«التموين» تُعلن بدء الأوكازيون الشتوي لعام 2020

تحرير:التحرير ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٢ ص

وزير التموين

قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2020 اعتبارا من يوم 27 يناير الجارى ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين. وأكد أنه على الجهات المشاركة فى الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، فى تصريحات صحفية، إن وزير التموين وجه بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية والتعرف على مدى

وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، فى تصريحات صحفية، إن وزير التموين وجه بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار وأن تكون عروض حقيقية وليست وهمية.







