مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 أخرين في قصف صاروخي شمال سوريا

تحرير:وكالات ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٩ م

قصف سوريا_أرشيفية

قال مصدر عسكري مطلع اليوم الأحد، إن فصائل مسلحة تابعة لتنظيم جبهة النصرة، شنت هجوما صاروخيا واسعا استهدف عدة أحياء في مدينة حلب شمال سوريا، مما أسفر عن سقوط قتلى، مضيفًا أن فصائل جبهة النصرة استهدفت بأكثر من 40 صاروخا وقذيفة هاون أحياء النيل وشيحان والشهباء والزهراء في حلب خلال أقل من 12 ساعة، مشيرًا إلى أن القصف استهدف كذلك أماكن أخرى في المدينة، موضحًا أن الهجوم أسفر عن سقوط 3 قتلى على الأقل و5 إصابات من المدنيين بينهم أطفال في أحياء الشهباء وشارع تشرين ومساكن السبيل والخالدية، وفقًا لروسيا اليوم.

وأكدت وكالة "سانا" السورية الرسمية، في وقت سابق، أن "المجموعات الإرهابية" اعتدت بالقذائف الصاروخية على أحياء الشهباء الجديدة والخالدية وشارع النيل ومساكن السبيل وشارع تشرين بحلب، لافته إلى أن مدنيين 2 قتلا وأصيب 3 بجروح جراء هجمات التنظيمات المسلحة.ويستمر الهجوم منذ السبت إلى الأحد، حيث قال مصدر عسكري،