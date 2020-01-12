رياضة

بيراميدز يكرر فوزه على المصري في الكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٩ م
بيراميدز - المصري
بيراميدز - المصري
حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ايريك تراوري سجل هدف التقدم، وأضاف عماد دونجا الهدف الثاني. بيراميدز رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول بالمجموعة الأولى، في المقابل تجمد رصيد المصري عند ست نقاط في المركز الثاني، بينما يأتي إينوجو رينجرز ونواذيبو في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما.
فريق بيراميدز نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 19 بعد ركلة ركنية نفذها عبدالله السعيد، استقبلها كانون برأسية قوية، تصدى لها أحمد مسعود، وارتدت إلى إيريك تراوري الذي سددها في الشباك. وفي الدقيقة 42 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق بيراميدز بعد عرقلة إسلام عيسى، من قبل أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصري،
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الهلال السوداني: حمادة صدقي هرب بسبب وضع الأهلي

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بيراميدز يصطدم بالمصري البورسعيدي في الكونفدرالية

يستضيف فريق بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي، في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، على ستاد 30 يونيو ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، في مواجهة مصرية تحت الراية الإفريقية، يقودها طاقم تحكيم بوركينابي مكون من من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما كمساعد حكم أول، وحبيب عمر سانو كمساعد حكم ثان، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو.
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أعلن سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، عن هدم استاد بورسعيد، وإعادة تصميمه بشكل جديد، مشيرًا إلى أنه لا نية لرحيل إيهاب جلال عن قيادة الفريق، خلال الفترة الحالية، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، قائلا: "التنسيق جار بين وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد وإدارة النادي المصري بعدما تأكد من عدم جدوى أعمال ترميم مدرجات الملعب.. المحافظ كلف مكتبا استشاريا لعمل رسومات هندسية، وكذلك الوزير طالب كلف مكاتب استشارية أخرى، وتم الاتفاق على الرسومات الهندسية".
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بيراميدز يواجه حرس الحدود.. والمصري يصطدم بسموحة

تستكمل اليوم مباريات الجولة الحادية عشر بمواجهتين قويتين، حيث يستضيف حرس الحدود فريق بيراميدز على ستاد المكس، في المباراة التي من المقرر إقامتها في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس، حيث يبحث بيراميدز عن إنتصار جديد، بعد الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من المسابقة . ويحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات، حيث فاز في أربعة وتعادل فى مثلهم وخسر مباراتين.
بيراميدز-وادي دجلة (1)

صدام ناري بين بيراميدز والمصري في الكونفدرالية

يستضيف فريق المصري نظيره بيراميدز، مساء اليوم الأحد، في لقاء يقام على ملعب الجيش بالسويس، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية. ويحتل فريق بيراميدز صدارة المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده المصري بنفس عدد الرصيد من النقاط. ويسعى كلًا من فريقي المصري وبيراميدز لتحقيق الفوز لخروج بالثلاث نقاط، وحسم صدارة المجموعة. التقى فريقا المصري وبيراميدز في 7 لقاءات كان جميعهم في الدوري، استطاع الفريق البورسعيدي الفوز في 4 مناسبات وتعادل في 3 مباريات، ولم يستطيع بيراميدز الفوز في أي لقاء جمع الفريقين.
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