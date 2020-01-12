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ستاندر آند بورز تتوقع وصول معدل النمو إلى 5.7%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص
معدل النمو
معدل النمو
توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.7% خلال العام المالي الحالي 2019-2020، وانخفاض عجز الموازنة، ومعدل البطالة إلى 7.5% خلال عام 2020. كما توقعت المؤسسة، تراجع معدل الدين العام للناتج المحلي إلى 80.5% خلال عام 2022، وتوقعت أيضا أن يؤدي انخفاض التضخم وأسعار الفائدة إلى تعزيز الاستثمار الخاص وإنعاش الاستهلاك، وأن تحافظ المشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية، والعاصمة الإدارية، وتوسيع شبكات الطرق، على النمو المحقق في قطاع التشييد والبناء.
وذكرت وزارة المالية، أن تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشاد أيضًا بتراجع الضغوط علي القطاع الخارجي، وتوقع انخفاض مستويات الدين الخارجي للبلاد تدريجيًا بدءًا من العام المالي الحالي 2019-2020، بينما ستتعافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتغطى، إلى حد كبير، العجز في الحساب الجاري.كما أشاد التقرير بإجراءات
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اوبر-كريم

حماية المنافسة يوضح أرقام هامة لمستخدمي أوبر وكريم

قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل إصداره مجموعة الالتزامات والضوابط على شركتي «أوبر» و«كريم»، بدراسة سوق النقل التشاركي، ودراسة الصفقة وتقييم آثارها على السوق المصرية، وتوصل الجهاز لمجموعة من الأرقام والإحصائيات المهمة التي تخص هذه السوق والمستخدمين. وقام الجهاز بتحليل نتائج الاستبيان الذي أجراه بالتعاون مع مركز المعلومات لدعم واتخاذ القرار، والتي أوضحت أن رد فعل مستخدمي أوبر وكريم في حال زيادة سعر الخدمة ستدفعهم للانتقال للمنصة الأخرى وليس لوسائل نقل أخرى.
وزارة-المالية

المالية: رفع كفاءة منظومة الضرائب أدى إلى خفض الديون

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تضمن سلسلة من الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق وخفض المديونية، مؤكدًا أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي يشجعنا على المضي قدمًا في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على الفائض الأولى الذي بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار الاتجاه النزولى للدين الحكومى بالنسبة للناتج المحلي.
وزير-الماليه

معيط: الإصلاح الاقتصادي برنامج مستدام لتحسين المعيشة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، صلابة الاقتصاد المصري رغم التباطؤ العالمي للاقتصاد والتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي؛ بما يعكس نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي في تحقيق النتائج المستهدفة على النحو الذي يسهم في خفض معدلات عجز الموازنة العامة للدولة، والدين للناتج المحلي، ورفع نسبة النمو الغني بالوظائف، والتحول إلى الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين الأجور والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الأحد 12 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.93 جنيه، ونحو 16.03 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 16.11 جنيه للبيع، و16.01 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، والمصرف المتحد، وبنك مصر إيران، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، والمصرف العربي الدولي نحو 16.03 جنيه للبيع، و15.93 جنيه للشراء.
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مجلس-النواب (3)

نائب: مشروعات التنمية أقوى سلاح في وجه الإرهاب

قال خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن مصر حققت إنجازات هائلة في كافة المجالات خلال العام 2019، وافتتحت عددا من المشروعات القومية، لتضاف إلى مجموعة الإنجازات القومية التي تمت خلال السنوات الماضية، لدفع عجلة الإنتاج والاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب، لتكون خطوة على طريق تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث باتت التنمية سلاح مصر لمواجهة الإرهاب وحروب الجيل الرابع والتحديات الاقتصادية.
التجارة-الإلكترونية (4)

الحكومة تخطط لفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية

تدرس الحكومة فرض 4 أنواع ضرائب جديدة على التجارة الإلكترونية، وذلك ضمن مشروع قانون الضرائب على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل هذه الضرائب كل من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة الدخل، بالإضافة إلى ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الإنترنت. وبدأت الحكومة العام الماضي في إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم. ومن المقرر أن تنتهى وزارة المالية من إعداد دراسة بكيفية تحصيل ضرائب على إعلانات الإنترنت، بهدف تنظيم عمل التجارة الإلكترونية.
وزارة-المالية

المالية: إصدار نسخة جديدة من قانون ضريبة الدخل

قال رمضان صديق مستشار وزير المالية، إنه منذ أن بدأ الإعداد لقانون جديد لضريبة الدخل، وإجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة تمت مراعاة ثلاثة أمور أولاً التطورات الدولية المتلاحقة التي طرأت على النظم الضريبية، بسبب التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثانياً إعطاء مرونة فى التشريع الضريبي بحيث يستطيع حل المنازعات بسهولة، وثالثاً بحث المواد مثار الخلاف والتي تسبب مشكلات مع الإدارة الضريبية بسبب غموض النص أو بسبب عدم قابلية النص للتطبيق بشكل إيجابي.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

المالية: مصر ثاني أكثر الدول تحملاً للصدمات

أكدت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم بعنوان: التحدي والإنجاز، أن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6% ، واحتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير من العام المالى 2018/ 2019 خلال الفترة من أبريل ومايو ويونيه 2019 ، وفق تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالي، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى 2018/ 2019.
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