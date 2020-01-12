بيراميدز يصطدم بالمصري البورسعيدي في الكونفدرالية

تحرير:أحمد سعيد ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص

بيراميدز والمصري

يستضيف فريق بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي، في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، على ستاد 30 يونيو ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، في مواجهة مصرية تحت الراية الإفريقية، يقودها طاقم تحكيم بوركينابي مكون من من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما كمساعد حكم أول، وحبيب عمر سانو كمساعد حكم ثان، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو.

ويدخل الفريق الأزرق هذه المباراة طامحًا في تحقيق الفوز ومواصلة تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وحسم التأهل لدور ربع نهائي الكونفدرالية، بينما يسعى الفريق البورسعيدي للثأر بعد خسارته الماضية أمام بيراميدز، ويطمح في خطف الثلاثة نقاط لتجعله متساويا في النقاط مع مواطنه بيراميدز. ويتصدر



ويدخل الفريق الأزرق هذه المباراة طامحًا في تحقيق الفوز ومواصلة تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وحسم التأهل لدور ربع نهائي الكونفدرالية، بينما يسعى الفريق البورسعيدي للثأر بعد خسارته الماضية أمام بيراميدز، ويطمح في خطف الثلاثة نقاط لتجعله متساويا في النقاط مع مواطنه بيراميدز.



ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط، فيما يحل المصري البورسعيدي ثانياً بستة نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني في المركزين الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.