السجن 10 سنوات لـ3 متهمين في قضية «تعرية سيدة الكرم»
تحرير:محمد الزهراوي
١١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ م
سيدة الكرم
قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين أحمد الفقي، ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون، وعلى العسلى، اليوم السبت، غيابيا، بالسجن المشدد 10 سنوات على ثلاث متهمين في قضية التعدى على "سعاد ثابت" المعروفة إعلاميا بسيدة التعرية بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، يوم 23 من شهر مايو 2016.
وقال محمد نجيب محامي المدعي بالحق المدني، إنه بعد مرور عامين من الجلسات، وبعد أن نفذت المحكمة جميع طلبات دفاع المتهمين، الذين تغيبوا عن حضور جلسة اليوم، وكذا المتهمين الثلاثة، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن 10 سنوات، غيابيا، لكل متهم، و100 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت.
وأوضح مصدر قضائى، أن المحكمة استندت إلى
وقال محمد نجيب محامي المدعي بالحق المدني، إنه بعد مرور عامين من الجلسات، وبعد أن نفذت المحكمة جميع طلبات دفاع المتهمين، الذين تغيبوا عن حضور جلسة اليوم، وكذا المتهمين الثلاثة، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن 10 سنوات، غيابيا، لكل متهم، و100 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت.
وأوضح مصدر قضائى، أن المحكمة استندت إلى أقوال الشهود وتحريات المباحث الجنائية إلى جانب تقرير الطب الشرعى بشأن محاولة هتك عرض المجنى عليها "سعاد ثابت" والتعدى عليها وتعريتها أمام المارة بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص في 23 مايو 2016، وجري ضبط المتهمين حينذاك وهم: "نظير-ا. ا." وشقيقه "عبد المنعم"، ووالدهما "أسحق ا. ع.".
وكانت المحكمة استعمت في جلسات سابقة إلى أقوال المجنى عليها بشأن الواقعة على خلفية مشاجرة وقعت بقرية الكرم، سببها إشاعة وجود علاقة بين شاب قبطى هو ابن المجنى عليها "سعاد" وسيدة مسلمة، واندلعت على أثرها مشاجرات تم خلالها حرق منازل لمواطنين أقباط.