الأهلي يفشل في فك شفرات بلاتينيوم ويتعادل إيجابيًا

تحرير:محمد جمال ١١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٠ م

الاهلي

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره بلاتينوم بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وبهذا التعادل يحتل الأهلي صدارة المجموعة بصفة مؤقتة وبرصيد 7 نقاط، بينما يأتي بعده النجم الساحلي برصيد 6 نقاط، والهلال برصيد 6، وبلاتينوم برصيد نقطة وحيدة. بدأت المباراة بمحاولة من الجانبين، حتى جاء هدف بلاتينوم في الدقيقة الـ20 بأقدام ساتنلي ناجالا، حيث استلم الأخير الكرة في منطقة العمليات ليسددها في مرمى المارد الأحمر وسط غياب من مدافعي الأهلي.

وحاول الأهلي إدراك هدف التعادل على مدار الشوط الأول، لكنه فشل في إحراز أية أهداف، لينتهي الشوط الأول بتقدم بلاتينوم بهدف نظيف. ومع بداية الشوط الثاني دخل كهربا بديلا لمحمد مجدي قفشة الذي اشتكى من إصابة في الركبة أجبرت الجهاز الفني على خروجه، وبعد مرور خمس دقائق أهدر كهربا فرصة سهلة أمام شباك الفريق

وحاول الأهلي إدراك هدف التعادل على مدار الشوط الأول، لكنه فشل في إحراز أية أهداف، لينتهي الشوط الأول بتقدم بلاتينوم بهدف نظيف.



ومع بداية الشوط الثاني دخل كهربا بديلا لمحمد مجدي قفشة الذي اشتكى من إصابة في الركبة أجبرت الجهاز الفني على خروجه، وبعد مرور خمس دقائق أهدر كهربا فرصة سهلة أمام شباك الفريق المنافس، وتمكن مروان محسن من معادلة النتيجة في الدقيقة 51 هدف التعادل للمارد الأحمر، حيث سدد أجاي كرة ارتدت لمروان محسن تمكن من مراوغة حارس المرمى وتسجيل هدف التعديل، استمرت المحاولات من الجانبين لكنها لم تعرف طريق المرمى لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1 .