تسليم 863 طائرة في 2018.. إيرباص تحقق أداءً قويًّا في مبيعاتها

تسليم 863 طائرة في 2018.. إيرباص تحقق أداءً قويًّا في مبيعاتها
تحرير:أميرة إبراهيم
١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٧ م
طائرات إيرباص
يبدو أن عام 2019 لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات كان عاما جيدا على مستوى الأرقام المسجلة للأداء الاقتصادي، إذ كشفت شركة إيرباص عن قيامها بتسليم 863 طائرة تجارية إلى 99 عميلا خلال عام 2019، بزيادة 8% عن مستويات الإنتاج القياسية التي سجّلتها في عام 2018.
وفي ضوء زيادة الإنتاج السنوية السابعة عشرة على التوالي، أحرزت شركة إيرباص قدرًا من التطور في جهود التحول نحو اعتماد طرازات طائرات NEO بمُختلف أنواعها، فيما قامت الشركة بحلول نهاية العام بتسليم 173 من الطائرات ذات الهيكل العريض في مُعدل هو الأعلى خلال عام واحد.
وأعلنت إيرباص قوائم التسليم التي تضمنت في عام 2019 تسليم: 48 طائرة من طراز A220 مقابل 20 في عام 2018، وذلك بالتزامن منذ أن أصبحت طائرة A220 جزءًا من عائلة إيرباص في 1 يوليو 2018.
كذلك تم تسليم 642 طائرة من طراز A320 مقابل 626 في عام 2018، منها 551 طائرة من عائلة NEO مقابل 386 في عام 2018.
وضمت القوائم
وأعلنت إيرباص قوائم التسليم التي تضمنت في عام 2019 تسليم: 48 طائرة من طراز A220 مقابل 20 في عام 2018، وذلك بالتزامن منذ أن أصبحت طائرة A220 جزءًا من عائلة إيرباص في 1 يوليو 2018.
كذلك تم تسليم 642 طائرة من طراز A320 مقابل 626 في عام 2018، منها 551 طائرة من عائلة NEO مقابل 386 في عام 2018.
وضمت القوائم كذلك تسليم 53 طائرة من طراز A330 مقابل 49 في عام 2018.، و112 طائرة من طراز A350 مقابل 93 في عام 2018 وكذلك ثماني طائرات من طراز A380 مقابل 12 في عام 2018.
وعلى مستوى المبيعات، حظيت شركة إيرباص بعام قوي، وسجّلت إجماليًّا وصل إلى 1,131 طلبية جديدة. ووصل صافي الطلبيات المسجلة إلى 768 بالمقارنة مع 747 في عام 2018، ما يرفع إجمالي صافي الطلبيات التراكمية التاريخية ليفوق حاجز الـ20 ألف طائرة.
يُشار إلى أنّ صافي الطلبيات المسجلة من طائرات A220 قد بلغ 63 طلبية، ما يؤكد على موقعها الريادي ضمن فئتها، كما واصلت عائلة طائرات A320 نجاحها بتحقيق 654 طلبية صافية، بما فيها الاستجابة الكبيرة التي أظهرها السوق تجاه طائرة A321XLR الجديدة.
وفي نهاية العام، وصل إجمالي المبيعات والطلبيات المكررة لطائرات إيرباص ذات الهيكل العريض إلى 32 طائرة من عائلة A350 و89 طائرة من عائلة A330.
ومن جانب آخر، حددت الشركة أسبابا مباشرة وراء إلغاء 363 طلبية، وقالت إنها انعكاس لبعض الظروف المحددة والخاصة بشركات الطيران في عام 2019 والقرار الخاص بإيقاف عمليات إنتاج طائرات A380. وفي نهاية العام، حيث وصل إجمالي الطلبيات المتراكمة إلى 7,482 طائرة.
وفي سياق تعليقه، أعرب جيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص: "عن سعادته بهذه الأرقام من حيث طلبيات الطائرات التجارية وعمليات التسليم، وشدد على الحرص على مواصلة الجهود الرامية إلى تزويد العملاء بأعلى مستويات الخدمة التنافسية في السوق".
يشار إلى أنّ إيرباص تعتزم طرح تقرير نتائجها المالية الكامل عام 2019 بتاريخ 13 فبراير 2020.