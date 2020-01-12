المحتجون في إيران لـ«علي خامنئي»: «الموت للديكتاتور»

تحرير:وكالات ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٨ م

احتجاجات إيرا_أرشيفية

تشهد العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن أخرى في البلاد، لليوم الثاني على التوالي، موجة احتجاجات على خلفية اعتراف سلطات إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، يوم 8 يناير الماضي، إذ خرج مئات المتظاهرين، اليوم الأحد، في شوارع طهران للاحتجاج، بينما استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات، حيث بدأت مسيرة المحتجين في ساحة آزادي وسط العاصمة تلبية لدعوات تظاهر من قبل ناشطين معارضين للسلطات، ورفع بعض المتظاهرين شعارات سياسية ضد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، كما رددوا «الموت للديكتاتور»، وفقًا لروسيا اليوم.

كما رفع المحتجون في محطات ميترو الأنفاق في العاصمة شعارات مماثلة وأخرى بين رجال الدين والسلطات بينها "سأقتل من قتل أخي".وجرت احتجاجات مماثلة في عدد من المدن الأخرى بينها سنندج، عاصمة إقليم كردستان، ومشهد وزنجان وأصفهان وبابل وسمنان وقزوين.وقام متظاهرون غاضبون من إسقاط الحرس الثوري لطائرة ركاب أوكرانية،