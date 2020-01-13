"نظام السيرتفود".. تعرف على الحمية التي اتبعتها أديل

تحرير:إسراء سليمان ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

فقدان الوزن

في رحلة البحث عن الأساليب الفعالة لفقدان الوزن، ستجد العديد من الأنظمة الغذائية، وبالتالي تقع في حيرة الاختيار، على سبيل المثال حمية البحر المتوسط التي تعتمد على تناول الأطعمة التقليدية مثل الحبوب الكاملة والأسماك، كما يوجد نظام الكيتو الذي نال مكانة كبيرة، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية نظام يسمى بالـ"سيرتفود"، تعمل هذه الحمية على تنشيط فئة من البروتينات تسمى "sirtuins"، تشارك هذه البروتينات في الشيخوخة والتمثيل الغذائي، فمن المؤكد أنها تتميز بفاعلية كبيرة، نقلًا عن "boldsky".

فقدان الوزن والتخسيس من الأشياء التي تشغلنا في هذه الأيام، لذا الجميع في حالة بحث عن نظام غذائي فعال، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية نظام "السيرتفود" الذي اتبعته الفنانة أديل، وفقدت مايقرب من 22 كيلو جرام من وزنها. ما هي حمية Sirtfood؟ تعتمد هذه الحمية على مفهوم الأطعمة التي تساعد على تنشيط فئة من