ريال مدريد يلاقي أتلتيكو في نهائي السوبر الإسباني

تحرير:أحمد سعيد ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص

ريال مدريد

في ديربي إسباني مدريدي جديد، يلتقي ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد، في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، على ستاد الجوهرة بمدينة جدة بالسعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث تستضيف المملكة البطولة في ثوبها الجديد وشهدت مشاركة أربع فرق وهم برشلونة بطل الدوري الإسباني، وأتلتيكو مدريد وصيف الليجا، وريال مدريد صاحب المركز الثالث، وفالنسيا بطل الكأس.

ونجح ريال مدريد في التأهل للمباراة النهائية بعدما فاز على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد يوم الأربعاء الماضي، بينما تمكن أتلتيكو مدريد من بلوغ المباراة النهائية بعدما نجح في عبور برشلونة وهزيمته بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة كانت مثيرة وقوية. تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد: تقابل