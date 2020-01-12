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المحتجون في إيران لـ«علي خامنئي»: «الموت للديكتاتور»

تحرير:وكالات ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٨ م
احتجاجات إيرا_أرشيفية
احتجاجات إيرا_أرشيفية
تشهد العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن أخرى في البلاد، لليوم الثاني على التوالي، موجة احتجاجات على خلفية اعتراف سلطات إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، يوم 8 يناير الماضي، إذ خرج مئات المتظاهرين، اليوم الأحد، في شوارع طهران للاحتجاج، بينما استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات، حيث بدأت مسيرة المحتجين في ساحة آزادي وسط العاصمة تلبية لدعوات تظاهر من قبل ناشطين معارضين للسلطات، ورفع بعض المتظاهرين شعارات سياسية ضد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، كما رددوا «الموت للديكتاتور»، وفقًا لروسيا اليوم.
كما رفع المحتجون في محطات ميترو الأنفاق في العاصمة شعارات مماثلة وأخرى بين رجال الدين والسلطات بينها "سأقتل من قتل أخي".وجرت احتجاجات مماثلة في عدد من المدن الأخرى بينها سنندج، عاصمة إقليم كردستان، ومشهد وزنجان وأصفهان وبابل وسمنان وقزوين.وقام متظاهرون غاضبون من إسقاط الحرس الثوري لطائرة ركاب أوكرانية،
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حسن-روحانى

روحاني: الهجوم على «عين الأسد» دفاعا مشروعا عن النفس

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، أن ضربات إيران على أهداف أمريكية في العراق تمثل دفاعا مشروعا عن النفس، فيما دعا إلى عمل مشترك لمنع تكرار كوارث مثل تحطم الطائرة الأوكرانية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وشنت طهران، فجر الأربعاء الماضي، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأمريكي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني. وتضم عين الأسد، التي كانت حتى عام 2003 تعرف باسم "قاعدة القادسية الجوية"، مبان عسكرية ومخازن محصنة ومرافق خدمية.
راؤول- خاجيمبا (1)

استقالة «راؤول خاجيمبا» رئيس أبخازيا من منصبه

أعلن راؤول خاجيمبا رئيس أبخازيا، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، مؤكدا في حديثه لوكالة «إنترفاكس الروسية»، نبأ استقالته، وردا على سؤال عما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة، قال: «من يعش يرى»، وفقًا لروسيا اليوم. يذكر أن الرئيس الأبخازي راؤول خاجيمبا، قد دعا الخميس الماضي، المواطنين في البلاد إلى الهدوء وعدم الانصياع للاستفزازات، وذلك على خلفية احتجاجات المعارضة في العاصمة سوخوم، إذ قال في بيان: «أيها المواطنون الأعزاء، فيما يتعلق بآخر الأحداث التي وقعت في مدينة سوخوم، أطلب منكم التزام الهدوء وعدم الاستسلام للاستفزازات».
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

هربا من أردوغان.. تضاعف عدد الأتراك اللاجئين في ألمانيا

كشف تقرير ألمانى رسمى، تضاعف عدد الأتراك الذين قدموا طلبات للجوء فى البلاد منذ حملة القمع التى شنها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد محاولة الانقلاب التى يتهم حركة جولن بالوقوف وراءها، وذكرت الإذاعة الألمانية، أن ما مجموعه 11,423 من الأتراك طلبوا اللجوء بألمانيا فى العام الماضى، مقارنة بـ 5,742 فى 2016. وأضاف التقرير، أن الأتراك قدموا أكبر عدد من طلبات اللجوء فى ألمانيا فى 2019 بعد المواطنين السوريين والعراقيين، حيث كانت نسبة 80% من الطلبات من مواطنين أتراك من أصل كردى قبل 2016، بينما بلغت نسبة مقدمى الطلبات من تركيا ممن عرفوا أنفسهم بأنهم أتراك فقط، 50% عام 2019.
انفجار مصنع كيماويات في الصين - أرشيفية

مصرع 8 أشخاص جراء انفجار مصنع للكيماويات غربي الهند

لقى 8 أشخاص مصرعهم جراء انفجار ضخم هز مصنعا للكيماويات في منطقة "بويسار" بولاية ماهاراشترا غربي الهند. وكشف مسؤلون محليون، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، أن الحادث وقع في مصنع "أنك فارما"، الواقع في قرية كولواد التي تبعد بأكثر من 100 كيلومتر عن مدينة مومباي، موضحين أن الانفجار وقع أثناء اختبار بعض المواد الكيميائية.
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ترامب (1)

ترامب: فرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين في العراق تضمان قوات أمريكية، وذلك خلال كلمة وجهها للأمريكيين مساء اليوم، إذ قال ترامب: «ستفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني»، مشيرًا إلى أن إدارته ستواصل دراسة الخيارات الأخرى للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، مضيفًا: «هذه العقوبات القوية ستبقى حتى تغير إيران سلوكها»، متابعًا: «خلال الأشهر الأخيرة وحدها، احتجزت إيران سفنا في المياه الدولية، وشنت هجوما غير مبرر على السعودية وأسقطت طائرتين مسيرتين».
محمد-جواد-ظريف

ظريف يُحذر ترامب: استهداف المواقع الثقافية جريمة حرب

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تهديداته بضرب «52 موقعا إيرانيا»، بينها أماكن تاريخية، قائلا: «إن استهداف المواقع الثقافية هو جريمة حرب»، إذ كتب ظريف على حسابه على موقع تويتر: «أن ترامب الذي انتهك بشكل خطير القانون الدولي عبر"الاغتيالات الجبانة الجمعة للجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في العراق، الأمر الذي يهدد أيضا بارتكاب انتهاكات جديدة للمعايير الملزمة للقانون الدولي وبتجاوز خطوط حمراء جديدة»، حسبما نقلت سكاي نيوز.
حسن-نصرالله (2)

حسن نصرالله: المقاومة لن تترك جنديا أمريكيا بالعراق

قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إنه على يقين بأن فصائل المقاومة العراقية لن تترك جنديا أمريكيا في العراق، لافتًا إلى أن الجيش الأمريكي سيدفع ثمن مقتل سليماني والمهندس، مضيفًا: «الإيرانيون شأنهم أن يردوا.. ولكن هذا لا يعفي محور المقاومة من الرد»، متابعًا: «القواعد العسكرية الأمريكية والبوارج العسكرية الأمريكية وكل ضابط أمريكي في منطقتنا.. الجيش الأمريكي هو الذي قتل هؤلاء وهو الذي ينبغي أن يدفع الثمن»، موضحًا: «أنه لا يجب المس بالمدنيين الأمريكيين»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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الجيش الإيراني: أمريكا تنقصها "الشجاعة" لخوض نزاع

نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن قائد الجيش الإيراني قوله، إن أمريكا لا تمتلك "الشجاعة" لخوض مواجهة عسكرية مع طهران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن قائد الجيش الإيراني، الجنرال عبد الرحيم موسوي، قوله إن الأمريكيين "يقولون أمورا من هذا النوع لتحويل اهتمام الرأي العام العالمي عن عملهم غير المبرر"، في إشارة إلى مقتل الجنرال قاسم سليماني الجمعة في العراق. وأضاف: "أشكّ في أن تكون لديهم الشجاعة" لتنفيذ تهديداتهم، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
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