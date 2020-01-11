رعب رغم نفي المسؤولين.. أنقاض ماسبيرو تطارد ما تبقى من «وكالة البلح»
تحرير:هالة صقر
١١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ م
وكالة البلح
التطوير من المفترض أنها كلمة مبهرة تحمل فى طياتها نوعا من التفاؤل والاتجاه نحو مستقبل أفضل لمن سيشملهم، لكن صدى هذه الكلمة مختلف للغاية لدى سكان منطقة بولاق أبو العلا وأصحاب محلات الوكالة، ممن يستيقظون يوميا وأمامهم أنقاض مبان ومحلات منطقة مثلث ماسبيرو، التى تخيل البعض أنها مجرد منطقة عشوائية ومن الأفضل التخلص منها، دون النظر إلى ما تم هدمه من مبان ومحلات لها تاريخ تطل على شارع 26 يوليو، ومن هذا المنطلق أصبحت كلمة "تطوير" كابوسا يطارد سكان المنطقة فى الجزء المتبقى على الجانب الآخر من شارع 26 يوليو، فالجميع يشعر بالقلق من المصير المحتوم فى حالة الهدم.
يقول إبراهيم مرزوق، أحد سكان منطقة بولاق أبو العلا لـ"التحرير"، إن من أصعب المشاهد التى مرت عليه منذ ولد فى المنطقة وحتى الآن، هو مشهد الأنقاض الذى يستيقظ عليه يوميا، منذ اتخاذ قرار بالبدء فى هدم منطقة مثلث ماسبيرو، مشيرا إلى أنه اعتاد على الزحام والإقبال الكثيف على محلات الوكالة، التى لا تعد فقط سوقا
يقول إبراهيم مرزوق، أحد سكان منطقة بولاق أبو العلا لـ"التحرير"، إن من أصعب المشاهد التى مرت عليه منذ ولد فى المنطقة وحتى الآن، هو مشهد الأنقاض الذى يستيقظ عليه يوميا، منذ اتخاذ قرار بالبدء فى هدم منطقة مثلث ماسبيرو، مشيرا إلى أنه اعتاد على الزحام والإقبال الكثيف على محلات الوكالة، التى لا تعد فقط سوقا للفقراء ومتوسطى الدخل، بل للأغنياء أيضا ممن يقدرون قيمة الماركات الشهيرة، ويبحثون عنها بأقل ثمن بين «بالات» تجار وكالة البلح.
وبائع: المبانى التراثية فى كل شبر.. والتطوير يعنى هدم تاريخ المنطقة
ويضيف مرزوق أن أصحاب المحلات والسكان، يعيشون فى قلق دائم، على الرغم من تأكيد المسئولين بمحافظة القاهرة، أنه لا يوجد قرارات بالهدم تخص الجزء المتبقى من الوكالة، وأن قرار التطوير يشمل منطقة مثلث ماسبيرو فقط، إلا أن الواقع الذى يراه التجار والسكان أمامهم، يعكس مستقبل الجزء المتبقى من الوكالة، ويؤكد أن مصيره يشبه مصير منطقة مثلث ماسبيرو.
ويرى أمير باسيلى أحد العاملين بأحد محلات الساعات الشهير بالوكالة، خلال تصريحاته لـ"التحرير"، أن المحل يعد من المبانى التراثية القديمة ويتردد عليه مشاهير المجتمع، كما أن المبانى التراثية تنتشر فى كل شبر بحى بولاق أبو العلا، وهناك مبان لها قصص تاريخية، ومساجد أثرية مثل مسجد أبو العلا ومسجد سنان باشا، لافتا إلى أن التطرق فى المستقبل لتطوير ما تبقى من بولاق أبو العلا سيعد بمثابة هدم لتاريخ المنطقة ومبانيها المميزة.
ويؤكد فؤاد إبراهيم أحد أصحاب محلات الملابس بوكالة البلح، أنه عاش فى منطقة بولاق أبو العلا 75 عاما، وتربطه بالمكان العديد من الذكريات، ويخشى أن يأتى قرار بالهدم، ويصبح مجبرا على ترك المكان، لافتا إلى أن سوق الوكالة يحتاج إلى اهتمام وتطوير، ويحتاج إلى مخطط للحفاظ عليه، كأحد أقدم الأسواق بالقاهرة، مطالبا الحكومة باستعادة السوق كما كان قديما، وتمنح للمكان قبلة الحياة من جديد، لافتا إلى أن التعويضات التى قدمتها الحكومة لأصحاب المحلات لن تعوضهم شيئا عن خسارتهم لسوق تجارى مثل سوق الوكالة.