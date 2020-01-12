مصرع طالب ثانوي في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٩ م

حادث - أرشيفية

لقي طالب ثانوي مصرعه أثر انقلاب سيارته الملاكي بطريق قرية اليوسفية بمركز بني عبيد بالدقهلية نتيجة اختلال عجلة القيادة. اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من العميد يحيى عبدالعزيز، مدير إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية اليوسفية بانقلاب سيارة ملاكي. على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لموقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي يقودها محمد صلاح إبراهيم، 16 عاما، طالب بمدرسة الصناعة الثانوية بقرية الصلاحات، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده مما أدى إلى مصرعه.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني عبيد، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى أمرت بالتصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث. وفي سياق آخر انقلبت سيارة عمال في نطاق محافظة البحيرة، مما تسبب فى مصرع عامل وإصابة 7 آخرين. تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث،