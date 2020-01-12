‎عبد العال: لن نتوانى عن تقديم الدعم لأشقائنا في ليبيا

تحرير:أحمد جاد ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٢ م

عبد العال

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الليبية الممتدة والعميقة من جميع النواحي الاجتماعية والسياسية التي تربط بين الشعبين الشقيقين تحمل قواسم حضارية ومصالح استراتيجية عديدة ومشتركة، وتفرض علينا دائما التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات. وقال عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان بحضور رئيس مجلس النواب الليبي: "لست في حاجة إلى التأكيد على أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري في ظل حقائق الجغرافيا السياسية التي تربط بين البلدين، علاوة على علاقات الرحم والمصاهرة والقربى المتشعبة بين القبائل المصرية والليبية المنتشرة في كلا البلدين".

وتابع عبد العال: "أود أن أنتهز فرصة تواجدكم هنا في مقر البرلمان المصري للتأكيد بأوضح العبارات على مجموعة من الرسائل المهمة، التي نعبر من خلالها عن موقفنا تجاه ما يمر به بلدكم الشقيق من تحديات نأمل أن يتم تجاوزها بفضل إرادة شعبه الأبي وجيشه الوطني، ونؤكد مجددا على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية،

وتابع عبد العال: "أود أن أنتهز فرصة تواجدكم هنا في مقر البرلمان المصري للتأكيد بأوضح العبارات على مجموعة من الرسائل المهمة، التي نعبر من خلالها عن موقفنا تجاه ما يمر به بلدكم الشقيق من تحديات نأمل أن يتم تجاوزها بفضل إرادة شعبه الأبي وجيشه الوطني، ونؤكد مجددا على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، وفي مقدمتها احترام إرادة الشعب الليبي وضرورة التوصل إلى حل سياسي".







