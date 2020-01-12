سعر الدولار اليوم الأحد 12 يناير 2020 في البنوك
تحرير:رنا عبد الصادق
١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٨ ص
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.93 جنيه، ونحو 16.03 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 16.11 جنيه للبيع، و16.01 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، والمصرف المتحد، وبنك مصر إيران، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، والمصرف العربي الدولي نحو 16.03 جنيه للبيع، و15.93 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك عودة، وبنك التنمية الصناعية نحو 16.05 جنيه للبيع، و15.95 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي، والبنك العربي الإفريقي نحو 16.04
سعر الدولار اليوم فى البنوك
سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك عودة، وبنك التنمية الصناعية نحو 16.05 جنيه للبيع، و15.95 جنيه للشراء.
كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي، والبنك العربي الإفريقي نحو 16.04 جنيه للبيع، و15.94 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار أيضا في كل من بنك التعمير والإسكان، وبنك بلوم، وبنك الأسكندرية نحو 16.04 جنيه للبيع، و15.94 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني نحو 16.03 جنيه للبيع، و15.93 جنيه للشراء.