رياضة

اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصري وقمة الدوري

تحرير:أحمد محمد ١١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
اعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك ، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة. ? وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي.
وتم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل الاتفاق الذي تضمن اقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج ، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلا من 19 فبراير. ومن المقرر
اقرأ المزيد
النجم الساحلي - المريخ السوداني‎

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يثأر من الهلال

فوز ثمين حققه فريق النجم الساحلي على نظيره الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم السبت على ملعب الأخير بالسودان ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الثانية، ليخطف الفريق التونسى صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط. نجح لاعبو النجم الساحلى في تحويل تأخرهم بهدف دون رد إلى فوز مستحق بهدفين مقابل هدف ليخطفوا 3 نقاط غالية منحتهم صدارة المجموعة التي كان يحتلها الأهلي بعد تعادله اليوم أمام فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكلا الفريقين.
ليفربول - ولفرهامبتون

ليفربول يعبر توتنهام بفضل فيرمينو بالبريميرليج

حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره توتنهام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توتنهام هوتسبر، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الأسبوع 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرتفع رصيد الريدز عند النقطة 61 نقطة في صدارة الترتيب ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يتجمد رصيد السبيرز عند النقطة 30 في المركز الثامن.
قفشه (1)

الأهلي يكشف سبب استبدال "قفشة" أمام بلاتينيوم

كشف مصدر داخل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب تغيير محمد مجدي "قفشة" لاعب القلعة الحمراء، بين شوطي المباراة التي جمعت فريقه مع نظيره ببلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال المصدر إن سبب استبدال "قفشة" هو تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال الشوط الأول، حيث شعر اللاعب بآلام شديدة أجبرته على مغادرة اللقاء ولم يستطيع استكمال المباراة.
اقرأ المزيد من الأخبار
سباستيان-ديسابر (7)

مدرب بيراميدز: محبط من الخسارة أمام الجونة

أكد المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن خسارة الفريق لمباراتين على التوالي أمر مُحبط، لكنه لا يعني ضياع كل شيء، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي خسرها فريقه أمام الجونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "محبط للغاية من ثاني هزيمة على التوالي، هناك بعض المشاكل التي ظهرت بشكل واضح اليوم".
الجونة

الجونة يفوز على بيراميدز بثلاثية في لقاء مثير

بعد مباراة مثيرة، شهدت تسجيل خمسة أهداف، خطف فريق الجونة، بقيادة رضا شحاتة، فوزًا قاتلا من نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد بيراميدز عند 12 نقطة في المركز السابع. فريق الجونة، سجل هدف التقدم في الدقيقة 31، عن طريق أحمد حمدي، الذي استقبل تمريرة أحمد ياسر ريان، بتسديدة أرضية في الشباك.
الاسماعيلي

باهر المحمدي على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

أعلن أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي، يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد باهر المحمدي رغم غيابه عن مران الفريق الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بسبب الإجهاد، كما عاد أحمد أيمن الظهير الأيمن ومحمد عمار قلب الدفاع، وانضمام الصاعد مصطفى فارس، فيما شهدت استبعاد محمد حمدي زكي، أسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد، لأسباب فنية.
الزمالك -وانبى (6)

محمد شريف يقود إنبي للفوز على المصري في الدوري

حقق فريق إنبي بقيادة حلمي طولان مديره الفني، فوزًا ثمينًا، على نظيره المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 10 نقاط، في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد الفريق البورسعيدي عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق ثلاث نقاط عن الجونة متذيل الترتيب، قبل مواجهة بيراميدز في وقت لاحق من اليوم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]