معيط: الإصلاح الاقتصادي برنامج مستدام لتحسين المعيشة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، صلابة الاقتصاد المصري رغم التباطؤ العالمي للاقتصاد والتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي؛ بما يعكس نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي في تحقيق النتائج المستهدفة على النحو الذي يسهم في خفض معدلات عجز الموازنة العامة للدولة، والدين للناتج المحلي، ورفع نسبة النمو الغني بالوظائف، والتحول إلى الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين الأجور والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأضاف وزير المالية، أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مازالت تحظى بإشادات دولية، وقد جاء تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقييمها السيادي للاقتصاد المصري بالإبقاء على الدرجة «B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة؛ ليمنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الأجنبية