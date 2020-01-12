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البرلمان: الأزمة الليبية لم تعد شأنا ليبيًا داخليًا فقط

تحرير:أحمد جاد ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٨ م
النواب
النواب
عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال لمناقشة تطورات الأزمة الليبية الراهنة، وذلك فى ضوء حكم المادة 26 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تقضى بأن تختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامـة والأمور المهمة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها. ووفق بيان رسمي لمجلس النواب، أكد رئيس المجلس فى مستهل الاجتماع أن الأزمة الليبية الراهنة فى تطوراتها الأخيرة، لم تعد شأنًا ليبيًّا داخليًّا فقط، بل صارت تداعياتها تؤثر سلبًا على أمن واستقرار محيط ليبيا الإقليمى، وبالضرورة منها مصر، بل والمنطقة العربية بأكملها.
وأكد عبد العال أن اللجنة العامة لمجلس النواب تعى تمامًا قيمة مصر بما تمتلكه من رؤية ثاقبة، وحسن تقدير للأمور، وقدرة على ردع أى محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة، ولن يقف المجلس بمعزل عن تلك الأحداث فى ليبيا.وواصل: "بل إننا ومصر كلها بكافة مؤسساتها الدستورية وأجهزتها مدعووين لأخذ كافة الاحتياطات
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مدبولي يصدر قرارا بتخصيص أراضٍ للإسكان الاجتماعي بالغردقة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارًا بتخصيص أربع قطع أراض من أملاك الدولة الخاصة، الواقعة بزمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لإقامة إسكان اجتماعي واستثماري عليها، وإقامة المباني الخدمية والإدارية اللازمة.
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تسليم 863 طائرة في 2018.. إيرباص تحقق أداءً قويًّا في مبيعاتها

يبدو أن عام 2019 لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات كان عاما جيدا على مستوى الأرقام المسجلة للأداء الاقتصادي، إذ كشفت شركة إيرباص عن قيامها بتسليم 863 طائرة تجارية إلى 99 عميلا خلال عام 2019، بزيادة 8% عن مستويات الإنتاج القياسية التي سجّلتها في عام 2018. وفي ضوء زيادة الإنتاج السنوية السابعة عشرة على التوالي، أحرزت شركة إيرباص قدرًا من التطور في جهود التحول نحو اعتماد طرازات طائرات NEO بمُختلف أنواعها، فيما قامت الشركة بحلول نهاية العام بتسليم 173 من الطائرات ذات الهيكل العريض في مُعدل هو الأعلى خلال عام واحد.
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الخميس.. 82 ألف طالب جاهزون لامتحانات الإعدادية بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى محافظة الإسكندرية، أن نحو 82 ألف و260 طالبا وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية والتي تنطلق الخميس المقبل، وذلك أمام 331 لجنة انتخابية. وأشارت المديرية إلى أنه جارى الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية حيث تم توزيع أرقام الجلوس على الممتحنين وتم تجهيز جميع الفصول تمهيدا لاستقبال الامتحانات وتوزيع المراقبين والمفتشين مع تنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير المناخ المناسب لانعقاد هذه الامتحانات.
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«عربية النواب»: تدخل تركيا في ليبيا سيؤدي لإشعال الفتنة

حذر رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب النائب أحمد رسلان اليوم الأحد من أن التدخل التركي في الشأن الليبي سيؤدي لإشعال الفتنة بالمنطقة، قائلا: "إن الجميع يعرف ا?ن الهدف الأصلي من هذه التحركات هي الأطماع التركية في غاز المتوسط". وأضاف رسلان في كلمة له أمام الجلسة العامة بحضور رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح اليومالأحد، "أن ليبيا دولة جوار وذات عمق استراتيجي بالنسبة للأمن القومي المصري والعربي"، معربا عن استنكار لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لخطوة البرلمان التركي وانتهاكه للقوانين الدولية..ومؤكدا دعم مصر للجيش الليبي ومساندته في مكافحة الإرهاب ضد الجماعات المتطرفة التي تحاول نشر الفوضى في ليبيا والمنطقة العربية كلها.
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مجلس-النواب (1)

«عربية النواب»: تدخل تركيا في ليبيا سيؤدي لإشعال الفتنة

حذر رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب النائب أحمد رسلان اليوم الأحد من أن التدخل التركي في الشأن الليبي سيؤدي لإشعال الفتنة بالمنطقة، قائلا: "إن الجميع يعرف ا?ن الهدف الأصلي من هذه التحركات هي الأطماع التركية في غاز المتوسط". وأضاف رسلان في كلمة له أمام الجلسة العامة بحضور رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح اليومالأحد، "أن ليبيا دولة جوار وذات عمق استراتيجي بالنسبة للأمن القومي المصري والعربي"، معربا عن استنكار لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لخطوة البرلمان التركي وانتهاكه للقوانين الدولية..ومؤكدا دعم مصر للجيش الليبي ومساندته في مكافحة الإرهاب ضد الجماعات المتطرفة التي تحاول نشر الفوضى في ليبيا والمنطقة العربية كلها.
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«قوى عاملة البرلمان» توافق على إعداد قانون ضم العلاوات الخمس للمعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مع الحكومة، على أن يتم إعداد مشروع قانون وتقديمه للبرلمان، لضمان حل إشكالية تنفيذ حكم القضاء بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حتي يتم النص علي إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق إعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80% من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.
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رئيس البرلمان ناعيا السلطان قابوس: أقام دولة حديثة بسياسة حكيمة

نعى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب الشعب المصري، إلى الشعب العماني الشقيق، الذي يربطه بشعب مصر أواصر القربى والدم والعقيدة، وفاة المغفور له- بإذن الله- صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، طيب الله ثراه.
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برلماني: مصلحة مصر تقتضي إصدار قانون الإدارة المحلية

قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن الجميع يدرك التحديات الكبيرة بالإدارات المحلية على مستوى مصر، والحاجة الفاعلة نحو الدور الرقابي عليها، الذي نفتقده منذ عشرات السنوات، مما جعلها مرتع للفساد وتعطيل مصالح المواطنين والتسبب في إشكاليات كبيرة نحو النيل من جهود التنمية التي تتم من مختلف مؤسسات الدولة المصرية.
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