البرلمان: الأزمة الليبية لم تعد شأنا ليبيًا داخليًا فقط

تحرير:أحمد جاد ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٨ م

النواب

عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال لمناقشة تطورات الأزمة الليبية الراهنة، وذلك فى ضوء حكم المادة 26 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تقضى بأن تختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامـة والأمور المهمة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها. ووفق بيان رسمي لمجلس النواب، أكد رئيس المجلس فى مستهل الاجتماع أن الأزمة الليبية الراهنة فى تطوراتها الأخيرة، لم تعد شأنًا ليبيًّا داخليًّا فقط، بل صارت تداعياتها تؤثر سلبًا على أمن واستقرار محيط ليبيا الإقليمى، وبالضرورة منها مصر، بل والمنطقة العربية بأكملها.

وأكد عبد العال أن اللجنة العامة لمجلس النواب تعى تمامًا قيمة مصر بما تمتلكه من رؤية ثاقبة، وحسن تقدير للأمور، وقدرة على ردع أى محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة، ولن يقف المجلس بمعزل عن تلك الأحداث فى ليبيا.وواصل: "بل إننا ومصر كلها بكافة مؤسساتها الدستورية وأجهزتها مدعووين لأخذ كافة الاحتياطات