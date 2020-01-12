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‎عبد العال: لن نتوانى عن تقديم الدعم لأشقائنا في ليبيا

تحرير:أحمد جاد ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٢ م
عبد العال
عبد العال
أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الليبية الممتدة والعميقة من جميع النواحي الاجتماعية والسياسية التي تربط بين الشعبين الشقيقين تحمل قواسم حضارية ومصالح استراتيجية عديدة ومشتركة، وتفرض علينا دائما التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات. وقال عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان بحضور رئيس مجلس النواب الليبي: "لست في حاجة إلى التأكيد على أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري في ظل حقائق الجغرافيا السياسية التي تربط بين البلدين، علاوة على علاقات الرحم والمصاهرة والقربى المتشعبة بين القبائل المصرية والليبية المنتشرة في كلا البلدين".
وتابع عبد العال: "أود أن أنتهز فرصة تواجدكم هنا في مقر البرلمان المصري للتأكيد بأوضح العبارات على مجموعة من الرسائل المهمة، التي نعبر من خلالها عن موقفنا تجاه ما يمر به بلدكم الشقيق من تحديات نأمل أن يتم تجاوزها بفضل إرادة شعبه الأبي وجيشه الوطني، ونؤكد مجددا على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية،
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مصطفى-مدبولي

مدبولي يصدر قرارا بتخصيص أراضٍ للإسكان الاجتماعي بالغردقة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارًا بتخصيص أربع قطع أراض من أملاك الدولة الخاصة، الواقعة بزمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لإقامة إسكان اجتماعي واستثماري عليها، وإقامة المباني الخدمية والإدارية اللازمة.
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تسليم 863 طائرة في 2018.. إيرباص تحقق أداءً قويًّا في مبيعاتها

يبدو أن عام 2019 لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات كان عاما جيدا على مستوى الأرقام المسجلة للأداء الاقتصادي، إذ كشفت شركة إيرباص عن قيامها بتسليم 863 طائرة تجارية إلى 99 عميلا خلال عام 2019، بزيادة 8% عن مستويات الإنتاج القياسية التي سجّلتها في عام 2018. وفي ضوء زيادة الإنتاج السنوية السابعة عشرة على التوالي، أحرزت شركة إيرباص قدرًا من التطور في جهود التحول نحو اعتماد طرازات طائرات NEO بمُختلف أنواعها، فيما قامت الشركة بحلول نهاية العام بتسليم 173 من الطائرات ذات الهيكل العريض في مُعدل هو الأعلى خلال عام واحد.
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الخميس.. 82 ألف طالب جاهزون لامتحانات الإعدادية بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى محافظة الإسكندرية، أن نحو 82 ألف و260 طالبا وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية والتي تنطلق الخميس المقبل، وذلك أمام 331 لجنة انتخابية. وأشارت المديرية إلى أنه جارى الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية حيث تم توزيع أرقام الجلوس على الممتحنين وتم تجهيز جميع الفصول تمهيدا لاستقبال الامتحانات وتوزيع المراقبين والمفتشين مع تنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير المناخ المناسب لانعقاد هذه الامتحانات.
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البرلمان: الأزمة الليبية لم تعد شأنا ليبيًا داخليًا فقط

عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال لمناقشة تطورات الأزمة الليبية الراهنة، وذلك فى ضوء حكم المادة 26 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تقضى بأن تختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامـة والأمور المهمة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها. ووفق بيان رسمي لمجلس النواب، أكد رئيس المجلس فى مستهل الاجتماع أن الأزمة الليبية الراهنة فى تطوراتها الأخيرة، لم تعد شأنًا ليبيًّا داخليًّا فقط، بل صارت تداعياتها تؤثر سلبًا على أمن واستقرار محيط ليبيا الإقليمى، وبالضرورة منها مصر، بل والمنطقة العربية بأكملها.
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اردوغان (3)

الرئيس التركي يُعلن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استنادا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي له قبل أيام، إذ قال أردوغان في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»: «إن مهمة جنودنا هناك هي التنسيق، جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي»، مؤكدًا أن بلاده سترسل أيضا كبار قادة الجيش. ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن أردوغان القول: «نحن غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنا لإدانتها»، في إشارة إلى انتقادات الرياض لقرار البرلمان التركي، وفقًا لما ذكرته «دويتشيه فيله».
اردوغان والسراج - ليبيا

البرلمان الليبي يرفض المصادقة على اتفاقية أردوغان والسراج

رفض البرلمان الليبي، اليوم السبت، المصادقة على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق. ونقلت قناة العربية، أن رئيس لجنة الدفاع في البرلمان، طالب بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. وأعلن رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي أن البرلمان سيطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة. كما أشار إلى تشكيل فريق قانوني لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا. وطالبت لجنة الخارجية بالبرلمان بتحرك دولي وعربي لصد التدخل التركي في ليبيا.
الصادق- الغرياني (2)

مفتي حكومة الوفاق: التحالف مع تركيا شرعي لأنها دولة مسلمة

قال الدكتور الصادق الغرياني، مفتي حكومة الوفاق الليبية، إن «التحالف مع تركيا للدفاع عن العاصمة مشروع بالشرع، لأنه مع دولة مسلمة، والله تعالى يقول "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض"، وأيضا بالقانون، لأن الجهة التي قامت به هي الحكومة المعترف بها دوليا، ولأنه لصد عدوان يستهدف البيوت والمدارس ويدمر المدن».
السيسي ووزير الدفاع

ليبيا وسد النهضة.. مجلس الأمن القومي يحدد إجراءات التصدي للتهديدات

اجتمع مجلس الأمن القومي اليوم الخميس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وتأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.
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