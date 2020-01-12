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الإسكان: تنفيذ 10476 شقة بـ«دار مصر وسكن مصر وجنة» بدمياط الجديدة

تحرير:التحرير ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص
الإسكان
الإسكان
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 10476 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة خلال 2019، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4656 وحدة (194 عمارة) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، و4760 وحدة (201عمارة) بمشروع "سكن مصر"، و 1056 وحدة بمشروع"JANNA" للإسكان الفاخر.
وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة: شهدت المدينة خلال 2019 طفرة في مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات المختلفة، مضيفاً أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير محاور الطرق الرئيسية للمدينة والطرق الداخلية للأحياء الأول والثانى والرابع، حيث شملت أعمال
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الإنتاج الحربي تعلن عن حاجتها لخريجين هندسة تعدين ومناجم

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن حاجتها لخريجين هندسة تعدين ومناجم من الجامعات الحكومية، وذلك فى إعلان نشرته على الصفحة الرسمية للوزارة، حيث حددت وزارة الانتاج الحربى الشروط المطلوبة فى المتقدمين لشغل الوظائف، وفى مقدمتها أن يكون مصريا، وألا يزيد سنه عّن 33 عامًا، وأن يكون له موقف محدد من الخدمة العسكرية، بالإضافة لأن يكون لائقا صحيا. وأكدت الوزارة أن من بين الشروط، أن يكون تقديره جيد ومن سكان القاهرة الكبرى، أو يقبل العمل فيها.
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«التموين» تُعلن بدء الأوكازيون الشتوي لعام 2020

قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2020 اعتبارا من يوم 27 يناير الجارى ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين. وأكد أنه على الجهات المشاركة فى الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
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ما تبقى من «وكالة البلح».. تاريخ مشوه وسوق مهدد بالإزالة

سباق وتزاحم مستمر على المعروضات.. شعار يرفعه هذا السوق العتيد الذي لا يكاد يهدأ ليلا أو نهارا، إذ يقصده الباحثون عن الشياكة والأناقة من كل صوب وحدب، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، بحثا عن المنتج الجيد والسعر الأرخص.. إنه سوق "وكالة البلح" أحد أعرق وأشهر أسواق البالة في مصر، والعجيب أنك ربما تلتفت عن يمينك أو يسارك فتجد أحد مشاهير النجوم قد وقف ينافس على شراء بعض الملابس، فلهذا السوق جاذبيته الخاصة التي تجعله لا يقتصر على أن يكون مجرد سوق يقصده الفقراء، بل هو -أيضًا- محطة لأولاد الذوات.. «التحرير» كان لها جولة داخل «وكالة البلح»، كشفت من خلالها تاريخ هذا السوق وكثيرًا من أسراره، والمصير المجهول الذي ينتظره والمخاوف التي لا يهدأ لهيبها إذا تم إزالة ملاذ الغلابة الأخير الذي يعد المضاد الحيوى لغلاء الأسعار.
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«الترجمان» البديل المهجور يفشل فى استيعاب بائعى «وكالة البلح»

منذ ما يقرب من خمس سنوات، قررت محافظة القاهرة، نقل الباعة الجائلين من وسط المدينة، ومنطقة وكالة البلح بشارع 26 يوليو، إلى سوق جديد، وذلك لمنع التكدس المرورى وإعادة المظهر الحضارى للشارع، لكن وبعد أشهر قليلة هرب الباعة الجائلون من الترجمان ليعودوا من جديد إلى الوكالة وشارع 26 يوليو.
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الإسكان: يجرى الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة بـ«دار مصر» بمدينة بدر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم ويجرى الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، بالحي المتميز، بمدينة بدر، ويجرى استلام 24 عمارة بالمرحلة الثانية للمشروع بالحي المتميز. وقال وزير الإسكان، في بيان الوزارة اليوم، إنه يجرى الانتهاء من تنفيذ 1272 وحدة (53 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع «سكن مصر» بمنطقة الامتداد الشرقي، ويجرى تنفيذ 9024 وحدة (376 عمارة) بالمرحلة الثانية للمشروع بمنطقة الامتداد الشرقي بالمدينة.
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توفير 220 ألف فرصة عمل.. إنجازات الإسكان في 2019

استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حصاد قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2019، والذي يعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات وتحديد برامج التنمية بكافة المجالات بالمدن الجديدة. وقال الجزار إن القطاع أسهم في استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لعدد حوالي (109) مشروعات استثمارية عمرانية وخدمية، ستقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 34 ألف فدان بـ 17 مدينة جديدة.
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اليوم.. آخر فرصة لحجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن اليوم الخميس، هو آخر فرصة لسحب كراسات الشروط، ودفع المقدمات، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ12 بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وإنه تم حتى الآن سحب أكثر من 30 ألف كراسة شروط، وقام 18 ألفا و613 مواطنا بدفع مقدمات الحجز، موضحا أن أن الوزارة ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتحت الباب لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم (3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا)، بالإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعي.
وحدة سكنية اقتصادية

تنفيذ 8760 شقة بـ«جنة».. و17 ألف وحدة في «سكن مصر»

تفقد عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، رافقه جمال طلعت مساعد نائب رئيس الهيئة، وعادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الهيئة وجهاز المدينة والشركات العاملة بالمشروعات. وبدأ عبد المطلب، والوفد المرافق له، الجولة بالمدينة، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بامتداد (التسعين الجنوبي)، مشددا على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير القائمة بكفاءة وجودة عالية.
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