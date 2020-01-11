رياضة

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يثأر من الهلال

١١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٩ م
النجم الساحلي
النجم الساحلي
فوز ثمين حققه فريق النجم الساحلي على نظيره الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم السبت على ملعب الأخير بالسودان ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الثانية، ليخطف الفريق التونسى صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط. نجح لاعبو النجم الساحلى في تحويل تأخرهم بهدف دون رد إلى فوز مستحق بهدفين مقابل هدف ليخطفوا 3 نقاط غالية منحتهم صدارة المجموعة التي كان يحتلها الأهلي بعد تعادله اليوم أمام فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكلا الفريقين.
المباراة جاءت حماسية نجح لاعبو الهلال السوداني ف دخولها بقوة وحاولوا تأكيد تفوقهم على النجم الساحلي بعد الفوز عليه بملعبه بهدف دون رد في مباراة الجولة الثالثة.وبالفعل استطاع وليد بخيت لاعب الهلال هز شباك الفريق الضيف، وأحرز الهدف الأول في اللقاء، بعد مرور 30 دقيقة فقط، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصري وقمة الدوري

اعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك ، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة. ? وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي.
ليفربول - ولفرهامبتون

ليفربول يعبر توتنهام بفضل فيرمينو بالبريميرليج

حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره توتنهام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توتنهام هوتسبر، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الأسبوع 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرتفع رصيد الريدز عند النقطة 61 نقطة في صدارة الترتيب ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يتجمد رصيد السبيرز عند النقطة 30 في المركز الثامن.
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الأهلي يكشف سبب استبدال "قفشة" أمام بلاتينيوم

كشف مصدر داخل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب تغيير محمد مجدي "قفشة" لاعب القلعة الحمراء، بين شوطي المباراة التي جمعت فريقه مع نظيره ببلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال المصدر إن سبب استبدال "قفشة" هو تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال الشوط الأول، حيث شعر اللاعب بآلام شديدة أجبرته على مغادرة اللقاء ولم يستطيع استكمال المباراة.
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الأهلى- وبلاتينيوم‎ (6)

الأهلي يفشل في فك شفرات بلاتينيوم ويتعادل إيجابيًا

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره بلاتينوم بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وبهذا التعادل يحتل الأهلي صدارة المجموعة بصفة مؤقتة وبرصيد 7 نقاط، بينما يأتي بعده النجم الساحلي برصيد 6 نقاط، والهلال برصيد 6، وبلاتينوم برصيد نقطة وحيدة. بدأت المباراة بمحاولة من الجانبين، حتى جاء هدف بلاتينوم في الدقيقة الـ20 بأقدام ساتنلي ناجالا، حيث استلم الأخير الكرة في منطقة العمليات ليسددها في مرمى المارد الأحمر وسط غياب من مدافعي الأهلي.
قفشه (1)

الأهلي يكشف سبب استبدال "قفشة" أمام بلاتينيوم

كشف مصدر داخل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب تغيير محمد مجدي "قفشة" لاعب القلعة الحمراء، بين شوطي المباراة التي جمعت فريقه مع نظيره ببلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال المصدر إن سبب استبدال "قفشة" هو تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال الشوط الأول، حيث شعر اللاعب بآلام شديدة أجبرته على مغادرة اللقاء ولم يستطيع استكمال المباراة.
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فايلر يتحدث عن مواجهة بلاتينيوم وسبب الإصابات

قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي غدا السبت، خاصة أنه بات يدرك كل كبيرة وصغيرة عن المنافس، بعدما سبق ولعب ضده في الجولة السابقة، بجانب علمه ببعض التغييرات التي طرأت عليه سواء برحيل لاعبين أو المدير الفني.
الأهلى -والإتحاد‎ (2)

الأهلي يفوز على بلاتينيوم في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي الأول، والهلال السوداني الثالث، فيما ودع بلاتينيوم المسابقة بشكل رسمي. ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم في زيمبابوي، في المقابل يستقبل الهلال السوداني نظيره النجم الساحلي التونسي، في أم درمان.
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