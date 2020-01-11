الأهلي يكشف سبب استبدال "قفشة" أمام بلاتينيوم

١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢١ م

قفشة

كشف مصدر داخل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب تغيير محمد مجدي "قفشة" لاعب القلعة الحمراء، بين شوطي المباراة التي جمعت فريقه مع نظيره ببلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال المصدر إن سبب استبدال "قفشة" هو تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال الشوط الأول، حيث شعر اللاعب بآلام شديدة أجبرته على مغادرة اللقاء ولم يستطيع استكمال المباراة.

وأشار المصدر في تصريحات للتحرير إلى أن اللاعب سيخضع لفحص طبي بعد عودة البعثة إلى القاهرة لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها ومدة غيابه عن الفريق الأحمر.وأجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، التغيير الأول للأهلي في المباراة بين شوطي اللقاء، حيث دفع بمحمود عبد المنعم "كهربا"، بدلًا من "قفشة".وتعادل

وأشار المصدر في تصريحات للتحرير إلى أن اللاعب سيخضع لفحص طبي بعد عودة البعثة إلى القاهرة لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها ومدة غيابه عن الفريق الأحمر.



وأجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، التغيير الأول للأهلي في المباراة بين شوطي اللقاء، حيث دفع بمحمود عبد المنعم "كهربا"، بدلًا من "قفشة".



وتعادل الأهلي عصر اليوم السبت، أمام مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدف لكل فريق، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط، بينما بذلك يحصد فريق بلاتينيوم أول نقطة له في المجموعة.