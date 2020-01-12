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التعليم تعلن عن إجراء اختبارات الاستعدادات النفسية في 3 مقرات

تحرير:أمينة محمود ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣١ م
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
في ضوء تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، عن توفير مقرات بديلة لأداء اختبارات القبول للمعلمين الجدد المتقدمين لشغل وظائف التعليم والمستهدفين بأداء اختبارات الاستعدادات النفسية، وذلك لتضرر العديد من المعلمين الجدد وتحملهم مشقة الانتقال البدنية والمالية من محافظتهم إلى مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
وأوضحت الوزارة أنه تيسيرًا على المعلمين تم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لفتح مقرين لأداء الاختبارات المشار إليها بعاليه، حيث سيكون المقر الأول بمحافظة سوهاج لخدمة محافظات قطاع الصعيد والمحافظات الحدودية، والمقر الثاني بمحافظة بورسعيد لخدمة محافظات الوجه البحري، والمقر الثالث بالأكاديمية المهنية
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مظلوم-عبدي

قائد سوريا الديمقراطية: أشكر السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي

قال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، إن السوريين يطالبون أن يكون لمصر دور أكبر في القضية السورية خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن ما تقوم به تركيا وإيران في ملف سوريا ليس في صالح الشعب السوري، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي وتأكيده وحدة الشعب والأراضي السورية. وأضاف «مظلوم»، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه «بالورقة والقلم»، والمذاع على قناة «تن»، أن موقف مصر مشرف جدا تجاه التعامل مع الغزو التركي لمنطقة رأس العين السورية.
سد النهضة

وزير الري الأسبق: مصر خاضت مفاوضات سد النهضة بنية صادقة

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن ما تفعله إثيوبيا اتجاه سد النهضة ليس جديدًا، إذ كررته من قبل مع كينيا، لافتًا إلى أن هناك نقطتين خلافيتين بين مصر وإثيوبيا، ويجب أن يكون هناك مرونة خاصة في مسألة تخزين المياه. وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «رأي عام»، والمذاع عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأحد، أن مصر خاضت مفاوضات سد النهضة بنية صادقة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تخلت عن تعهداتها بالحفاظ على حصة مصر من مياه النيل عندما جلسوا على طاولة المفاوضات.
الخارجية المصرية

مصر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت مصر بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا، وتعبر عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، وتؤكد مجددا على أهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية برلين وجهود المبعوث الأممي لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدة دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها. لحقن دماء الشعب
مصطفى-مدبولي

مدبولي يصدر قرارا بتخصيص أراضٍ للإسكان الاجتماعي بالغردقة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارًا بتخصيص أربع قطع أراض من أملاك الدولة الخاصة، الواقعة بزمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لإقامة إسكان اجتماعي واستثماري عليها، وإقامة المباني الخدمية والإدارية اللازمة.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تؤجل امتحانات مدارس المسار المصري في عُمان

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات مدارس المسار المصري في سلطنة عُمان، نظرًا للظروف الأليمة التي تمر بها السلطنة لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، الذي وافته المنية اليوم. وتقام امتحانات مدارس المسار المصري بـ"مسقط" و"صلالة" في سلطنة عُمان، والتي تقام في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2020.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: أداء 90% من طلبة الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية إلكترونيًّا

انطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/ 2020، حيث يؤدي الامتحانات 587 ألفًا و108 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية. ويتكون امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي من 35 سؤالا مقسمة إلى 27 سؤال اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقالية تقيس الفهم وليس الحفظ وهذا هو أساس عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book)، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 22 يناير 2020.
طارق- شوقي

طارق شوقي يسند مهام منصب قطاع التعليم لنائبه «حجازي»

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أسند مهام قطاع التعليم العام للدكتور رضا حجازي بجانب شغله للمنصب الجديد كنائب الوزير لشؤون المعلمين، مؤكدة أنه من المتوقع أن يسند مهام رئاسة امتحانات الثانوية العامة لنائب الوزير الدكتور رضا حجازي بعد أن أسند له منصب قطاع التعليم العام وإدارته للملف بأكمله، مشيرة إلى أن وزير التعليم يبحث حاليا اختيار مدير لصندوق تطوير العملية التعليمية التابع للوزارة خلفا للدكتور محمد عمر الذي رحل عن المنصب.
رضا حجازي

نائب وزير التعليم: المعلم «أوركسترا» تطوير المنظومة الجديدة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه سيبذل قصارى جهده من أجل إثبات الثقة الغالية من القيادة السياسية والدكتور طارق شوقي وزير التعليم، في حل مشكلات المعلمين. وأكد حجازي في تصريحات لـ"التحرير"، أنه يهتم ببناء كوادر المعلمين ومفهوم التنمية المهنية قائلًا: "التدريب واحد من التنمية المهنية وليس كل شيء والمعلمين لديهم مهارات جيدة للغاية سيتم نقلها وتبادلها بينهم، مشددًا على أن المعلم هو العمود الفقري والقوة الدافعة والأوركسترا في تطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم بأكملها وسأعمل علي حل مشكلاتهم"، موضحًا اهتمامه الفترة المقبلة بتأهيل المعلمين مهنيا وبناء كوادر جديدة.
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