جريمة

مصرع عامل وإصابة 7 آخرين بالبحيرة وتكدس بالدائرى

١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ ص
أرشيفية
أرشيفية
بسبب الشبورة المائية الكثيفة، شهدت عدة طرق حوادث مرورية، أولها وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي من القاهرة إلى الإسكندرية، فى نطاق محافظة البحيرة إذ انقلبت سيارة عمال مما تسبب فى مصرع عامل وإصابة 7 آخرين، كما أعلى طريق الأوتوستراد، وقوع حادث تصادم في اتجاه المطار أعلى كوبري الأباحية، بالقرب من القلعة، وتسبب الحادث في ظهور شلل مروري في الاتجاهين، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق، وذلك لرفع آثار الحادثين وتيسير حركة المرور ومنع تكدس السيارات بالتزامن مع ساعات الزروة الصباحية.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من المواطنين يفيد بوقوع حادث أعلى طريق الأوتوستراد، في اتجاه المطار أعلى كوبري الأباحية، بالقرب من القلعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع حطام الحادث وعودة حركة المرور لطبيعتها. وفى البحيرة تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالحادث، وكشفت التحريات،
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سيدة- الكرم (4)

السجن 10 سنوات لـ3 متهمين في قضية «تعرية سيدة الكرم»

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين أحمد الفقي، ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون، وعلى العسلى، اليوم السبت، غيابيا، بالسجن المشدد 10 سنوات على ثلاث متهمين في قضية التعدى على "سعاد ثابت" المعروفة إعلاميا بسيدة التعرية بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، يوم 23 من شهر مايو 2016.
هجرة-غير-شرعية

الداخلية تحبط 7 قضايا تزوير وهجرة غير شرعية

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – أدوات طبية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض في تلك القضايا أكثر من مائة ألف جنيه.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

بالأرقام.. جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

إحالة مسؤول بالسكة الحديد إلى المحاكمة بتهمة الرشوة

أحالت النيابة العامة مديرا بالشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة الجنائية؛ بتهمة الرشوة، وأوضحت التحقيقات أن المتهم ألقي القبض عليه متلبسا بتقاضي مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات تعويضات لأشخاص على أن يحصل على جزء من مبلغ التعويض في الوقت الذي نسبت النيابة للمتهم اتهمات تتعلق بالحصول على رشوة مالية مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، كما أثبتت تحريات الرقابة الإدارية اتفاق المتهم مع أصحاب التعويضات المستحقة من جهة عمله على أخذ جزء من المبلغ مقابل إنهاء الإجراءات.
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اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

إصابة 12 عاملًا في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 12 شخصا من العمالة الزراعية بكسور وجروح، اليوم الجمعة، جراء تصادم سيارة عمالة وسيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الكيلو 104 اتجاه إسكندرية بوادى النطرون. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي الكيلو 104 اتجاه إسكندرية.
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مصرع وإصابة 10 أشخاص فى تصادم بشارع جامعة القاهرة

شهد شارع جامعة القاهرة حادث تصادم مروع، إذ اصطدمت سيارة نقل "لوري" تابعة لهيئة النقل العام، تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بسيارة أجرة "ميكروباص"، قادمة من فيصل اتجاه جامعة القاهرة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ولإيداع الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويتولى رجال المرور رفع السيارتين وحطام الحادث من عرض الطريق، لتيسيير حركة المرور ومنع التكدس فى ذلك الشارع الحيوي، خاصة بالتزامن مع امتحانات الطلاب الجامعيين.
حادث ميكروباص اول فيصل (5)

مصرع 12 عامل فى حادث تصادم سيارتين نقل بالمنوفية

شهد الطريق الواصل بين مركز شبين الكوم ومدينة السادات، وتحديدًا فى منطقة بالحزام الأخضر بمحافظة المنوفية، حادث مروري مروع، إذ أطاحت سيارة نقل ثقيل محملة بالبضائع، بسيارة أخرى نصف نقل كان يستقلها عدد كبير من العمال، وتسبب الحادث فى مصرع 12 عاملًا كانوا يستقلون السيارة النصف نقل المكشوفة وغير المخصصة لركوب الأشخاص، وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتولى المسعفون حمل مصاب وحيد مازال على قيد الحيابة إلى أقرب مستشفى السادات العام، لتلقي العلاج ومحاولة إسعافه.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

مصرع طبيب وإصابة 8 أشخاص في 3 حوادث سير

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، حادثين مروريين صباح اليوم الإثنين، أسفرا عن إصابة 6 أشخاص، فيما شهد طريق أسيوط منفلوط الزراعى وقوع حادث مروري ثالث أسفر عن مصرع طبيب وإصابة 2 آخرين، وتولت الأجهزة الأمنية التدخل السريع لانقاذ ركاب السيارات التى تعرضت للحوادث الثلاثة، وسرعان ما تم إرسال سيارات إسعاف إلى أماكن الحوادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، فيما حررت الأجهزة الأمنية محاضر بالوقائع الثلاثة، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.
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