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مصرع 8 أشخاص جراء انفجار مصنع للكيماويات غربي الهند

تحرير:التحرير ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ ص
انفجار مصنع - أرشيفية
انفجار مصنع - أرشيفية
لقى 8 أشخاص مصرعهم جراء انفجار ضخم هز مصنعا للكيماويات في منطقة "بويسار" بولاية ماهاراشترا غربي الهند. وكشف مسؤلون محليون، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، أن الحادث وقع في مصنع "أنك فارما"، الواقع في قرية كولواد التي تبعد بأكثر من 100 كيلومتر عن مدينة مومباي، موضحين أن الانفجار وقع أثناء اختبار بعض المواد الكيميائية.
وذكرت المصادر أن نوافذ بعض المنازل القريبة من محيط الحادث، تهشمت بفعل قوة الانفجار، وجرى إخراج عدد من المصابين من تحت الأنقاض، ولفتت إلى أنه تم استدعاء فريق "الاستجابة الوطنية للكوارث" للقيام بعمليات الإنقاذ، فيما كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي يراقب عملية الإغاثة بنفسه.

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هربا من أردوغان.. تضاعف عدد الأتراك اللاجئين في ألمانيا

كشف تقرير ألمانى رسمى، تضاعف عدد الأتراك الذين قدموا طلبات للجوء فى البلاد منذ حملة القمع التى شنها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد محاولة الانقلاب التى يتهم حركة جولن بالوقوف وراءها، وذكرت الإذاعة الألمانية، أن ما مجموعه 11,423 من الأتراك طلبوا اللجوء بألمانيا فى العام الماضى، مقارنة بـ 5,742 فى 2016. وأضاف التقرير، أن الأتراك قدموا أكبر عدد من طلبات اللجوء فى ألمانيا فى 2019 بعد المواطنين السوريين والعراقيين، حيث كانت نسبة 80% من الطلبات من مواطنين أتراك من أصل كردى قبل 2016، بينما بلغت نسبة مقدمى الطلبات من تركيا ممن عرفوا أنفسهم بأنهم أتراك فقط، 50% عام 2019.
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بوتين: المقاتلون الروس في ليبيا لا يمثلون دولتنا

نفى الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، أي علاقة للدولة الروسية بالمرتزقة التابعين لشركة فانجر، الذين يقاتلون في ليبيا، قائلا: "إنه إذا كان هناك مثل هؤلاء فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية ولا تمولهم الدولة"، وجاء ذلك في أعقاب تقارير إعلامية، تفيد بمشاركة متعاقدين عسكريين روس سرا في دعم القوات الروسية في سوريا وأوكرانيا، وتقوم بتشغيل المتعاقدين شركة خاصة معروفة باسم فاجنر معظم أفرادها من الجنود السابقين، بحسب رويترز.
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تمزيق صورة سليماني في طهران.. وقرار عاجل من الرئيس الإيراني

لم يمر أكثر من 10 أيام فقط، على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، إلا وقام متظاهرون غاضبون من إسقاط الحرس الثوري لطائرة ركاب أوكرانية، بتمزيق صورة الجنرال الذي قتل في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، الجمعة قبل الماضي، وتداول نشطاء فيديو يظهر صورة سليماني الممزقة، مؤكدين أنها كانت معلقة في أحد أحياء طهران، وهي الحادثة التي أقرتها وكالة أنباء فارس شبه الحكومية، في خطوة نادرة، مشيرة أيضا إلى خروج التظاهرات المناهضة للنظام، بحسب قناة الحرة.
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مصرع 12 مهاجرا وإنقاذ 21 آخرين إثر غرق قاربهم قبالة اليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني مصرع 12 مهاجرا في البحر الأيوني وإنقاذ 21 آخرين عقب غرق قاربهم في المياه.? ونقلت صحيفة كاثيميريني اليونانية عن متحدث باسم قوات خفر السواحل اليونانية قوله: "إنه تم العثور على القتلى وإنقاذ الناجين في المياه الواقعة جنوب غرب جزيرة "باكسوس" اليونانية"، مضيفا أن التقرير الأولى يشير إلى تواجد 50 شخصا على متن القارب.
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استهداف السفارة الأمريكية في بغداد وإصابة شخصين

أفادت مصادر عراقية، مساء اليوم الأحد، بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب نقطة تفتيش المنطقة الخضراء وسط بغداد، مؤكدة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت تلك المنطقة، لافتة إلى إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني مقابل السفارة الأمريكية في العاصمة، بالإضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة، فيما أشارت أنباء غير مؤكدة عن سقوط ضحايا في الجهة المقابلة للسفارة، حيث تحدثت مصادر عراقية عن إصابة عائلة بأكملها بسقوط صاروخ، وفقًا لما ذكرته العربية.
تحطم-طائرة (2)

مقتل وإصابة 65 شخصًا في تحطم طائرة ركاب كازاخستانية

أفادت السلطات المحلية في كازاخستان اليوم الجمعة، بأن 15 شخصا قتلوا وأصيب 50 آخرين، بينهم أطفال، جراء تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الكازاخية كان على متنها 100 شخص بعد إقلاعها من مطار ألماتي. وذكرت السلطات وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الطائرة المنكوبة تابعة لشركة طيران (بيك أير) الكازاخية، وكانت متجهة من ألماتي إلى عاصمة كازاخستان نور سلطان، وعلى متنها 95 راكبا، و5 من أفراد الطاقم، مضيفة أن الطائرة المنكوبة سقطت عقب إقلاعها بفترة قليلة، إذ فقدت ارتفاعها خلال الإقلاع واصطدمت بسياج خرساني وبمبنى من طابقين، وبدأت عمليات الإنقاذ على الفور ولم يحدث حريق في مكان الحادث.
رئيس -الوزراء -الهندي -ناريندرا- مودي

الهند: قانون المواطنة الجديد لن يُشكل أي تأثير ضد المسلمين

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، أن قانون المواطنة الجديد، الذي أعلنته حكومته مؤخرًا، لا يتصف بالعنصرية، في ظل موجة الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرًا على خلفية إصداره، إذ يعتبره المسلمون تمييزًا ضدهم، إذ قال مودي، خلال خطابه أمام تجمع نظمه حزبه الحاكم «بهاراتيا جانتا»: «إن القانون لا يؤثر على 1.3 مليار هندي، ويجب أن أؤكد للمواطنين المسلمين أن هذا القانون لن يُحدِث أي تغيير بالنسبة لهم»، مُضيفًا: «أننا لم نسأل أحدًا الذهاب إلى المعبد أو المسجد عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مشروعات الرعاية الاجتماعية»، حسبما أوردت صحيفة «إنديا توداي الهندية».
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تحذير عاجل للمصريين المتواجدين في الهند

أهابت سفارة مصر في نيودلهي، بالمواطنين المصريين المقيمين والمتواجدين بالهند، الابتعاد عن أماكن المظاهرات على ضوء الاحتجاجات التى تشهدها عدة مناطق بالبلاد. ونصحت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الجمعة، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من جراء الاحتجاجات المنتشرة فى عدد من المدن والولايات الهندية.
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