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مدن متكاملة وتدريب حرفي.. السيسي يأمر بمواصلة جهود النهوض بالصناعة

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٩ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وتم استعراض الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التجارة والصناعة، بالتركيز على الملفات ذات الأولوية من خلال محاور التطوير المؤسسي، ومراجعة التشريعات، وتطوير المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التواصل مع مجتمع الأعمال، بحسب تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
ووجه الرئيس السيسي، بالاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، مع التركيز على دعم والارتقاء بالصناعات التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية، فضلا عن مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة بالنظر إلى ما توفره تلك المدن من فرص ومزايا في ضوء ما تشمله من دائرة
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تؤجل امتحانات مدارس المسار المصري في عُمان

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات مدارس المسار المصري في سلطنة عُمان، نظرًا للظروف الأليمة التي تمر بها السلطنة لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، الذي وافته المنية اليوم. وتقام امتحانات مدارس المسار المصري بـ"مسقط" و"صلالة" في سلطنة عُمان، والتي تقام في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2020.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: أداء 90% من طلبة الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية إلكترونيًّا

انطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/ 2020، حيث يؤدي الامتحانات 587 ألفًا و108 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية. ويتكون امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي من 35 سؤالا مقسمة إلى 27 سؤال اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقالية تقيس الفهم وليس الحفظ وهذا هو أساس عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book)، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 22 يناير 2020.
علي-عبدالعال (3)

رئيس البرلمان ناعيا السلطان قابوس: أقام دولة حديثة بسياسة حكيمة

نعى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب الشعب المصري، إلى الشعب العماني الشقيق، الذي يربطه بشعب مصر أواصر القربى والدم والعقيدة، وفاة المغفور له- بإذن الله- صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، طيب الله ثراه.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان: يجرى الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة بـ«دار مصر» بمدينة بدر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم ويجرى الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، بالحي المتميز، بمدينة بدر، ويجرى استلام 24 عمارة بالمرحلة الثانية للمشروع بالحي المتميز. وقال وزير الإسكان، في بيان الوزارة اليوم، إنه يجرى الانتهاء من تنفيذ 1272 وحدة (53 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع «سكن مصر» بمنطقة الامتداد الشرقي، ويجرى تنفيذ 9024 وحدة (376 عمارة) بالمرحلة الثانية للمشروع بمنطقة الامتداد الشرقي بالمدينة.
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السيسي (5)

السيسي يوجه بتدعيم الإعلام المحترف بمصر في إطار منضبط

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس أكد أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، وفي عرض كافة الآراء والاتجاهات والاطلاع على الرأي والرأي الآخر، فضلا عن ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، ومكافحة الفكر المتطرف، موجها في هذا الإطار بقيام وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل، من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام في مصر.
احمد -موسى

أحمد موسى: الإعلام المصري يتسع للجميع (فيديو)

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، متابعًا خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد: «الفترة القادمة ستشهد نقلة فى مجال الإعلام ووزير الإعلام بحث مع الرئيس السيسى كيفية تطوير الإعلام».
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوجه بتحقيق التناغم بين قطاعي السياحة والآثار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين قطاع السياحة والآثار، وتطوير منظومة السياحة على نحو يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية، ويعظم من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة.
رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء»: تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال 2019

أعلن مجلس الوزراء أن مؤشرات الأداء الاقتصادي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت تحسناً خلال العام 2019 وتحقيق العديد من الإنجازات أبرزها تحسن مؤشرات كل من الأداء الاقتصادي والبنية الأساسية للقطاع، بجانب تنفيذ العديد من مشروعات التحول إلى المجتمع الرقمي فضلاً عن مساهمته ودوره الفعال في بناء الإنسان المصري وأخيراً تحقيق القطاع نجاحات على المستوى الدولي. جاء ذلك خلال الانفوجراف، الذي نشره المركز الاعلامي لمجلس الوزراء والذي سلط من خلاله الضوء على حصاد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019، في إطار دعم واهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع الهام باعتباره ركيزة أساسية لبناء مجتمع رقمي.
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