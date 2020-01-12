الإنتاج الحربي تعلن عن حاجتها لخريجين هندسة تعدين ومناجم

تحرير:التحرير ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٨ ص

وزير الإنتاج الحربي

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن حاجتها لخريجين هندسة تعدين ومناجم من الجامعات الحكومية، وذلك فى إعلان نشرته على الصفحة الرسمية للوزارة، حيث حددت وزارة الانتاج الحربى الشروط المطلوبة فى المتقدمين لشغل الوظائف، وفى مقدمتها أن يكون مصريا، وألا يزيد سنه عّن 33 عامًا، وأن يكون له موقف محدد من الخدمة العسكرية، بالإضافة لأن يكون لائقا صحيا. وأكدت الوزارة أن من بين الشروط، أن يكون تقديره جيد ومن سكان القاهرة الكبرى، أو يقبل العمل فيها.

وتقدم الأوراق بداية من اليوم الأحد، وحتى 26 يناير الجارى، على موقع الوزارة، حيث تملأ الاستمارة وترفق بها المستندات المطلوبة، وحيث يتم اجراء الاختبارات بقطاع التدريب التابع لوزارة الانتاج الحربى، مع التحذير من التلاعب فى المستندات المقدمة، واعتبار المتقدم راسبا حتى لو ظهرت نتيجته، وذلك إذا تم اكتشاف

وتقدم الأوراق بداية من اليوم الأحد، وحتى 26 يناير الجارى، على موقع الوزارة، حيث تملأ الاستمارة وترفق بها المستندات المطلوبة، وحيث يتم اجراء الاختبارات بقطاع التدريب التابع لوزارة الانتاج الحربى، مع التحذير من التلاعب فى المستندات المقدمة، واعتبار المتقدم راسبا حتى لو ظهرت نتيجته، وذلك إذا تم اكتشاف تلاعبه.







