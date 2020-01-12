مصرع عامل وإصابة 7 آخرين بالبحيرة وتكدس بالدائرى

١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ ص

أرشيفية

بسبب الشبورة المائية الكثيفة، شهدت عدة طرق حوادث مرورية، أولها وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي من القاهرة إلى الإسكندرية، فى نطاق محافظة البحيرة إذ انقلبت سيارة عمال مما تسبب فى مصرع عامل وإصابة 7 آخرين، كما أعلى طريق الأوتوستراد، وقوع حادث تصادم في اتجاه المطار أعلى كوبري الأباحية، بالقرب من القلعة، وتسبب الحادث في ظهور شلل مروري في الاتجاهين، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق، وذلك لرفع آثار الحادثين وتيسير حركة المرور ومنع تكدس السيارات بالتزامن مع ساعات الزروة الصباحية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من المواطنين يفيد بوقوع حادث أعلى طريق الأوتوستراد، في اتجاه المطار أعلى كوبري الأباحية، بالقرب من القلعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع حطام الحادث وعودة حركة المرور لطبيعتها. وفى البحيرة تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالحادث، وكشفت التحريات،

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من المواطنين يفيد بوقوع حادث أعلى طريق الأوتوستراد، في اتجاه المطار أعلى كوبري الأباحية، بالقرب من القلعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع حطام الحادث وعودة حركة المرور لطبيعتها.



وفى البحيرة تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالحادث، وكشفت التحريات، أنه أثناء سيارة نقل عمال على الطريق الصحراوى، وأمام منطقة أبو المطامير، انقلبت على جانب الطريق، مما تسبب فى مصرع عامل وإصابة 7 آخرون، وتبين أن المتوفي يُدعى "سعد.ف.هـ"، (23 عاما)، وتم نقله والمصابين إلى مستشفى أبو المطامير، وأبلغت النيابة العامة للتحقيق.



