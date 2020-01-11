ليفربول يعبر توتنهام بفضل فيرمينو بالبريميرليج

حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره توتنهام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توتنهام هوتسبر، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الأسبوع 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرتفع رصيد الريدز عند النقطة 61 نقطة في صدارة الترتيب ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يتجمد رصيد السبيرز عند النقطة 30 في المركز الثامن.
المباراة بدأت ساخنة وسريعة من لاعبي الفريقين، التهديد الحقيقي الأول في المباراة كان من نصيب الضيوف في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة متقنة لفيرمينو خلف مدافعي توتنهام والذي سدد كرة قوية نحو المرمى أبعدها المدافع جافيت تانجا من على خط المرمى، قبل أن ترتد وتجد متابعة لتشامبيرلين بتسديدة ارتدت من القائم الأيمن
المباراة بدأت ساخنة وسريعة من لاعبي الفريقين، التهديد الحقيقي الأول في المباراة كان من نصيب الضيوف في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة متقنة لفيرمينو خلف مدافعي توتنهام والذي سدد كرة قوية نحو المرمى أبعدها المدافع جافيت تانجا من على خط المرمى، قبل أن ترتد وتجد متابعة لتشامبيرلين بتسديدة ارتدت من القائم الأيمن قبل أن يتكفل الحارس باولو جازانيجا أخيرا من إنهاء الخطورة والإمساك بالكرة.
وحاول أصحاب الأرض تهديد مرمى الريدز عن طريق تسديدة لوكاس مورا في الدقيقة الخامسة مرت بجوار مرمى أليسون بيكر حارس الريدز، واصل السبيرز ضغطه وأهدر سون فرصة التقدم في النتيجة، لكن مرت أيضا بجوار القائم في الدقيقة السابعة.
حاول لاعبي ليفربول إثبات ذاتهم وفي الدقيقة 12، قاد أندرو روبيرتسون هجمة سريعة وأرسلها عرضية لساديو ماني، لكنها مرت من أمامه، الضغط الأحمر ظل مستمر، حتى تمكن روبيرتو فيرمينو من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 37 بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.
محاولات الريدز ظلت مستمرة من أجل تعزيز النتيجة لكن انتهى الشوط الأول 1-0 لليفربول.
في الشوط الثاني ظهر توتنهام بشكل مختلف عن الشوط الأول في محاولة تعديل النتيجة، في المقابل هجمات ليفربول لم تتوقف لولا يقظة باولو جازانيجا حارس توتنهام.
أخطر فرص الشوط الثاني كانت من نصيب توتنهام في الدقيقة 83 بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق سيرجي أورييه إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها إيريك لاميلا الخالي تماما من الرقابة الدفاعية وسددها مباشرة لكنها مرت بجوار القائم بشكل غريب.
وظل اللعب منحصر في وسط الملعب لتنهي المباراة بفوز ليفربول بهدف نظيف.