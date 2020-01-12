جريمة

مصرع طالب ثانوي في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٩ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
لقي طالب ثانوي مصرعه أثر انقلاب سيارته الملاكي بطريق قرية اليوسفية بمركز بني عبيد بالدقهلية نتيجة اختلال عجلة القيادة. اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من العميد يحيى عبدالعزيز، مدير إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية اليوسفية بانقلاب سيارة ملاكي. على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لموقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي يقودها محمد صلاح إبراهيم، 16 عاما، طالب بمدرسة الصناعة الثانوية بقرية الصلاحات، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده مما أدى إلى مصرعه.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني عبيد، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى أمرت بالتصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث. وفي سياق آخر انقلبت سيارة عمال في نطاق محافظة البحيرة، مما تسبب فى مصرع عامل وإصابة 7 آخرين. تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث،
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«علاقة محرمة وجثة».. مسجل خطر يقتل ربة منزل بالسيدة

جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لغز تمكن ضباط المباحث من كشف غموضه سريعا، إذ تبين أن المتهم مسجل خطر تربطه بالمجني عليها علاقة غير شرعية. قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لفتاة ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبفحص الجثة تبين وجود كدمات وآثار ضرب بأنحاء متفرقة من الجسد. التحريات دلت أن الجثة لربة منزل، وعلى علاقة غير مشروعة بشاب كانت تتردد عليه في شقته، وأنه مرتكب الواقعة.
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مصرع عامل وإصابة 7 آخرين بالبحيرة وتكدس بالدائرى

بسبب الشبورة المائية الكثيفة، شهدت عدة طرق حوادث مرورية، أولها وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي من القاهرة إلى الإسكندرية، فى نطاق محافظة البحيرة إذ انقلبت سيارة عمال مما تسبب فى مصرع عامل وإصابة 7 آخرين، كما أعلى طريق الأوتوستراد، وقوع حادث تصادم في اتجاه المطار أعلى كوبري الأباحية، بالقرب من القلعة، وتسبب الحادث في ظهور شلل مروري في الاتجاهين، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق، وذلك لرفع آثار الحادثين وتيسير حركة المرور ومنع تكدس السيارات بالتزامن مع ساعات الزروة الصباحية.
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السجن 10 سنوات لـ3 متهمين في قضية «تعرية سيدة الكرم»

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين أحمد الفقي، ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون، وعلى العسلى، اليوم السبت، غيابيا، بالسجن المشدد 10 سنوات على ثلاث متهمين في قضية التعدى على "سعاد ثابت" المعروفة إعلاميا بسيدة التعرية بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، يوم 23 من شهر مايو 2016.
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الداخلية تحبط 7 قضايا تزوير وهجرة غير شرعية

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – أدوات طبية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض في تلك القضايا أكثر من مائة ألف جنيه.
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انتشال جثة «إمام مسجد» سقطت سيارته في ترعة بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، مساء اليوم الخميس، من انتشال جثة قائد سيارة سقطت في ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز. البداية كانت بتلقي مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، بلاغًا من أحد الأهالي، يفيد بسقوط سيارة في ترعة الإسماعيلية، على الفور انتقلت قوات الشرطة لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط سيارة «إمام وخطيب أحد المساجد» بالترعة. وكشفت التحريات الأولية، أن سبب سقوط السيارة هو اختلال عجلة القيادة، فيما لم يتم العثور على قائدها.
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«كان بيعدي السكة».. مصرع شاب صدمه قطار في الحوامدية

لقي شاب مساء اليوم الخميس مصرعه، صدمه قطار بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وشطر الجثة لنصفين. المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بمصرع شاب بنطاق القسم. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، مجهول الهوية اصطدم القطار به، وشطر جثته لنصفين حال عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة.
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السيطرة على حريق في 7 «محلات» بشبرا الخيمة (فيديو)

نشب حريق هائل مساء اليوم الثلاثاء، بـ7 محال في منطقة «بيجام» بمدينة شبرا الخيمة. البداية كانت بتلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل بـ7 محلات في منطقة «بيجام» في شارع ناصر بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، فيما دفعت الحماية المدنية بجنوب القليوبية، بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للأماكن المجاورة له.
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بعد تنازل فتاة المنصورة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التحرش

تنازلت الفتاة التي تعرضت للتحرش هي وصديقتها ليلة رأس السنة بمدينة المنصورة، في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة المنصورة"، عن محضر الاتهام بالتحرش أمام النيابة، لرغبتها في إنهاء المشكلة بعد إرضائهما والصلح من قبل أهالي المتهمين، وقررت نيابة أول المنصورة، إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم بعد تقديم محامي المتهمين والفتاتين التنازل للنيابة.
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