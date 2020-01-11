بوتين: المقاتلون الروس في ليبيا لا يمثلون دولتنا

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٤ م

بوتين

نفى الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، أي علاقة للدولة الروسية بالمرتزقة التابعين لشركة فانجر، الذين يقاتلون في ليبيا، قائلا: "إنه إذا كان هناك مثل هؤلاء فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية ولا تمولهم الدولة"، وجاء ذلك في أعقاب تقارير إعلامية، تفيد بمشاركة متعاقدين عسكريين روس سرا في دعم القوات الروسية في سوريا وأوكرانيا، وتقوم بتشغيل المتعاقدين شركة خاصة معروفة باسم فاجنر معظم أفرادها من الجنود السابقين، بحسب رويترز.

وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في موسكو، اليوم السبت، أن "الوقت قد حان لإجراء محادثات السلام الليبية في برلين، وإن من المهم إنهاء الصراع".وأشارت ميركل، خلال المؤتمر، إلى أن "ألمانيا تخطط لبدء إرسال دعوات لمحادثات السلام الليبية قريبا"، معربة عن آمالها في نجاج