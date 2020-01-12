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مدبولي يصدر قرارا بتخصيص أراضٍ للإسكان الاجتماعي بالغردقة

تحرير:محمد فتحي ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٩ م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارًا بتخصيص أربع قطع أراض من أملاك الدولة الخاصة، الواقعة بزمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لإقامة إسكان اجتماعي واستثماري عليها، وإقامة المباني الخدمية والإدارية اللازمة.
ونص القرار على أن القطعة الأولى تبلغ مساحتها 615000م2 تعادل نحو 146,34 فدان بتقسيم الحجاز، وتقع بمنطقة أبو عشرة، بينما تبلغ مساحة القطعة الثانية 223512,65م2 وتقع أمام الحرس الجمهوري بطريق الجونة بالظهير السياحي، وتبلغ مساحة القطعة الثالثة 131895,64م2 بمنطقة الأحياء بجوار شركة بيتكو، في الوقت الذي تبلغ
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تسليم 863 طائرة في 2018.. إيرباص تحقق أداءً قويًّا في مبيعاتها

يبدو أن عام 2019 لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات كان عاما جيدا على مستوى الأرقام المسجلة للأداء الاقتصادي، إذ كشفت شركة إيرباص عن قيامها بتسليم 863 طائرة تجارية إلى 99 عميلا خلال عام 2019، بزيادة 8% عن مستويات الإنتاج القياسية التي سجّلتها في عام 2018. وفي ضوء زيادة الإنتاج السنوية السابعة عشرة على التوالي، أحرزت شركة إيرباص قدرًا من التطور في جهود التحول نحو اعتماد طرازات طائرات NEO بمُختلف أنواعها، فيما قامت الشركة بحلول نهاية العام بتسليم 173 من الطائرات ذات الهيكل العريض في مُعدل هو الأعلى خلال عام واحد.
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الخميس.. 82 ألف طالب جاهزون لامتحانات الإعدادية بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى محافظة الإسكندرية، أن نحو 82 ألف و260 طالبا وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية والتي تنطلق الخميس المقبل، وذلك أمام 331 لجنة انتخابية. وأشارت المديرية إلى أنه جارى الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية حيث تم توزيع أرقام الجلوس على الممتحنين وتم تجهيز جميع الفصول تمهيدا لاستقبال الامتحانات وتوزيع المراقبين والمفتشين مع تنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير المناخ المناسب لانعقاد هذه الامتحانات.
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البرلمان: الأزمة الليبية لم تعد شأنا ليبيًا داخليًا فقط

عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال لمناقشة تطورات الأزمة الليبية الراهنة، وذلك فى ضوء حكم المادة 26 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تقضى بأن تختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامـة والأمور المهمة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها. ووفق بيان رسمي لمجلس النواب، أكد رئيس المجلس فى مستهل الاجتماع أن الأزمة الليبية الراهنة فى تطوراتها الأخيرة، لم تعد شأنًا ليبيًّا داخليًّا فقط، بل صارت تداعياتها تؤثر سلبًا على أمن واستقرار محيط ليبيا الإقليمى، وبالضرورة منها مصر، بل والمنطقة العربية بأكملها.
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«عربية النواب»: تدخل تركيا في ليبيا سيؤدي لإشعال الفتنة

حذر رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب النائب أحمد رسلان اليوم الأحد من أن التدخل التركي في الشأن الليبي سيؤدي لإشعال الفتنة بالمنطقة، قائلا: "إن الجميع يعرف ا?ن الهدف الأصلي من هذه التحركات هي الأطماع التركية في غاز المتوسط". وأضاف رسلان في كلمة له أمام الجلسة العامة بحضور رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح اليومالأحد، "أن ليبيا دولة جوار وذات عمق استراتيجي بالنسبة للأمن القومي المصري والعربي"، معربا عن استنكار لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لخطوة البرلمان التركي وانتهاكه للقوانين الدولية..ومؤكدا دعم مصر للجيش الليبي ومساندته في مكافحة الإرهاب ضد الجماعات المتطرفة التي تحاول نشر الفوضى في ليبيا والمنطقة العربية كلها.
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السيسي يوجه بتدعيم الإعلام المحترف بمصر في إطار منضبط

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس أكد أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، وفي عرض كافة الآراء والاتجاهات والاطلاع على الرأي والرأي الآخر، فضلا عن ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، ومكافحة الفكر المتطرف، موجها في هذا الإطار بقيام وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل، من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام في مصر.
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أحمد موسى: الإعلام المصري يتسع للجميع (فيديو)

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، متابعًا خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد: «الفترة القادمة ستشهد نقلة فى مجال الإعلام ووزير الإعلام بحث مع الرئيس السيسى كيفية تطوير الإعلام».
مصطفى-مدبولي

مدبولي: الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا اليوم الخميس، بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وفي وقت سابق، أكد قداسة البابا تواضروس أن المصريين يعيشون معا في أرض واحدة ويشربون من نهر واحد، وأن المجوس الذين زاروا السيد المسيح عند ولادته قدموا له 3 هدايا في المزود ببيت لحم، وأننا من الممكن أن نقدم أيضا 3 هدايا هي المحبة والفرح والسلام.
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رئيس الوزراء يؤكد دور الثقافة في تنشئة جيل واعٍ بقضايا وطنه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة نحو خلق جيل مصري مثقف، واعٍ بقضايا وطنه، يميز بين الأفكار البناءة التي تسهم في إقامة مجتمع قوي متماسك، وغيرها من الأفكار التي يتغذى عليها التطرف والإرهاب.? جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لمتابعة خطة عمل الوزارة؛ وذلك في إطار الدور الذي تلعبه الوزارة في ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، تعزيز قيم المواطنة، وتفعيل دور المؤسسات الثقافية، وهو ما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الثاني للحكومة المصرية المتمثل في "بناء الإنسان المصري".
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