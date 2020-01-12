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إصابة ضابط و3 من منتسبي القوة الجوية في قصف بالعراق

تحرير:وكالات ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٥ م
قصف في العراق_أرشيفية
قصف في العراق_أرشيفية
تعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين في العراق، اليوم الأحد، لقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية، إذ يعد هذا القصف الثاني من نوعه الذي تتعرض له القاعدة بعد سقوط صاروخ قربها، يوم الخميس الماضي. وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، بأن قاعدة بلد? تعرضت لقصف بثمانية صواريخ كاتيوشا. وتعد قاعدة بلد الجوية «قاعدة البكر الجوية سابقا»، وهي أكبر قاعدة في العراق، وتبعد 64 كم شمال بغداد، وتعود إلى منتصف الثمانينيات، وفقًا لروسيا اليوم.
وتبلغ مساحة القاعدة 25 كم2، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كم، وتضم مدرجين للإقلاع والهبوط طول الأول 3.503 متر والثاني 3.504 متر، بالإضافة إلى حظائر للطائرات.وكان مصدر أمني عراقي، قد قال في وقت سابق، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي
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قصف-سوريا

مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 أخرين في قصف صاروخي شمال سوريا

قال مصدر عسكري مطلع اليوم الأحد، إن فصائل مسلحة تابعة لتنظيم جبهة النصرة، شنت هجوما صاروخيا واسعا استهدف عدة أحياء في مدينة حلب شمال سوريا، مما أسفر عن سقوط قتلى، مضيفًا أن فصائل جبهة النصرة استهدفت بأكثر من 40 صاروخا وقذيفة هاون أحياء النيل وشيحان والشهباء والزهراء في حلب خلال أقل من 12 ساعة، مشيرًا إلى أن القصف استهدف كذلك أماكن أخرى في المدينة، موضحًا أن الهجوم أسفر عن سقوط 3 قتلى على الأقل و5 إصابات من المدنيين بينهم أطفال في أحياء الشهباء وشارع تشرين ومساكن السبيل والخالدية، وفقًا لروسيا اليوم.
الجيش- الوطني -الليبي (2)

الجيش الليبي: ميليشيات تابعة للوفاق تخرق الهدنة في طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الأحد، أن ميليشيات تابعة للوفاق خرقت هدنة وقف إطلاق النار في طرابلس. وأكد الجيش الليبي حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، أن قواته ملتزمة بالهدنة رغم خرقها من قبل ميليشيات الوفاق.
السلطان هيثم بن طارق - سلطنة عمان

من هو هيثم بن طارق آل سعيد.. سلطان عُمان الجديد؟

عقدت السبت جلسة فتح وصية سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأفراد العائلة المالكة، ونصت على تسمية هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطانا لعُمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية في حسابها الرسمي على "تويتر". وأوكل مجلس العائلة المالكة مجلس الدفاع بفتح الوصية وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة، واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
السلطان هيثم خليفة قابوس

سلطان عمان الجديد: نسير على نهج قابوس خارجيًا

قال سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، إن السلطان قابوس أرسى مكانة دولية للسلطنة، مشيرا إلى أن عمان ستسير على نهج السلطان قابوس على صعيد السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الشعوب وحسن الجوار، وأنهم حريصون على عدم التدخل في شؤون الغير، وذللك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية". وتابع السلطان هيثم في مراسم تنصيبه، اليوم، "ستواصل عمان عملها ضمن منظمة الأمم المتحدة وسنحترم الاتفاقيات الدولية، وستحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول، نسعى مع الدول العربية إلى النأي بالمنطقة عن الصراعات، ومع الأشقاء في دول الخليج مسيرة التعاون والتعاضد".
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السفارة-الامريكية-في-بغداد (2)

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد وإصابة شخصين

أفادت مصادر عراقية، مساء اليوم الأحد، بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب نقطة تفتيش المنطقة الخضراء وسط بغداد، مؤكدة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت تلك المنطقة، لافتة إلى إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني مقابل السفارة الأمريكية في العاصمة، بالإضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة، فيما أشارت أنباء غير مؤكدة عن سقوط ضحايا في الجهة المقابلة للسفارة، حيث تحدثت مصادر عراقية عن إصابة عائلة بأكملها بسقوط صاروخ، وفقًا لما ذكرته العربية.
الجيش- الوطني -الليبي (2)

الجيش الليبي: مقتل 20 عنصرا من ميليشيات الوفاق بطرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، تراجع ميليشيات الوفاق بشكل واضح وأكثر من 20 قتيلا في صفوفهم بمحور صلاح الدين في طرابلس، وأكدت مصادر، أن الجيش الوطني الليبي أحرز تقدما، باتجاه منطقة أبو سليم جنوب طرابلس أمس الأربعاء، مضيفه أن طائرات سلاح الجو الليبي قصفت، مواقع تابعة للوفاق بطريق المطار جنوب طرابلس، إذ أوضح مقطع فيديو وصل للمصادر، والتقط من داخل إحدى طائرات سلاح الجو الليبي قصفها مواقع تابعة لميليشيا الوفاق بطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.
صورة-لتنظيم-داعش

ارتفاع عدد قتلى تنظيم داعش بمدينة الموصل لـ21 قتيلًا

ارتفعت أعداد قتلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى 21 قتيلا خلال تصدي القوات الأمنية لهجوم شنه التنظيم بقضاء الحضر جنوب مدينة الموصل شمالي العراق، إذ قال آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي حميد الياسري - وفقا لقناة «السومرية الإخبارية»، اليوم الأحد: «إن تنظيم داعش الإرهابي شن، مساء أمس، هجوما واسعا وكبيرا في منطقة المخازن شمالي قضاء الحضر بمحافظة نينوى»، مضيفا: «أن قوات الحشد الشعبي بالتعاون مع قيادة عمليات نينوى وطيران الجيش العراقي تمكنت من التصدي للهجوم الإرهابي الكبير، وقتل 21 داعشيا من المهاجمين».
تفجير-فى-سوريا

بـ«عبوة ناسفة».. اغتيال رئيس لجنة المصالحة في سوريا

أعلن المرصد السوري اغتيال رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب السوري ?عمر أوسي، في بلدة (كناكر) بغوطة دمشق الغربية، وذلك من خلال استهدافه بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته، ما أدى لمقتله على الفور، إذ ذكر المرصد، اليوم الأحد، «أنه في 26 ديسمبر الجاري رصد المرصد عملية اغتيال شهدتها مدينة (معضمية الشام) بريف دمشق الغربي، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال أحد عناصر الفرقة الرابعة في المدينة، وذلك عبر إطلاق النار عليه أثناء سلوكه أحد الطرق الفرعية في المدينة ليلا ما أدى لمقتله على الفور».
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