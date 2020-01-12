رياضة

ريال مدريد يلاقي أتلتيكو في نهائي السوبر الإسباني

تحرير:أحمد سعيد ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص
ريال مدريد
ريال مدريد
في ديربي إسباني مدريدي جديد، يلتقي ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد، في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، على ستاد الجوهرة بمدينة جدة بالسعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث تستضيف المملكة البطولة في ثوبها الجديد وشهدت مشاركة أربع فرق وهم برشلونة بطل الدوري الإسباني، وأتلتيكو مدريد وصيف الليجا، وريال مدريد صاحب المركز الثالث، وفالنسيا بطل الكأس.
ونجح ريال مدريد في التأهل للمباراة النهائية بعدما فاز على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد يوم الأربعاء الماضي، بينما تمكن أتلتيكو مدريد من بلوغ المباراة النهائية بعدما نجح في عبور برشلونة وهزيمته بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة كانت مثيرة وقوية. تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد: تقابل
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بيراميدز يصطدم بالمصري البورسعيدي في الكونفدرالية

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مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يثأر من الهلال

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اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصري وقمة الدوري

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قلق في برشلونة بسبب إصابة لويس سواريز

أثارت الإصابة التي تعرض لها النجم الأوروجوياني لويس سواريز، حالة من القلق بين جدران نادي برشلونة، وكان برشلونة قد ودع كأس السوبر الإسباني من الدور نصف النهائي، أمس الخميس، بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3- 2، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سواريز ظهر في التدريبات التي سبقت مباراة إسبانيول في الليجا، وهو يتحسس موضع الإصابة القديمة في الركبة، وبدت على وجهه ملامح الألم، لكن ذلك لم يمنعه من المشاركة في المباراة، بل وتسجيل هدف وصناعة آخر.
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فيدال يرهن بقاءه مع برشلونة باستمرار فالفيردي

ربط النجم التشيلي أرتورو فيدال مستقبله مع برشلونة، باستمرار مدرب الفريق الحالي إيرنيستو فالفيردي في قلعة الكامب نو، وكانت العديد من الأنباء قد انتشرت بشأن إقالة فالفيردي وتعيين تشافي هيرنانديز مدرب السد، بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في نصف نهائي السوبر الإسباني، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن تغيير المدرب على مقاعد بدلاء برشلونة، سيتبعه رحيل اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، وأشارت إلى أن فيدال لاعب وسط البارسا، يتمسك بقرار الرحيل عن ملعب الكامب نو، حال إقالة فالفيردي.
اتليتكو مدريد

في ليلة الـ «var».. أتليتكو يتأهل لنهائي السوبر

حقق فريق أتليتكو مدريد، الفوز على نظيره برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني. سجل كوكي، هدف التقدم، الأتليتي، وأدرك ميسي هدف التعادل، وأضاف لويس سواريز، الهدف الثاني للفريق الكتالوني، وأدرك موراتا هدف التعادل للأتليتي، وخطف كوريا هدف الفوز للروخي بلانكوس، الذي يواجه ريال مدريد، في نهائي المسابقة يوم الأحد المقبل.
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جريزمان يتحسر على الحلم الضائع مع الروخيبلانكوس

لم تغادر ذكريات خسارة أنطوان جريزمان، نجم برشلونة الحالي وأتلتيكو مدريد السابق، لقب دوري أبطال أوروبا قبل 3 أعوام مع الروخيبلانكوس، عقل اللاعب الفرنسي الذي تحسر على ضياع هذا الإنجاز. وتحدث جريزمان عن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016 أمام ريال مدريد، والذي خسره فريقه آنذاك أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، في مباراة أهدر فيها الفرنسي ركلة جزاء خلال وقتها الأصلي. وقال جريزمان، عن تلك المباراة: "أتذكرها جيدًا، على الرغم من أنني سجلت في ركلات الترجيح، إلا أنني أغضب بشدة كلما أتذكر ركلة الجزاء التي أهدرتها".
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