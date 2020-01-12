الخميس.. 82 ألف طالب جاهزون لامتحانات الإعدادية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م

امتحانات - أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى محافظة الإسكندرية، أن نحو 82 ألف و260 طالبا وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية والتي تنطلق الخميس المقبل، وذلك أمام 331 لجنة انتخابية. وأشارت المديرية إلى أنه جارى الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية حيث تم توزيع أرقام الجلوس على الممتحنين وتم تجهيز جميع الفصول تمهيدا لاستقبال الامتحانات وتوزيع المراقبين والمفتشين مع تنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير المناخ المناسب لانعقاد هذه الامتحانات.

وقال يوسف الديب وكيل المديرية، إنه جار التنسيق مع غرفة العمليات والأمن العام وأمن المديرية لمتابعة خطوط سير الامتحانات، والتنسيق مع اللجان الإدارية ولجان نظام المراقبة لتوفير أعداد مناسبة من الملاحظين والمراقبين.وشدّد الديب في تعليماته لمديري عموم الإدارات على توفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات