ليفربول يعبر توتنهام بفضل فيرمينو بالبريميرليج

تحرير:أحمد سعيد ١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ م

ليفربول

حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره توتنهام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توتنهام هوتسبر، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الأسبوع 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرتفع رصيد الريدز عند النقطة 61 نقطة في صدارة الترتيب ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يتجمد رصيد السبيرز عند النقطة 30 في المركز الثامن.

المباراة بدأت ساخنة وسريعة من لاعبي الفريقين، التهديد الحقيقي الأول في المباراة كان من نصيب الضيوف في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة متقنة لفيرمينو خلف مدافعي توتنهام والذي سدد كرة قوية نحو المرمى أبعدها المدافع جافيت تانجا من على خط المرمى، قبل أن ترتد وتجد متابعة لتشامبيرلين بتسديدة ارتدت من القائم الأيمن