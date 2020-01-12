سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هربا من أردوغان.. تضاعف عدد الأتراك اللاجئين في ألمانيا

تحرير:التحرير ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤١ ص
أردوغان
أردوغان
كشف تقرير ألمانى رسمى، تضاعف عدد الأتراك الذين قدموا طلبات للجوء فى البلاد منذ حملة القمع التى شنها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد محاولة الانقلاب التى يتهم حركة جولن بالوقوف وراءها، وذكرت الإذاعة الألمانية، أن ما مجموعه 11,423 من الأتراك طلبوا اللجوء بألمانيا فى العام الماضى، مقارنة بـ 5,742 فى 2016. وأضاف التقرير، أن الأتراك قدموا أكبر عدد من طلبات اللجوء فى ألمانيا فى 2019 بعد المواطنين السوريين والعراقيين، حيث كانت نسبة 80% من الطلبات من مواطنين أتراك من أصل كردى قبل 2016، بينما بلغت نسبة مقدمى الطلبات من تركيا ممن عرفوا أنفسهم بأنهم أتراك فقط، 50% عام 2019.
وأشار إلى أنه فى الوقت الذى تم فيه قبول 74.6% من طلبات اللجوء المقدمة من الذين عرفوا أنفسهم أنهم أتراك فقط، فإن 14.5% من المواطنين الأتراك الذين عرفوا أنفسهم بأنهم من الأكراد منحوا حق اللجوء فى 2019.من جانبها، وافقت الحكومة الألمانية على 47.4% من طلبات اللجوء المقدمة من الأتراك فى 2019، مقارنة مع 8.2%
اقرأ المزيد
انفجار مصنع كيماويات في الصين - أرشيفية

مصرع 8 أشخاص جراء انفجار مصنع للكيماويات غربي الهند

لقى 8 أشخاص مصرعهم جراء انفجار ضخم هز مصنعا للكيماويات في منطقة "بويسار" بولاية ماهاراشترا غربي الهند. وكشف مسؤلون محليون، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، أن الحادث وقع في مصنع "أنك فارما"، الواقع في قرية كولواد التي تبعد بأكثر من 100 كيلومتر عن مدينة مومباي، موضحين أن الانفجار وقع أثناء اختبار بعض المواد الكيميائية.
بوتين-يهدد-بتمويل «نورد-ستريم-2»-رغم-عقوبات-واشنطن

بوتين: المقاتلون الروس في ليبيا لا يمثلون دولتنا

نفى الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، أي علاقة للدولة الروسية بالمرتزقة التابعين لشركة فانجر، الذين يقاتلون في ليبيا، قائلا: "إنه إذا كان هناك مثل هؤلاء فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية ولا تمولهم الدولة"، وجاء ذلك في أعقاب تقارير إعلامية، تفيد بمشاركة متعاقدين عسكريين روس سرا في دعم القوات الروسية في سوريا وأوكرانيا، وتقوم بتشغيل المتعاقدين شركة خاصة معروفة باسم فاجنر معظم أفرادها من الجنود السابقين، بحسب رويترز.
مظاهرات- ايران- اليوم (2)

تمزيق صورة سليماني في طهران.. وقرار عاجل من الرئيس الإيراني

لم يمر أكثر من 10 أيام فقط، على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، إلا وقام متظاهرون غاضبون من إسقاط الحرس الثوري لطائرة ركاب أوكرانية، بتمزيق صورة الجنرال الذي قتل في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، الجمعة قبل الماضي، وتداول نشطاء فيديو يظهر صورة سليماني الممزقة، مؤكدين أنها كانت معلقة في أحد أحياء طهران، وهي الحادثة التي أقرتها وكالة أنباء فارس شبه الحكومية، في خطوة نادرة، مشيرة أيضا إلى خروج التظاهرات المناهضة للنظام، بحسب قناة الحرة.
هجرة-غير-شرعية

مصرع 12 مهاجرا وإنقاذ 21 آخرين إثر غرق قاربهم قبالة اليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني مصرع 12 مهاجرا في البحر الأيوني وإنقاذ 21 آخرين عقب غرق قاربهم في المياه.? ونقلت صحيفة كاثيميريني اليونانية عن متحدث باسم قوات خفر السواحل اليونانية قوله: "إنه تم العثور على القتلى وإنقاذ الناجين في المياه الواقعة جنوب غرب جزيرة "باكسوس" اليونانية"، مضيفا أن التقرير الأولى يشير إلى تواجد 50 شخصا على متن القارب.
اقرأ المزيد من الأخبار
بوتين-يهدد-بتمويل «نورد-ستريم-2»-رغم-عقوبات-واشنطن

بوتين: المقاتلون الروس في ليبيا لا يمثلون دولتنا

نفى الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، أي علاقة للدولة الروسية بالمرتزقة التابعين لشركة فانجر، الذين يقاتلون في ليبيا، قائلا: "إنه إذا كان هناك مثل هؤلاء فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية ولا تمولهم الدولة"، وجاء ذلك في أعقاب تقارير إعلامية، تفيد بمشاركة متعاقدين عسكريين روس سرا في دعم القوات الروسية في سوريا وأوكرانيا، وتقوم بتشغيل المتعاقدين شركة خاصة معروفة باسم فاجنر معظم أفرادها من الجنود السابقين، بحسب رويترز.
اردوغان (3)

كاتب لبناني: أردوغان يرسل ميليشيات إرهابية مسلحة إلى ليبيا

أكد الكاتب الصحفي اللبناني، يحيى أحمد الكعكي، أن إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقوات عسكرية وميليشيات إرهابية مسلحة إلى ليبيا، يأتي في سياق مؤامرة تستهدف إضعاف مصر، وفرض أردوغان لنفسه والمساومة للحصول على ما يريده من غاز البحر المتوسط. وأشار الكاتب، في مقال بعنوان "ليبيا لليبيين" بصحيفة الشرق اللبنانية في عددها الصادر اليوم، إلى أنه في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود السياسية، خصوصا من جانب مصر لمواجهة تداعيات الموقف سعيا لاحتواء الأوضاع في ليبيا في إطار تسوية سياسية شاملة، فإن الرئيس التركي يعمل على تقويض تلك الجهود، عبر إرسال قواته العسكرية وفلول تنظيمي الإخوان وداعش الإرهابيين المهزومين في سوريا.
سعيد قيس

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها للهجوم على ليبيا

قالت المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس قيس سعيد، أن تكون تونس متعاونة معه في ما يخص نقل عتاد والسماح للقوات التركية بالعبور عبر تونس، جاء ذلك خلال زيارة قام بها أردوغان إلى تونس قبل أسبوعين، ركزت بشكل خاص على الأوضاع في ليبيا بعد إعلان الرئيس التركي أنه سيرسل قوات إلى هناك لمقاتلة الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لاستعادة العاصمة طرابلس من الميليشيات المتحالفة مع أنقرة، وفقًا لسكاي نيوز.
اردوغان (3)

الرئيس التركي يُعلن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استنادا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي له قبل أيام، إذ قال أردوغان في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»: «إن مهمة جنودنا هناك هي التنسيق، جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي»، مؤكدًا أن بلاده سترسل أيضا كبار قادة الجيش. ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن أردوغان القول: «نحن غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنا لإدانتها»، في إشارة إلى انتقادات الرياض لقرار البرلمان التركي، وفقًا لما ذكرته «دويتشيه فيله».
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]