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بوتين: المقاتلون الروس في ليبيا لا يمثلون دولتنا

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٤ م
بوتين
بوتين
نفى الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، أي علاقة للدولة الروسية بالمرتزقة التابعين لشركة فانجر، الذين يقاتلون في ليبيا، قائلا: "إنه إذا كان هناك مثل هؤلاء فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية ولا تمولهم الدولة"، وجاء ذلك في أعقاب تقارير إعلامية، تفيد بمشاركة متعاقدين عسكريين روس سرا في دعم القوات الروسية في سوريا وأوكرانيا، وتقوم بتشغيل المتعاقدين شركة خاصة معروفة باسم فاجنر معظم أفرادها من الجنود السابقين، بحسب رويترز.
وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في موسكو، اليوم السبت، أن "الوقت قد حان لإجراء محادثات السلام الليبية في برلين، وإن من المهم إنهاء الصراع".وأشارت ميركل، خلال المؤتمر، إلى أن "ألمانيا تخطط لبدء إرسال دعوات لمحادثات السلام الليبية قريبا"، معربة عن آمالها في نجاج
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مظاهرات- ايران- اليوم (2)

تمزيق صورة سليماني في طهران.. وقرار عاجل من الرئيس الإيراني

لم يمر أكثر من 10 أيام فقط، على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، إلا وقام متظاهرون غاضبون من إسقاط الحرس الثوري لطائرة ركاب أوكرانية، بتمزيق صورة الجنرال الذي قتل في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، الجمعة قبل الماضي، وتداول نشطاء فيديو يظهر صورة سليماني الممزقة، مؤكدين أنها كانت معلقة في أحد أحياء طهران، وهي الحادثة التي أقرتها وكالة أنباء فارس شبه الحكومية، في خطوة نادرة، مشيرة أيضا إلى خروج التظاهرات المناهضة للنظام، بحسب قناة الحرة.
هجرة-غير-شرعية

مصرع 12 مهاجرا وإنقاذ 21 آخرين إثر غرق قاربهم قبالة اليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني مصرع 12 مهاجرا في البحر الأيوني وإنقاذ 21 آخرين عقب غرق قاربهم في المياه.? ونقلت صحيفة كاثيميريني اليونانية عن متحدث باسم قوات خفر السواحل اليونانية قوله: "إنه تم العثور على القتلى وإنقاذ الناجين في المياه الواقعة جنوب غرب جزيرة "باكسوس" اليونانية"، مضيفا أن التقرير الأولى يشير إلى تواجد 50 شخصا على متن القارب.
روحان

روحاني: سنحاسب المسؤولين عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية

أعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، فى بيان له اليوم السبت، أن الخطأ البشرى والإطلاق الخاطيء لدفاعات الحرس الثورى الإيرانى، قد أسفر عن سقوط الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن إيران ستواصل التحقيق فى الحادث وستحاسب المسئولين عنه، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن روحانى قوله، "بمنتهى الحزن والأسف اطلعت قبل ساعات على نتيجة فريق التحقيقات للأركان العامة للقوات المسلحة المتعلقة بحادثة سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية.
تحطم-طائرة (2)

رئيس وزراء أستراليا: سقوط الطائرة الأوكرانية لا يعد عملا مقصودا

قال رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون"، اليوم الجمعة، إن سقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران لا يعد عملا مقصودا. ووصف موريسون في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية،حادث الطائرة الأوكرانية بـ"الفظيع"، مشيرا إلى أن بلاده ستقدم أي دعم ممكن. ودعا موريسون إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف في الحادث بما في ذلك بذل الجهود من أجل الحصول على تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة.
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الصادق- الغرياني (2)

مفتي حكومة الوفاق: التحالف مع تركيا شرعي لأنها دولة مسلمة

قال الدكتور الصادق الغرياني، مفتي حكومة الوفاق الليبية، إن «التحالف مع تركيا للدفاع عن العاصمة مشروع بالشرع، لأنه مع دولة مسلمة، والله تعالى يقول "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض"، وأيضا بالقانون، لأن الجهة التي قامت به هي الحكومة المعترف بها دوليا، ولأنه لصد عدوان يستهدف البيوت والمدارس ويدمر المدن».
السيسي ووزير الدفاع

ليبيا وسد النهضة.. مجلس الأمن القومي يحدد إجراءات التصدي للتهديدات

اجتمع مجلس الأمن القومي اليوم الخميس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وتأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.
سامح-شكرى (1)

مصر عن موافقة برلمان تركيا على إرسال قوات لليبيا: سنواجه التهديدات

?أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
اردوغان والسراج - ليبيا

رحلات طيران غير مسجلة.. تفاصيل جديدة تفضح نقل تركيا مقاتلين إلى ليبيا

كشف إذاعة "RFI" الفرنسية، تفاصيل جديدة عن الدور الخفي الذي تلعبه تركيا داخل الأراضي الليبية، إذ أكدت أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، خلال الآونة الأخيرة، تضاعف بشكل ملحوظ، وهو ما يكشف دعم أنقرة المكثف لميليشيات طرابلس التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج، بحسب سكاي نيوز التي أوضحت أن الإذاعة الفرنسية نقلت عن مصادر لم تسمها، أن مطار معيتيقة في طرابلس شهد حركة دؤوبة لمقاتلين قادمين من تركيا على متن رحلات طيران غير مسجلة، وأن شركة الطيران "الإفريقية" الليبية هي التي تولت نقل هؤلاء المرتزقة، إضافة إلى شركة طيران "الأجنحة" المملوكة للمتشدد الليبي المقيم في تركيا، عبد الحكيم بلحاج.
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