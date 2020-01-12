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«التموين» تُعلن بدء الأوكازيون الشتوي لعام 2020

تحرير:التحرير ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٢ ص
وزير التموين
وزير التموين
قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2020 اعتبارا من يوم 27 يناير الجارى ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين. وأكد أنه على الجهات المشاركة فى الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، فى تصريحات صحفية، إن وزير التموين وجه بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية والتعرف على مدى
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اللواء-محمد-العصار-مصر-تستطيع-بالتعليم (2)

الإنتاج الحربي تعلن عن حاجتها لخريجين هندسة تعدين ومناجم

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن حاجتها لخريجين هندسة تعدين ومناجم من الجامعات الحكومية، وذلك فى إعلان نشرته على الصفحة الرسمية للوزارة، حيث حددت وزارة الانتاج الحربى الشروط المطلوبة فى المتقدمين لشغل الوظائف، وفى مقدمتها أن يكون مصريا، وألا يزيد سنه عّن 33 عامًا، وأن يكون له موقف محدد من الخدمة العسكرية، بالإضافة لأن يكون لائقا صحيا. وأكدت الوزارة أن من بين الشروط، أن يكون تقديره جيد ومن سكان القاهرة الكبرى، أو يقبل العمل فيها.
عاصم-الجزار-وزير-الاسكان

الإسكان: تنفيذ 10476 شقة بـ«دار مصر وسكن مصر وجنة» بدمياط الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 10476 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة خلال 2019، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4656 وحدة (194 عمارة) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، و4760 وحدة (201عمارة) بمشروع "سكن مصر"، و 1056 وحدة بمشروع"JANNA" للإسكان الفاخر.
وكالة -البلح1 (51)

ما تبقى من «وكالة البلح».. تاريخ مشوه وسوق مهدد بالإزالة

سباق وتزاحم مستمر على المعروضات.. شعار يرفعه هذا السوق العتيد الذي لا يكاد يهدأ ليلا أو نهارا، إذ يقصده الباحثون عن الشياكة والأناقة من كل صوب وحدب، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، بحثا عن المنتج الجيد والسعر الأرخص.. إنه سوق "وكالة البلح" أحد أعرق وأشهر أسواق البالة في مصر، والعجيب أنك ربما تلتفت عن يمينك أو يسارك فتجد أحد مشاهير النجوم قد وقف ينافس على شراء بعض الملابس، فلهذا السوق جاذبيته الخاصة التي تجعله لا يقتصر على أن يكون مجرد سوق يقصده الفقراء، بل هو -أيضًا- محطة لأولاد الذوات.. «التحرير» كان لها جولة داخل «وكالة البلح»، كشفت من خلالها تاريخ هذا السوق وكثيرًا من أسراره، والمصير المجهول الذي ينتظره والمخاوف التي لا يهدأ لهيبها إذا تم إزالة ملاذ الغلابة الأخير الذي يعد المضاد الحيوى لغلاء الأسعار.
وكالة -البلح1 (36)

«الترجمان» البديل المهجور يفشل فى استيعاب بائعى «وكالة البلح»

منذ ما يقرب من خمس سنوات، قررت محافظة القاهرة، نقل الباعة الجائلين من وسط المدينة، ومنطقة وكالة البلح بشارع 26 يوليو، إلى سوق جديد، وذلك لمنع التكدس المرورى وإعادة المظهر الحضارى للشارع، لكن وبعد أشهر قليلة هرب الباعة الجائلون من الترجمان ليعودوا من جديد إلى الوكالة وشارع 26 يوليو.
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مصطفى-مدبولى

من عيني لنقدي.. الحكومة تبدأ دراسة خطط تحويل الدعم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا ضم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية، وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أن الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذاتُ آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها، مشيرا إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه منذ فترة، وستبدأ الحكومة في دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بالتنفيذ والتوقيت الأنسب، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية.
فاتورة- شراء (2)

فاتورة بالسعر الشامل.. قرار إلزامي من حماية المستهلك للمحلات

ألزم جهاز حماية المستهلك، كافة الشركات، ومقدمي الخدمات، بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة شاملة (الضريبة)، مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة باللغة العربية، والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك، وقال الدكتور راضي عبد المعطي رئيس الجهاز، في بيان اليوم، إن القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة لضبط الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك، وإيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ اجراءات اكثر فاعلية لضبط الأسواق.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

ضبط 95463 قرصًا مخدرًا ومعمل تحاليل.. حملات مكثفة لصحة الشرقية

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مسائية مكبرة للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وذلك استمرارًا للضرب بيد من حديد على المخالفين في جميع المنشآت التي من شأنها المساس بصحة المواطنين بمحافظة الشرقية، إذ أسفرت جهود الحملة عن ضبط معمل تحاليل طبية خاص بمدينة الزقازيق يعمل بدون ترخيص، يحتوي على كيماويات منتهية الصلاحية، وأكياس دم وبلازما محفوظة بثلاجة عادية غير معدة لحفظ الدم ومشتقاته، وتم تحريز هذه الكميات، وامتنع الموجود بالمعمل عن التوقيع على محضر الضبط؛ مما ترتب عليه استدعاء الشرطة لتحرير المحاضر اللازمة، وتم تشميع المعمل.
منفذ-بيع-سلع-التموين (2)

التموين: صرف 90 % من السلع التموينية لشهر ديسمبر

أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين، ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، وصرف ما يقرب من 90% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات. ويبلغ عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الدعم حوالي 5.22 مليون بطاقة بإجمالى 64 مليون مستفيد، فضلاً عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالى دعم مالى يقدر بنحو 89 مليار جنيه.
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