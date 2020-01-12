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معيط: الإصلاح الاقتصادي برنامج مستدام لتحسين المعيشة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، صلابة الاقتصاد المصري رغم التباطؤ العالمي للاقتصاد والتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي؛ بما يعكس نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي في تحقيق النتائج المستهدفة على النحو الذي يسهم في خفض معدلات عجز الموازنة العامة للدولة، والدين للناتج المحلي، ورفع نسبة النمو الغني بالوظائف، والتحول إلى الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين الأجور والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وأضاف وزير المالية، أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مازالت تحظى بإشادات دولية، وقد جاء تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقييمها السيادي للاقتصاد المصري بالإبقاء على الدرجة «B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة؛ ليمنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الأجنبية
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اوبر-كريم

حماية المنافسة يوضح أرقام هامة لمستخدمي أوبر وكريم

قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل إصداره مجموعة الالتزامات والضوابط على شركتي «أوبر» و«كريم»، بدراسة سوق النقل التشاركي، ودراسة الصفقة وتقييم آثارها على السوق المصرية، وتوصل الجهاز لمجموعة من الأرقام والإحصائيات المهمة التي تخص هذه السوق والمستخدمين. وقام الجهاز بتحليل نتائج الاستبيان الذي أجراه بالتعاون مع مركز المعلومات لدعم واتخاذ القرار، والتي أوضحت أن رد فعل مستخدمي أوبر وكريم في حال زيادة سعر الخدمة ستدفعهم للانتقال للمنصة الأخرى وليس لوسائل نقل أخرى.
وزارة-المالية

المالية: رفع كفاءة منظومة الضرائب أدى إلى خفض الديون

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تضمن سلسلة من الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق وخفض المديونية، مؤكدًا أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي يشجعنا على المضي قدمًا في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على الفائض الأولى الذي بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار الاتجاه النزولى للدين الحكومى بالنسبة للناتج المحلي.
نمو-اقتصاد

ستاندر آند بورز تتوقع وصول معدل النمو إلى 5.7%

توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.7% خلال العام المالي الحالي 2019-2020، وانخفاض عجز الموازنة، ومعدل البطالة إلى 7.5% خلال عام 2020. كما توقعت المؤسسة، تراجع معدل الدين العام للناتج المحلي إلى 80.5% خلال عام 2022، وتوقعت أيضا أن يؤدي انخفاض التضخم وأسعار الفائدة إلى تعزيز الاستثمار الخاص وإنعاش الاستهلاك، وأن تحافظ المشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية، والعاصمة الإدارية، وتوسيع شبكات الطرق، على النمو المحقق في قطاع التشييد والبناء.
الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الأحد 12 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.93 جنيه، ونحو 16.03 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 16.11 جنيه للبيع، و16.01 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، والمصرف المتحد، وبنك مصر إيران، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، والمصرف العربي الدولي نحو 16.03 جنيه للبيع، و15.93 جنيه للشراء.
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وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات السنغافورية بمصر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الحكومة تتطلع لزيادة حجم الاستثمارات السنغافورية بمصر، والاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها فى مختلف المجالات التنموية، خصوصا فى ظل الأولوية المتقدمة التى يحظى بها ملف الاستثمار، حيث يخضع للإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء، بما يضمن سرعة الإنجاز، وتيسير إجراءات التعاون بين مختلف الجهات المصرية. وأشارت وزارة المالية، فى بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن ذلك جاء خلال لقائه مع السفير الجديد لدولة سنغافورة بالقاهرة دومينيك غوه.
وزارة-المالية

فرض ضريبة 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.. المالية ترد

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة المالية بفرض ضريبة قدرها 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.
وزير-الماليه

قرار بميكنة إيصالات التحصيل بالجهاز الإداري للدولة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن «المحاسبة الحكومية»، و«اللائحة المالية للموازنة والحسابات»؛ بما يسهم في تحقيق المزيد من الحوكمة المالية والإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها بقيمتها الفعلية. وأوضحت وزارة المالية، أن التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية للمحاسبة الحكومية، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، تستهدف ميكنة إيصالات التحصيل وحوافظ التوريد بوحدات الإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة الخدمية.
وزير-الماليه

رضا عبد القادر رئيسا لمصلحة الضرائب بعد واقعة الرشوة

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تكليف رضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذى حدده القانون. وأكد معيط، أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أى فساد، ولا تهاون مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخى فى تحصيله تحت أى مسمى. وأعطى الوزير توجيهاته للدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها على النحو الذى يسهم فى تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية.
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