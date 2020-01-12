الإسكان: تنفيذ 10476 شقة بـ«دار مصر وسكن مصر وجنة» بدمياط الجديدة

تحرير:التحرير ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص

الإسكان

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 10476 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة خلال 2019، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4656 وحدة (194 عمارة) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، و4760 وحدة (201عمارة) بمشروع "سكن مصر"، و 1056 وحدة بمشروع"JANNA" للإسكان الفاخر.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة: شهدت المدينة خلال 2019 طفرة في مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات المختلفة، مضيفاً أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير محاور الطرق الرئيسية للمدينة والطرق الداخلية للأحياء الأول والثانى والرابع، حيث شملت أعمال