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استقالة «راؤول خاجيمبا» رئيس أبخازيا من منصبه

تحرير:وكالات ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٤ م
رئيس أبخازيا
رئيس أبخازيا
أعلن راؤول خاجيمبا رئيس أبخازيا، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، مؤكدا في حديثه لوكالة «إنترفاكس الروسية»، نبأ استقالته، وردا على سؤال عما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة، قال: «من يعش يرى»، وفقًا لروسيا اليوم. يذكر أن الرئيس الأبخازي راؤول خاجيمبا، قد دعا الخميس الماضي، المواطنين في البلاد إلى الهدوء وعدم الانصياع للاستفزازات، وذلك على خلفية احتجاجات المعارضة في العاصمة سوخوم، إذ قال في بيان: «أيها المواطنون الأعزاء، فيما يتعلق بآخر الأحداث التي وقعت في مدينة سوخوم، أطلب منكم التزام الهدوء وعدم الاستسلام للاستفزازات».
وأضاف الرئيس الأبخازي: «في هذا الموقف الصعب يجب أن نبقى هادئين، ولا نعرض وجود دولتنا للخطر. كل الهيئات الحكومية تعمل بشكل طبيعي. وقد وضعت قوات الأمن في حالة تأهب قصوى».واقتحم عدد من المتظاهرين، الخميس الماضي، مبنى الإدارة الرئاسية في أبخازيا، وذلك عقب مواجهات مع قوات الشرطة، على خلفية جريمة قتل وقعت
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روحاني: الهجوم على «عين الأسد» دفاعا مشروعا عن النفس

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، أن ضربات إيران على أهداف أمريكية في العراق تمثل دفاعا مشروعا عن النفس، فيما دعا إلى عمل مشترك لمنع تكرار كوارث مثل تحطم الطائرة الأوكرانية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وشنت طهران، فجر الأربعاء الماضي، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأمريكي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني. وتضم عين الأسد، التي كانت حتى عام 2003 تعرف باسم "قاعدة القادسية الجوية"، مبان عسكرية ومخازن محصنة ومرافق خدمية.
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المحتجون في إيران لـ«علي خامنئي»: «الموت للديكتاتور»

تشهد العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن أخرى في البلاد، لليوم الثاني على التوالي، موجة احتجاجات على خلفية اعتراف سلطات إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، يوم 8 يناير الماضي، إذ خرج مئات المتظاهرين، اليوم الأحد، في شوارع طهران للاحتجاج، بينما استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات، حيث بدأت مسيرة المحتجين في ساحة آزادي وسط العاصمة تلبية لدعوات تظاهر من قبل ناشطين معارضين للسلطات، ورفع بعض المتظاهرين شعارات سياسية ضد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، كما رددوا «الموت للديكتاتور»، وفقًا لروسيا اليوم.
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هربا من أردوغان.. تضاعف عدد الأتراك اللاجئين في ألمانيا

كشف تقرير ألمانى رسمى، تضاعف عدد الأتراك الذين قدموا طلبات للجوء فى البلاد منذ حملة القمع التى شنها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد محاولة الانقلاب التى يتهم حركة جولن بالوقوف وراءها، وذكرت الإذاعة الألمانية، أن ما مجموعه 11,423 من الأتراك طلبوا اللجوء بألمانيا فى العام الماضى، مقارنة بـ 5,742 فى 2016. وأضاف التقرير، أن الأتراك قدموا أكبر عدد من طلبات اللجوء فى ألمانيا فى 2019 بعد المواطنين السوريين والعراقيين، حيث كانت نسبة 80% من الطلبات من مواطنين أتراك من أصل كردى قبل 2016، بينما بلغت نسبة مقدمى الطلبات من تركيا ممن عرفوا أنفسهم بأنهم أتراك فقط، 50% عام 2019.
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مصرع 8 أشخاص جراء انفجار مصنع للكيماويات غربي الهند

لقى 8 أشخاص مصرعهم جراء انفجار ضخم هز مصنعا للكيماويات في منطقة "بويسار" بولاية ماهاراشترا غربي الهند. وكشف مسؤلون محليون، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، أن الحادث وقع في مصنع "أنك فارما"، الواقع في قرية كولواد التي تبعد بأكثر من 100 كيلومتر عن مدينة مومباي، موضحين أن الانفجار وقع أثناء اختبار بعض المواد الكيميائية.
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تحذير عاجل للمصريين المتواجدين في الهند

أهابت سفارة مصر في نيودلهي، بالمواطنين المصريين المقيمين والمتواجدين بالهند، الابتعاد عن أماكن المظاهرات على ضوء الاحتجاجات التى تشهدها عدة مناطق بالبلاد. ونصحت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الجمعة، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من جراء الاحتجاجات المنتشرة فى عدد من المدن والولايات الهندية.
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