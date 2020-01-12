رياضة

بيراميدز يصطدم بالمصري البورسعيدي في الكونفدرالية

تحرير:أحمد سعيد ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص
بيراميدز والمصري
بيراميدز والمصري
يستضيف فريق بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي، في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، على ستاد 30 يونيو ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، في مواجهة مصرية تحت الراية الإفريقية، يقودها طاقم تحكيم بوركينابي مكون من من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما كمساعد حكم أول، وحبيب عمر سانو كمساعد حكم ثان، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو.
ويدخل الفريق الأزرق هذه المباراة طامحًا في تحقيق الفوز ومواصلة تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وحسم التأهل لدور ربع نهائي الكونفدرالية، بينما يسعى الفريق البورسعيدي للثأر بعد خسارته الماضية أمام بيراميدز، ويطمح في خطف الثلاثة نقاط لتجعله متساويا في النقاط مع مواطنه بيراميدز.  ويتصدر
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ريال مدريد

ريال مدريد يلاقي أتلتيكو في نهائي السوبر الإسباني

في ديربي إسباني مدريدي جديد، يلتقي ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد، في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، على ستاد الجوهرة بمدينة جدة بالسعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث تستضيف المملكة البطولة في ثوبها الجديد وشهدت مشاركة أربع فرق وهم برشلونة بطل الدوري الإسباني، وأتلتيكو مدريد وصيف الليجا، وريال مدريد صاحب المركز الثالث، وفالنسيا بطل الكأس.
النجم الساحلي - المريخ السوداني‎

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يثأر من الهلال

فوز ثمين حققه فريق النجم الساحلي على نظيره الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم السبت على ملعب الأخير بالسودان ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الثانية، ليخطف الفريق التونسى صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط. نجح لاعبو النجم الساحلى في تحويل تأخرهم بهدف دون رد إلى فوز مستحق بهدفين مقابل هدف ليخطفوا 3 نقاط غالية منحتهم صدارة المجموعة التي كان يحتلها الأهلي بعد تعادله اليوم أمام فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكلا الفريقين.
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اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصري وقمة الدوري

اعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك ، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة. ? وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي.
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بيراميدز يواجه حرس الحدود.. والمصري يصطدم بسموحة

تستكمل اليوم مباريات الجولة الحادية عشر بمواجهتين قويتين، حيث يستضيف حرس الحدود فريق بيراميدز على ستاد المكس، في المباراة التي من المقرر إقامتها في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس، حيث يبحث بيراميدز عن إنتصار جديد، بعد الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من المسابقة . ويحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات، حيث فاز في أربعة وتعادل فى مثلهم وخسر مباراتين.
بيراميدز-وادي دجلة (1)

صدام ناري بين بيراميدز والمصري في الكونفدرالية

يستضيف فريق المصري نظيره بيراميدز، مساء اليوم الأحد، في لقاء يقام على ملعب الجيش بالسويس، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية. ويحتل فريق بيراميدز صدارة المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده المصري بنفس عدد الرصيد من النقاط. ويسعى كلًا من فريقي المصري وبيراميدز لتحقيق الفوز لخروج بالثلاث نقاط، وحسم صدارة المجموعة. التقى فريقا المصري وبيراميدز في 7 لقاءات كان جميعهم في الدوري، استطاع الفريق البورسعيدي الفوز في 4 مناسبات وتعادل في 3 مباريات، ولم يستطيع بيراميدز الفوز في أي لقاء جمع الفريقين.
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«التحرير» تكشف تفاصيل مكالمة آل الشيخ ومرتضى منصور

حرص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على تقديم واجب العزاء في وفاة شقيقة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك التي وافتها المنية يوم 17 ديسمبر الجاري، وعلمت «التحرير» أن آل الشيخ قام بإرسال رسالة عزاء إلى رئيس النادي الأبيض يوم وفاة شقيقته.
الاهلى وسموحة تصوير سامح ابو حسن (2)

سموحة يوقف انتصارات الجونة والمصري يخطف الفوز

بعد مواجهة مثيرة، خطف فريق سموحة فوزًا ثمينًا، من نظيره الجونة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، رونالدو وانجا سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف الترهوني الهدف الثاني، فيما قلص أحمد حمدي الفارق للضيوف، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر، بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.
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