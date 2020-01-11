274 % ارتفاعا في حجم تجارة الملابس المستعملة بعد تعويم الجنيه

تحرير:أمل نبيل ١١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٩ م

وكالة البلح - أرشيفية

انتعشت تجارة الملابس المستعملة «البالة» بمصر، فى أعقاب تعويم الجنيه نوفمبر 2016، الذى قفز بأسعار السلع والخدمات بما يزيد عن الضعف، ولم يعد مقتصرا شراء ملابس البالة، على أبناء الطبقات الفقيرة، بل انتشر بين الطبقات المتوسطة والعليا، حتى إن الممثلة الشابة سارة عبد الرحمن بطلة مسلسل «سابع جار»، ارتدت فستانا مستعملا من وكالة البلح فى مهرجان «الجونة» السينمائى، وفقا لتصريحاتها.

يقول يحيى زنانيرى رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية لـ«التحرير»، إن تجارة الملابس المستعملة «البالة» انتشرت مؤخرا بشكل كبير مع الزيادة فى أسعار الملابس الجديدة، لكنها ما زالت لا تتجاوز 10% من حجم تجارة الملابس فى مصر، مضيفا أن معظم الملابس المستعملة يتم استيرادها من دول غرب أوربا التى