ستاندر آند بورز تتوقع وصول معدل النمو إلى 5.7%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص

معدل النمو

توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.7% خلال العام المالي الحالي 2019-2020، وانخفاض عجز الموازنة، ومعدل البطالة إلى 7.5% خلال عام 2020. كما توقعت المؤسسة، تراجع معدل الدين العام للناتج المحلي إلى 80.5% خلال عام 2022، وتوقعت أيضا أن يؤدي انخفاض التضخم وأسعار الفائدة إلى تعزيز الاستثمار الخاص وإنعاش الاستهلاك، وأن تحافظ المشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية، والعاصمة الإدارية، وتوسيع شبكات الطرق، على النمو المحقق في قطاع التشييد والبناء.

وذكرت وزارة المالية، أن تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشاد أيضًا بتراجع الضغوط علي القطاع الخارجي، وتوقع انخفاض مستويات الدين الخارجي للبلاد تدريجيًا بدءًا من العام المالي الحالي 2019-2020، بينما ستتعافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتغطى، إلى حد كبير، العجز في الحساب الجاري.كما أشاد التقرير بإجراءات