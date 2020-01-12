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الإنتاج الحربي تعلن عن حاجتها لخريجين هندسة تعدين ومناجم

تحرير:التحرير ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٨ ص
وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي
أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن حاجتها لخريجين هندسة تعدين ومناجم من الجامعات الحكومية، وذلك فى إعلان نشرته على الصفحة الرسمية للوزارة، حيث حددت وزارة الانتاج الحربى الشروط المطلوبة فى المتقدمين لشغل الوظائف، وفى مقدمتها أن يكون مصريا، وألا يزيد سنه عّن 33 عامًا، وأن يكون له موقف محدد من الخدمة العسكرية، بالإضافة لأن يكون لائقا صحيا. وأكدت الوزارة أن من بين الشروط، أن يكون تقديره جيد ومن سكان القاهرة الكبرى، أو يقبل العمل فيها.
وتقدم الأوراق بداية من اليوم الأحد، وحتى 26 يناير الجارى، على موقع الوزارة، حيث تملأ الاستمارة وترفق بها المستندات المطلوبة، وحيث يتم اجراء الاختبارات بقطاع التدريب التابع لوزارة الانتاج الحربى، مع التحذير من التلاعب فى المستندات المقدمة، واعتبار المتقدم راسبا حتى لو ظهرت نتيجته، وذلك إذا تم اكتشاف
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«التموين» تُعلن بدء الأوكازيون الشتوي لعام 2020

قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2020 اعتبارا من يوم 27 يناير الجارى ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين. وأكد أنه على الجهات المشاركة فى الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
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الإسكان: تنفيذ 10476 شقة بـ«دار مصر وسكن مصر وجنة» بدمياط الجديدة

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ما تبقى من «وكالة البلح».. تاريخ مشوه وسوق مهدد بالإزالة

سباق وتزاحم مستمر على المعروضات.. شعار يرفعه هذا السوق العتيد الذي لا يكاد يهدأ ليلا أو نهارا، إذ يقصده الباحثون عن الشياكة والأناقة من كل صوب وحدب، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، بحثا عن المنتج الجيد والسعر الأرخص.. إنه سوق "وكالة البلح" أحد أعرق وأشهر أسواق البالة في مصر، والعجيب أنك ربما تلتفت عن يمينك أو يسارك فتجد أحد مشاهير النجوم قد وقف ينافس على شراء بعض الملابس، فلهذا السوق جاذبيته الخاصة التي تجعله لا يقتصر على أن يكون مجرد سوق يقصده الفقراء، بل هو -أيضًا- محطة لأولاد الذوات.. «التحرير» كان لها جولة داخل «وكالة البلح»، كشفت من خلالها تاريخ هذا السوق وكثيرًا من أسراره، والمصير المجهول الذي ينتظره والمخاوف التي لا يهدأ لهيبها إذا تم إزالة ملاذ الغلابة الأخير الذي يعد المضاد الحيوى لغلاء الأسعار.
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«الترجمان» البديل المهجور يفشل فى استيعاب بائعى «وكالة البلح»

منذ ما يقرب من خمس سنوات، قررت محافظة القاهرة، نقل الباعة الجائلين من وسط المدينة، ومنطقة وكالة البلح بشارع 26 يوليو، إلى سوق جديد، وذلك لمنع التكدس المرورى وإعادة المظهر الحضارى للشارع، لكن وبعد أشهر قليلة هرب الباعة الجائلون من الترجمان ليعودوا من جديد إلى الوكالة وشارع 26 يوليو.
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احمد -موسى

أحمد موسى: الأهلي نازل فوز.. نفسي أشوف الزمالك بيكسب

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