رياضة

ليفربول يعبر توتنهام بفضل فيرمينو بالبريميرليج

تحرير:أحمد سعيد ١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ م
ليفربول
ليفربول
حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره توتنهام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توتنهام هوتسبر، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الأسبوع 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرتفع رصيد الريدز عند النقطة 61 نقطة في صدارة الترتيب ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يتجمد رصيد السبيرز عند النقطة 30 في المركز الثامن.
المباراة بدأت ساخنة وسريعة من لاعبي الفريقين، التهديد الحقيقي الأول في المباراة كان من نصيب الضيوف في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة متقنة لفيرمينو خلف مدافعي توتنهام والذي سدد كرة قوية نحو المرمى أبعدها المدافع جافيت تانجا من على خط المرمى، قبل أن ترتد وتجد متابعة لتشامبيرلين بتسديدة ارتدت من القائم الأيمن
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النجم الساحلي - المريخ السوداني‎

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يثأر من الهلال

فوز ثمين حققه فريق النجم الساحلي على نظيره الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم السبت على ملعب الأخير بالسودان ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الثانية، ليخطف الفريق التونسى صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط. نجح لاعبو النجم الساحلى في تحويل تأخرهم بهدف دون رد إلى فوز مستحق بهدفين مقابل هدف ليخطفوا 3 نقاط غالية منحتهم صدارة المجموعة التي كان يحتلها الأهلي بعد تعادله اليوم أمام فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكلا الفريقين.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصري وقمة الدوري

اعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك ، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة. ? وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي.
قفشه (1)

الأهلي يكشف سبب استبدال "قفشة" أمام بلاتينيوم

كشف مصدر داخل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب تغيير محمد مجدي "قفشة" لاعب القلعة الحمراء، بين شوطي المباراة التي جمعت فريقه مع نظيره ببلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال المصدر إن سبب استبدال "قفشة" هو تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال الشوط الأول، حيث شعر اللاعب بآلام شديدة أجبرته على مغادرة اللقاء ولم يستطيع استكمال المباراة.
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هاري كين (2)

توتنهام يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ليفربول

أعلن نادي توتنهام عن غياب لاعبه هاري كين حتى شهر أبريل المقبل بسبب عملية جراحية سيخضع لها، وأشار الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي اليوم الخميس إلى أن كين خضع لفحوصات طبية أثبتت حاجته لإجراء عملية جراحية في العضلة الخلفية للفخذ في القدم اليسرى، لإصلاح وتر تمزق في أوتار الركبة اليسرى، وأوضح التقرير أنه بناء على ذلك فإن المهاجم الإنجليزي من المتوقع أن يغيب حتى شهر أبريل المقبل. وتعد هذه ليست الإصابة الوحيدة الطويلة في صفوف توتنهام، فسبق أن تعرض موسى سيسوكو للإصابة مؤخرًا، وسيخضع لعملية جراحية وسيبتعد حتى أبريل هو الآخر.
محمد صلاح

ممدوح عباس يعلق على سخرية صلاح من اتحاد الكرة

وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي. وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أكن أود أن أقرأ هذه التغريدة من محمد صلاح، والتي نشرت على حسابه الشخصي، فالسخرية من اتحاد الكرة المصري السابق رغم خلافي الكبير معهم ليست واجبة، بل أكاد أؤكد أنك خسرت كثيرًا من حب وتعاطف الجماهير المصرية.. صلاح، أرجو رجاء حارًّا أن تعود صلاح بتاع زمان وليس صلاح الحالي. ونشبت خلافات بين صلاح واتحاد الكرة خلال الفترة التي كان يتولى فيها المهندس هاني أبوريدة رئاسة الاتحاد.
محمد صلاح

محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في ليفربول «فيديو»

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تتويج هدف الدولي المصري محمد صلاح في مرمى توتنهام هوتسبير، خلال الموسم الماضي، كهدف العِقد، بناء على تصويت الجماهير، بعدما أعلن الريدز عبر موقعه الرسمي قبل عدة أيام، عن عشرة أهداف لاختيار هدف العِقد من بينهم. ونشر ليفربول الأهداف الثلاثة التي حصدت نسبة التصويت الأعلى من جانب الجماهير، حيث حل هدف إيمري تشان في واتفورد ثالثًا، وهدف ديفوك أوريجي في مرمى برشلونة خلال مباراة الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية، بالمرتبة الثانية.
ليفربول - شيفيلد

أرقام من هدف صلاح في الفوز على شيفيلد

تغلب ليفربول مساء أمس الخميس على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن لقاءات الجولة رقم 21 من الدوري الإنجليزي، بفضل هدفي نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، وزميله السنغالي ساديو ماني، وسجل صلاح هدف المباراة الأول في الدقيقة الرابعةـ وهو الهدف العاشر له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مناصفة مع سيرجيو أجويرو، وخلف متصدر القائمة جيمي فرادي برصيد 17 هدفًا، ووفقا لموقع "سكواوكا"، فإن صلاح وصل إلى حاجز الـ10 أهداف في مسابقة الدوري للمرة الخامسة على التوالي في مشواره.
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