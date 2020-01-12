سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تصل إلى حد الضباب.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

تحرير:التحرير ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م
الطقس
الطقس
يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدًا الإثنين، شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفه تصل لحد الضباب على بعض المناطق والطقس مائل لبرودة على كافة الانحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، سانت كاترين العظمى 14 درجة
اقرأ المزيد
مصطفى-مدبولي

مدبولي يصدر قرارا بتخصيص أراضٍ للإسكان الاجتماعي بالغردقة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارًا بتخصيص أربع قطع أراض من أملاك الدولة الخاصة، الواقعة بزمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لإقامة إسكان اجتماعي واستثماري عليها، وإقامة المباني الخدمية والإدارية اللازمة.
طائرة-إيرباص-إيه 380

تسليم 863 طائرة في 2018.. إيرباص تحقق أداءً قويًّا في مبيعاتها

يبدو أن عام 2019 لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات كان عاما جيدا على مستوى الأرقام المسجلة للأداء الاقتصادي، إذ كشفت شركة إيرباص عن قيامها بتسليم 863 طائرة تجارية إلى 99 عميلا خلال عام 2019، بزيادة 8% عن مستويات الإنتاج القياسية التي سجّلتها في عام 2018. وفي ضوء زيادة الإنتاج السنوية السابعة عشرة على التوالي، أحرزت شركة إيرباص قدرًا من التطور في جهود التحول نحو اعتماد طرازات طائرات NEO بمُختلف أنواعها، فيما قامت الشركة بحلول نهاية العام بتسليم 173 من الطائرات ذات الهيكل العريض في مُعدل هو الأعلى خلال عام واحد.
امتحانات-اولى-ثانوى-بالتابلت (1)

الخميس.. 82 ألف طالب جاهزون لامتحانات الإعدادية بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى محافظة الإسكندرية، أن نحو 82 ألف و260 طالبا وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية والتي تنطلق الخميس المقبل، وذلك أمام 331 لجنة انتخابية. وأشارت المديرية إلى أنه جارى الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية حيث تم توزيع أرقام الجلوس على الممتحنين وتم تجهيز جميع الفصول تمهيدا لاستقبال الامتحانات وتوزيع المراقبين والمفتشين مع تنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير المناخ المناسب لانعقاد هذه الامتحانات.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

البرلمان: الأزمة الليبية لم تعد شأنا ليبيًا داخليًا فقط

عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال لمناقشة تطورات الأزمة الليبية الراهنة، وذلك فى ضوء حكم المادة 26 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تقضى بأن تختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامـة والأمور المهمة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها. ووفق بيان رسمي لمجلس النواب، أكد رئيس المجلس فى مستهل الاجتماع أن الأزمة الليبية الراهنة فى تطوراتها الأخيرة، لم تعد شأنًا ليبيًّا داخليًّا فقط، بل صارت تداعياتها تؤثر سلبًا على أمن واستقرار محيط ليبيا الإقليمى، وبالضرورة منها مصر، بل والمنطقة العربية بأكملها.
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس (3)

«الأرصاد» تُعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

يشهد طقس غد السبت حالة من الاستقرار للأحوال الجوية، حيث تنتهي موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بنهاية اليوم الجمعة وحلول الظلام. وترتفع درجات الحرارة غدًا السبت لتسجل القاهرة 18 درجة مئوية، وسط انعدام فرص سقوط الأمطار على جميع الأنحاء، مع سطوع الشمس أغلب أوقات النهار وهدوء تام لحركة الرياح، ويستمر استقرار الطقس لعدة أيام بدءًا من السبت حتى الاثنين المقبل.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (12)

«أمطار ورعد وعاصفة».. «الأرصاد» تُحذر من طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء نشاط للرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وتكون خفيفة على الوجه البحري. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
طقس-بارد (1)

«رمال وأتربة».. الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب شديد الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية.
سقوط-امطار-على-مرسى-مطروح (6)

«لمدة يومين».. تعطيل الدراسة بجامعة مطروح لسوء الطقس

أصدر رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، إذ أوضح النجار في بيان، أنه بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية، بشأن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واحتمال سقوط أمطار غزيرة، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا وبعد غد بالجامعة. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]