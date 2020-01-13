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"نظام السيرتفود".. تعرف على الحمية التي اتبعتها أديل

تحرير:إسراء سليمان ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
فقدان الوزن
فقدان الوزن
في رحلة البحث عن الأساليب الفعالة لفقدان الوزن، ستجد العديد من الأنظمة الغذائية، وبالتالي تقع في حيرة الاختيار، على سبيل المثال حمية البحر المتوسط التي تعتمد على تناول الأطعمة التقليدية مثل الحبوب الكاملة والأسماك، كما يوجد نظام الكيتو الذي نال مكانة كبيرة، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية نظام يسمى بالـ"سيرتفود"، تعمل هذه الحمية على تنشيط فئة من البروتينات تسمى "sirtuins"، تشارك هذه البروتينات في الشيخوخة والتمثيل الغذائي، فمن المؤكد أنها تتميز بفاعلية كبيرة، نقلًا عن "boldsky".
فقدان الوزن والتخسيس من الأشياء التي تشغلنا في هذه الأيام، لذا الجميع في حالة بحث عن نظام غذائي فعال، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية نظام "السيرتفود" الذي اتبعته الفنانة أديل، وفقدت مايقرب من 22 كيلو جرام من وزنها. ما هي حمية Sirtfood؟ تعتمد هذه الحمية على مفهوم الأطعمة التي تساعد على تنشيط فئة من
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لفقدان الوزن بشكل سريع.. أضف الفراولة لنظامك الغذائي

عند التفكير في فقدان الوزن، توجد بعض الأساسيات التي يسير عليها العديد من الأشخاص، على سبيل المثال تناول قدر كافٍ من الماء وممارسة الرياضة بانتظام لحرق الدهون، وفقد العديد من الكيلوجرامات، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية، وخالي من مسببات الزيادة من أفضل الأساليب الممكنة، مع إدراج مجموعة متنوعة من الخضراوات والفواكه، ولكن هل تعلم أن "الفراولة" من أهم الفواكه التي تساعد في فقدان الوزن؟ لأنها سهلة الهضم وغنية بالعناصر الهامة، نقلًا عن "timesofindia".
اديل- تفقد -وزنها-داخل الموضوع

خسرت 20 كيلوجرام من وزنها| كيف فقدت أديل وزنها؟

فاجأت المغنية البريطانية الشهيرة آديل جمهورها بخسارة وزنها بشكل كبير، حتى أن البعض لم يستطع التعرف عليها، لكنها تقبلت جميع الآراء حول تحولها المفاجيء. آديل من أشهر المغنيين حول العالم، ومع ذلك فإنها صدمت الجمهور الكبير الذي دائما ما يغني لها Someone Like You، عندما كشفت عن عن فقدانها الوزن بشكل كبير من خلال عرض صورة لها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها نشرت صورة اخرى على الشاطيء توضح مدى نحافتها في أنجويلا التابعة لبريطانيا، وذلك حسبما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني.
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هذه الأحجار الكريمة تساعدك في خسارة الوزن

يعتبر السعي وراء فقدان الوزن أمرا مملا إذا لم يكن له نتيجة، وخلال فصل الشتاء يزداد الوزن بشكل كبير نتيجة كمية الطعام التي يمكن تناولها للحصول على الطاقة والدفء. وغالبا ما تبحث عن نظام غذائي يسهم في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، إلى جانب التمارين المكثفة من اجل الحصول على نتائج مثيرة. إذا كانت حياتك العاطفية ليست على ما يرام فغالبا لن تتحكم في وزنك نتيجة تناول الطعام بشكل مفرط وحالتك المزاجية لن تسمح لك بممارسة التمارين بانتظام، ومن هنا يصيبك الارتباك، وذلك حسبما ذكر موقع The Times of India .
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السمسم-والفراولة-6-أطعمة-تحمي-أسنانك-من-التسوس

لفقدان الوزن بشكل سريع.. أضف الفراولة لنظامك الغذائي

عند التفكير في فقدان الوزن، توجد بعض الأساسيات التي يسير عليها العديد من الأشخاص، على سبيل المثال تناول قدر كافٍ من الماء وممارسة الرياضة بانتظام لحرق الدهون، وفقد العديد من الكيلوجرامات، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية، وخالي من مسببات الزيادة من أفضل الأساليب الممكنة، مع إدراج مجموعة متنوعة من الخضراوات والفواكه، ولكن هل تعلم أن "الفراولة" من أهم الفواكه التي تساعد في فقدان الوزن؟ لأنها سهلة الهضم وغنية بالعناصر الهامة، نقلًا عن "timesofindia".
اديل- تفقد -وزنها-داخل الموضوع

خسرت 20 كيلوجرام من وزنها| كيف فقدت أديل وزنها؟

فاجأت المغنية البريطانية الشهيرة آديل جمهورها بخسارة وزنها بشكل كبير، حتى أن البعض لم يستطع التعرف عليها، لكنها تقبلت جميع الآراء حول تحولها المفاجيء. آديل من أشهر المغنيين حول العالم، ومع ذلك فإنها صدمت الجمهور الكبير الذي دائما ما يغني لها Someone Like You، عندما كشفت عن عن فقدانها الوزن بشكل كبير من خلال عرض صورة لها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها نشرت صورة اخرى على الشاطيء توضح مدى نحافتها في أنجويلا التابعة لبريطانيا، وذلك حسبما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني.
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ليست أسطورة.. الشوربة تشفيك من أمراض الملاريا

الشوربة من الأصناف المهمة خلال فصل الشتاء، حيث تعطي الدفء كما أنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية الموجودة في المصدر الذي تم تحضير الشوربة منها كالدجاج أو اللحم وحتى الكوارع. وركز مجموعة من الخبراء من كلية لندن الإمبراطورية على الخصائص الشفائية للشوربة والحساء، وذلك لأنه في كل منزل كانت تدعو الأمهات أبنائها إلى تناول الشوربة خاصة خلال المرض، ظنا منهن أن لديها قدرة شفائية مذهلة، وكان الأمر في البداية عبارة عن أسطورة، وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
دعم-مريضة-سرطان-الثدي

دراسة: فقدان الوزن يخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي

السمنة أو الوزن الزائد من المشكلات التي تصيب الرجال والنساء، لكن في الحقيقة تحمل مخاطر صحية كبيرة، وغالبا ما يكون لها دور في الإصابة بالسرطان بأنواعه المختلفة، لكن كشفت دراسة أن النحافة يمكن أن تساعد النساء في خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى الربع. ويقول الخبراء إن الوزن المعتدل يساهم بشكل كبير في الحد من فرص تطور الأمراض القاتلة، حيث تتبعوا آلاف النساء متوسطات العمر لـ 10 سنوات. عندما فقدت المشاركات في الدراسة ما يعادل 2.5 - 6 كيلوجرام انخفض لديهن تطور الإصابة بسرطان الثدي لـ13%، مقارنة بالأخريات ذوات الوزن الزائد الثابت.
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