استقالة «راؤول خاجيمبا» رئيس أبخازيا من منصبه

تحرير:وكالات ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٤ م

رئيس أبخازيا

أعلن راؤول خاجيمبا رئيس أبخازيا، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، مؤكدا في حديثه لوكالة «إنترفاكس الروسية»، نبأ استقالته، وردا على سؤال عما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة، قال: «من يعش يرى»، وفقًا لروسيا اليوم. يذكر أن الرئيس الأبخازي راؤول خاجيمبا، قد دعا الخميس الماضي، المواطنين في البلاد إلى الهدوء وعدم الانصياع للاستفزازات، وذلك على خلفية احتجاجات المعارضة في العاصمة سوخوم، إذ قال في بيان: «أيها المواطنون الأعزاء، فيما يتعلق بآخر الأحداث التي وقعت في مدينة سوخوم، أطلب منكم التزام الهدوء وعدم الاستسلام للاستفزازات».

وأضاف الرئيس الأبخازي: «في هذا الموقف الصعب يجب أن نبقى هادئين، ولا نعرض وجود دولتنا للخطر. كل الهيئات الحكومية تعمل بشكل طبيعي. وقد وضعت قوات الأمن في حالة تأهب قصوى».واقتحم عدد من المتظاهرين، الخميس الماضي، مبنى الإدارة الرئاسية في أبخازيا، وذلك عقب مواجهات مع قوات الشرطة، على خلفية جريمة قتل وقعت