الدولار ينخفض لأقل من 16 جنيه لأول مرة في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٩ م

الدولار

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار لأول مرة في البنوك لأقل من 16 جنيه مسجلا نحو 15.99 جنيه للبيع، و15.89 جنيه للشراء في البنك العربي الإفريقي، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.01 جنيه للبيع، و15.91 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك الأسكندرية بواقع 4 قروش أيضا مسجلا نحو 16 جنيه للبيع، و15.90 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك الاستثمار العربي، وبنك عودة، والبنك المصري لتنمية الصادرات مسجلا نحو 16.01 جنيه للبيع، و15.91 جنيه للشراء.كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك مصر إيران مسجلا نحو 16 جنيه للبيع، و15.90