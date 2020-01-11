مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يثأر من الهلال

١١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٩ م

النجم الساحلي

فوز ثمين حققه فريق النجم الساحلي على نظيره الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم السبت على ملعب الأخير بالسودان ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الثانية، ليخطف الفريق التونسى صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط. نجح لاعبو النجم الساحلى في تحويل تأخرهم بهدف دون رد إلى فوز مستحق بهدفين مقابل هدف ليخطفوا 3 نقاط غالية منحتهم صدارة المجموعة التي كان يحتلها الأهلي بعد تعادله اليوم أمام فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكلا الفريقين.

المباراة جاءت حماسية نجح لاعبو الهلال السوداني ف دخولها بقوة وحاولوا تأكيد تفوقهم على النجم الساحلي بعد الفوز عليه بملعبه بهدف دون رد في مباراة الجولة الثالثة.وبالفعل استطاع وليد بخيت لاعب الهلال هز شباك الفريق الضيف، وأحرز الهدف الأول في اللقاء، بعد مرور 30 دقيقة فقط، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن



المباراة جاءت حماسية نجح لاعبو الهلال السوداني ف دخولها بقوة وحاولوا تأكيد تفوقهم على النجم الساحلي بعد الفوز عليه بملعبه بهدف دون رد في مباراة الجولة الثالثة.

وبالفعل استطاع وليد بخيت لاعب الهلال هز شباك الفريق الضيف، وأحرز الهدف الأول في اللقاء، بعد مرور 30 دقيقة فقط، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن حيث تلقت شباك الهلال هدفاً بالخطأ عن طريق عمر حسن في الدقيقة 35.

الشوط الأول انتهى بالتعادل لكن الأوضاع تبدلت في الشوط الثاني حيث زادت رغبة لاعبو النجم في احراز هدف الفوز وهو ما نجح فيه ايهاب المساكنى في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وزادت المباراة صعوبة على لاعبي الهلال بعدما أكمل اللقاء، بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 77، عقب طرد لاعبه نصر الدين الشغيل، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وشهدت اللحظات الأخيرة من اللقاء قمة الإثارة، بعدما اشهر الحكم الجزائري البطاقة الحمراء لمكرم البديري حارس مرمى النجم الساحلى، بعدما لمس الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء.

الطرد ترتب عليه اكمال فريق النجم الوقت المتبقى بدون حارس مرمى، وعاد المساكنى لأداء دور الحارس، وحاول لاعبو الهلال السوداني ادراك التعادل لكنهم لم ينجحوا في ذلك لتنتهي المباراة بفوز النجم الساحلي بهدفين دون رد.