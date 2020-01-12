«عربية النواب»: تدخل تركيا في ليبيا سيؤدي لإشعال الفتنة

تحرير:أحمد جاد ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م

مجلس النواب

حذر رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب النائب أحمد رسلان اليوم الأحد من أن التدخل التركي في الشأن الليبي سيؤدي لإشعال الفتنة بالمنطقة، قائلا: "إن الجميع يعرف ا?ن الهدف الأصلي من هذه التحركات هي الأطماع التركية في غاز المتوسط". وأضاف رسلان في كلمة له أمام الجلسة العامة بحضور رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح اليومالأحد، "أن ليبيا دولة جوار وذات عمق استراتيجي بالنسبة للأمن القومي المصري والعربي"، معربا عن استنكار لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لخطوة البرلمان التركي وانتهاكه للقوانين الدولية..ومؤكدا دعم مصر للجيش الليبي ومساندته في مكافحة الإرهاب ضد الجماعات المتطرفة التي تحاول نشر الفوضى في ليبيا والمنطقة العربية كلها.

وأشار إلى أن خطوة البرلمان التركي تعد انتهاكا صارخا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 بشا?ن ا?نشاء لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها ا?لا بموافقة لجنة العقوبات، مشددا على وحدة التراب الليبي وا?ن البرلمان الليبي هو الكيان الشرعى