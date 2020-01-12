تسليم 863 طائرة في 2018.. إيرباص تحقق أداءً قويًّا في مبيعاتها

تحرير:أميرة إبراهيم ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٧ م

طائرات إيرباص

يبدو أن عام 2019 لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات كان عاما جيدا على مستوى الأرقام المسجلة للأداء الاقتصادي، إذ كشفت شركة إيرباص عن قيامها بتسليم 863 طائرة تجارية إلى 99 عميلا خلال عام 2019، بزيادة 8% عن مستويات الإنتاج القياسية التي سجّلتها في عام 2018. وفي ضوء زيادة الإنتاج السنوية السابعة عشرة على التوالي، أحرزت شركة إيرباص قدرًا من التطور في جهود التحول نحو اعتماد طرازات طائرات NEO بمُختلف أنواعها، فيما قامت الشركة بحلول نهاية العام بتسليم 173 من الطائرات ذات الهيكل العريض في مُعدل هو الأعلى خلال عام واحد.

وأعلنت إيرباص قوائم التسليم التي تضمنت في عام 2019 تسليم: 48 طائرة من طراز A220 مقابل 20 في عام 2018، وذلك بالتزامن منذ أن أصبحت طائرة A220 جزءًا من عائلة إيرباص في 1 يوليو 2018. كذلك تم تسليم 642 طائرة من طراز A320 مقابل 626 في عام 2018، منها 551 طائرة من عائلة NEO مقابل 386 في عام 2018. وضمت القوائم