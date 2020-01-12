بيراميدز يكرر فوزه على المصري في الكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٩ م

بيراميدز - المصري

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ايريك تراوري سجل هدف التقدم، وأضاف عماد دونجا الهدف الثاني. بيراميدز رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول بالمجموعة الأولى، في المقابل تجمد رصيد المصري عند ست نقاط في المركز الثاني، بينما يأتي إينوجو رينجرز ونواذيبو في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما.

فريق بيراميدز نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 19 بعد ركلة ركنية نفذها عبدالله السعيد، استقبلها كانون برأسية قوية، تصدى لها أحمد مسعود، وارتدت إلى إيريك تراوري الذي سددها في الشباك. وفي الدقيقة 42 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق بيراميدز بعد عرقلة إسلام عيسى، من قبل أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصري،