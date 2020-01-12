التعليم تعلن عن إجراء اختبارات الاستعدادات النفسية في 3 مقرات

تحرير:أمينة محمود ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣١ م

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

في ضوء تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، عن توفير مقرات بديلة لأداء اختبارات القبول للمعلمين الجدد المتقدمين لشغل وظائف التعليم والمستهدفين بأداء اختبارات الاستعدادات النفسية، وذلك لتضرر العديد من المعلمين الجدد وتحملهم مشقة الانتقال البدنية والمالية من محافظتهم إلى مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة أنه تيسيرًا على المعلمين تم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لفتح مقرين لأداء الاختبارات المشار إليها بعاليه، حيث سيكون المقر الأول بمحافظة سوهاج لخدمة محافظات قطاع الصعيد والمحافظات الحدودية، والمقر الثاني بمحافظة بورسعيد لخدمة محافظات الوجه البحري، والمقر الثالث بالأكاديمية المهنية