتم استعراض الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التجارة والصناعة، بالتركيز على الملفات ذات الأولوية من خلال محاور التطوير المؤسسي، ومراجعة التشريعات، وتطوير المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التواصل مع مجتمع الأعمال، بحسب تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
ووجه الرئيس السيسي، بالاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، مع التركيز على دعم والارتقاء بالصناعات التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية، فضلا عن مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة بالنظر إلى ما توفره تلك المدن من فرص ومزايا في ضوء ما تشمله من دائرة
ووجه الرئيس السيسي، بالاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، مع التركيز على دعم والارتقاء بالصناعات التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية، فضلا عن مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة بالنظر إلى ما توفره تلك المدن من فرص ومزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفي اللازم.
وأوضح متحدث الرئاسة، أن الوزيرة نيفين جامع عرضت خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم وزيادة الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصةً من خلال تطوير منظومة الصادرات والواردات، فضلا عن تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم لدعم نفاذ الصادرات المصرية، لا سيما من خلال الاتفاقات التجارية القائمة مع عدد من التجمعات الإقليمية المختلفة أو الجاري التفاوض بشأنها، مع تقييمها ودراسة عوائدها على مصر.
وعرضت وزيرة التجارة والصناعة الجهود المبذولة ومحاور التحرك لمواجهة المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، وكذا تذليل العقبات أمام المشروعات والمصانع المتعثرة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية.