السجن 10 سنوات لـ3 متهمين في قضية «تعرية سيدة الكرم»

تحرير:محمد الزهراوي ١١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ م

سيدة الكرم

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين أحمد الفقي، ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون، وعلى العسلى، اليوم السبت، غيابيا، بالسجن المشدد 10 سنوات على ثلاث متهمين في قضية التعدى على "سعاد ثابت" المعروفة إعلاميا بسيدة التعرية بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، يوم 23 من شهر مايو 2016.

وقال محمد نجيب محامي المدعي بالحق المدني، إنه بعد مرور عامين من الجلسات، وبعد أن نفذت المحكمة جميع طلبات دفاع المتهمين، الذين تغيبوا عن حضور جلسة اليوم، وكذا المتهمين الثلاثة، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن 10 سنوات، غيابيا، لكل متهم، و100 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت. وأوضح مصدر قضائى، أن المحكمة استندت إلى