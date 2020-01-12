حماية المنافسة يوضح أرقام هامة لمستخدمي أوبر وكريم

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص

أوبر وكريم

قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل إصداره مجموعة الالتزامات والضوابط على شركتي «أوبر» و«كريم»، بدراسة سوق النقل التشاركي، ودراسة الصفقة وتقييم آثارها على السوق المصرية، وتوصل الجهاز لمجموعة من الأرقام والإحصائيات المهمة التي تخص هذه السوق والمستخدمين. وقام الجهاز بتحليل نتائج الاستبيان الذي أجراه بالتعاون مع مركز المعلومات لدعم واتخاذ القرار، والتي أوضحت أن رد فعل مستخدمي أوبر وكريم في حال زيادة سعر الخدمة ستدفعهم للانتقال للمنصة الأخرى وليس لوسائل نقل أخرى.

وأشار الجهاز إلى أنه بالنسبة لركاب أوبر، 44% منهم سينتقلون إلى منصة كريم، و9% سيتحولون لاستخدام التاكسي إذا ارتفع سعر خدمات أوبر 10%.أما بالنسبة لركاب كريم 47% منهم سينتقلون إلى منصة أوبر، و8% سيتحولون لاستخدام التاكسي إذا ارتفع سعر خدمة كريم 10%.وتدل هذه النتائج على أن التاكسي لا يعتبر بديلا لخدمات