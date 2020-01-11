البداية من مثلث ماسبيرو.. قرارات هدم العشوائيات طالت «وكالة البلح»

تحرير:هالة صقر ١١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٠ م

بعد هدم منطقة مثلث ماسبيرو التى تضم مجموعة من محلات الوكالة التجارية المطلة على شارع 26 يوليو، انقسمت وكالة البلح إلى جانبين، أحدهما يلفظ أنفاسه الأخيرة، والآخر ينظر إليه والقلق يحاوطه خوفا من أن يلقى نفس المصير.

قرارات الهدم بدأت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الإسكان، تنفيذ قرار إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو من سكان العشوائيات منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وبالفعل تم حصر عدد السكان وتسليمهم استمارات تتضمن 3 رغبات، أولاها الحصول على وحدة بديلة بحى الأسمرات، والثانية الحصول على تعويض مادى يبلغ 100 ألف جنيه، أما البديل

قرارات الهدم

بدأت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الإسكان، تنفيذ قرار إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو من سكان العشوائيات منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وبالفعل تم حصر عدد السكان وتسليمهم استمارات تتضمن 3 رغبات، أولاها الحصول على وحدة بديلة بحى الأسمرات، والثانية الحصول على تعويض مادى يبلغ 100 ألف جنيه، أما البديل الثالث فهو الحصول على وحدة سكنية بمنطقة ماسبيرو عقب الانتهاء من عملية التطوير، فى مقابل دفع أقساط شهرية، وهو البديل الذى رفضه كثيرون منهم، بسبب ارتفاع الأقساط بما لا يتناسب مع محدودى الدخل.

بالفعل بدأت عملية تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات بمنطقة مثلث ماسبيرو، بإعلان من الحى هدم العشوائيات، ثم جاء قرار بهدم بعض العقارات المطلة على شارع 26 يوليو الذى يضم العديد من المحلات التجارية بوكالة البلح، وكان من بين المحلات التى طالها قرار الهدم محل «هنهايات» أقدم محل ساعات فى مصر وكان يطلق عليه «محل ساعاتى الملك فاروق».

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وكان قرار الهدم ينص على أنه تقرر البدء فى إخلاء وهدم العقارات المطلة على شارع 26 يوليو، بالإضافة إلى العقارات خلف السلطان أبو العلا والمطلة على كورنيش النيل والمحصورة بين وزارة الخارجية وكوبرى 15 مايو، استكمالا لقرار محافظ القاهرة رقم 1361 لسنة 2015 باعتبار منطقة مثلث ماسبيرو منطقة إعادة تطوير.

التعويض بثمن بخس

مرت السنوات ووقفت منطقة بولاق أبو العلا أمام خيارين: إما إن تبقى كما هى المنطقة القديمة التى تتميز بتناقضها ما بين المبانى العشوائية والمبانى ذات الطراز المعمارى المميز، التى تشتهر بوجود واحد من أقدم الأسواق المصرية لبيع الملابس المستعملة، أو أن تواكب العصر الحديث وتدخل مرحلة التطوير، التى بدأتها الحكومة بمنطقة مثلث ماسبيرو منذ ما يقرب من ثلاث سنوات أو أكثر، من خلال قرار بهدم العشش والمبانى والمحلات التى يشملها مشروع التطوير، والهدف منها التخلص من العشوائيات.

وكان قرار هدم المحلات صادما لأصحابها والمستأجرين الذين كانوا يدفعون مبالغ رمزية كإيجار قديم، وهى فرصة لن تتكرر أمامهم مرة أخرى، فالإيجارات الجديدة بالمناطق التجارية تصل إلى ثلاثين ألف جنيه فأكثر، لكن لم تترك الحكومة أمامهم خيارا سوى الإخلاء مقابل دفع تعويضات، لا تتناسب الأسعار السائدة فى السوق.

يقول محمود سكر أحد أصحاب المحال التجارية بالوكالة لـ"التحرير"، إن والده يعمل فى تجارة الملابس بمنطقة بولاق أبو العلا، بالأخص فى وكالة البلح منذ سنوات طويلة، لكنه فوجئ بقرار الحكومة بهدم منطقة مثلث ماسبيرو، وعدد من المحال التجارية المطلة على شارع 26 يوليو، لافتا إلى أن القرار كان صادما، ولم يتمكن أصحاب المحلات أو العمال الذين يعتمدون على الوكالة فى كسب الرزق، من استيعاب القرار.

ويضيف سكر أن الأمر لم يكن سهلا، إذ قررت الحكومة تعويض أصحاب المحال، بمبلغ لا يتناسب مع القيمة السوقية السائدة، فى منطقة تجارية مثل الوكالة، وأصبح القرار نافذا رغما عن الجميع، مشيرا إلى أن الحكومة قدرت قيمة المتر بـ7000 جنيه، وهو ثمن بخس بالنسبة للقيمة السائدة فى السوق، لافتا إلى أن هناك محلات يصل سعرها إلى 10 ملايين، وحصل أصحابها على 200 ألف جنيه، مشددا على أن قرار الإخلاء شرد العديد من العمال، وعرض أصحاب المحلات لأزمات مالية كبيرة.

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دعاوى قضائية

ويؤكد رجب سيد أحد مستأجرى المحلات بمنطقة الوكالة، أن أصحاب المحلات رفضوا وقتها، السعر الذى حددته الحكومة كتعويض، وبعد أن حصلوا على الشيكات، رفعوا قضايا فى مجلس الدولة، وتحولت إلى الخبير الذى من المفترض أن يحدد سعر المحلات حسب السعر السائد فى السوق، وإذا حصل أصحاب المحلات على حكم بالسعر السائد، سيحصلون على فارق السعر، لافتا إلى أنه حاول تعويض خسارته بالبحث عن محل بديل، ولم يجد ما يناسب مبلغ التعويض سوى محل صغير فى منطقة إمبابة، إيجاره 15 ألف جنيه، موضحا أن إخلاء المحلات التجارية فى شارع 26 يوليو، عرض أصحابها ليس فقط لأزمات مادية، بل لأزمات صحية.

ويضيف محمد إبراهيم، أحد أصحاب المحلات، بوكالة البلح، أنه كان يمتلك أكثر من محل تجارى فى الوكالة بخلاف المخازن، وتم تعويضه بمبالغ لا تناسب محل واحد، كما أن محافظة القاهرة لم تعوض أصحاب المحلات عن المخازن، وما زال النزاع القضائى مع المحافظة مستمرا، حتى يحصل أصحاب المحلات على حقوقهم كاملة.

ويتابع إبراهيم، بأنه لا يوجد مواطن يرفض التطوير والمنفعة العامة، لكن لا بد من تقديم التعويضات المناسبة للمواطنين، ومراعاة الخسارة المعنوية، فهناك أشخاص تاريخهم مرتبط بالوكالة، مشيرا إلى أنه بسبب إخلاء محلات 26 يوليو، تم تسريح عدد كبير من العمالة، كانت تعتمد على منطقة الوكالة فى الحصول على قوت يومها.