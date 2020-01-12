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نجوم الفن والرياضة في عزاء والد إيهاب توفيق (صور)

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٩ م
عزاء والد إيهاب توفيق
عزاء والد إيهاب توفيق
حرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على تقديم واجب العزاء في وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، والذي أقيم مساء الأحد بمسجد المشير طنطاوي، وكان في مقدمتهم مصطفى قمر، وفيفي عبده وحسين الجسمي، ومحمود حميدة وداليا البحيري وخالد بيبو وعصام كاريكا، كما حضر المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، ومن الإعلاميين حرص على التواجد رامي رضوان، وأسامة منير، وعصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، وشريف باهر، ومحمد لطفي، وأشرف مصيلحي، والمطربة مريم أمير، وإيهاب فهمي، وكارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد، ولاعب الأهلي السابق شادي محمد.
ولقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، الخميس الماضي، أثر نشوب حريق هائل التهم فيلته بحي مدينة نصر. وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء بقيادة مدير الحماية المدنية ورئيس قسم الإطفاء، فضلا عن فرق إنقاذ بري لسرعة التدخل ومحاصرة ألسنة النيران والعمل على تقليل حجم الخسائر والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الشقق
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وصول- جثمان- والد -ايهاب- توفيق‎ (1)

«بكاء وحزن».. مشاهد من جنازة والد الفنان إيهاب توفيق

حالة من الحزن الشديد والبكاء، سيطرت على الفنان إيهاب توفيق، وعائلته عقب وصول جثمان والده لمسجد السلام، حيث تأخر تشييع الجثمان بسبب الانتهاء من الإجراءات القانونية. فيما أدى العشرات صلاة الجنازة وسط حضور من نجوم الفن على رأسهم المطرب مصطفى كامل، وهشام عباس، وأحمد التهامي، وحميد الشاعري، ومحمد الحلو، ونادية مصطفى، ونهال عنبر، والمطرب الشعبي حجازي متقال، ومن نجوم الرياضة حرص أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر على الحضور وأداء صلاة الجنازة. فيما يقام العزاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس الأحد المقبل.
غالية-بن علي (1)

غالية بن علي تخضع لعملية جراحية في بلجيكا

تجري اليوم الفنانة التونسية غالية بن علي عملية جراحية لاستئصال المرارة، بأحد المستشفيات في بلجيكا، وكتبت عبر صفحتها على "فيسبوك": "عملية المرارة إن شاء الله تعدي على خير، ماشية من غير مرارة، الحمد لله". "غالية" كشفت مؤخرا عن تفاصيل أول ألبوم لها باللهجة المصرية، وكتبت عبر حسابها الرسمي بإنستجرام: "اكتشفت طيلة هذه السنوات أنني ألفت "أغنيات" باللهجة المصرية والدلع المصري وحتى الهلس المصري، ولذلك أصبح من الطبيعي أن ترى سنة 2020 إن شاء الله عملا مصريا من إنتاج مواطنة بلجيكية، بنت تونس، كانت ضيفة على مصر وأصبحت ابنتها.. بعنوان "قولوا لها".
نانسي-عجرم

أول صورة للفنانة نانسي عجرم وزوجها بعد إخلاء سبيله

نشرت الإعلامية اللبنانية دارين شاهين، على صفحتها الخاصة عبر «إنستجرام»، صورة تجمعها بالفنانة نانسي عجرم، وزوجها الدكتور فادي الهاشم، في أول ظهور له عقب إخلاء سبيله. كانت المدعية العامة في محكمة الاستئناف بمنطقة جبل لبنان، غادة عون، قررت اليوم إخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على خلفية التحقيقات التي تجرى معه في مقتل سوري تسلل إلى منزلهما منذ أيام، إثر تبادل إطلاق نار بينهما.
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وصول- جثمان- والد -ايهاب- توفيق‎ (1)

«بكاء وحزن».. مشاهد من جنازة والد الفنان إيهاب توفيق

حالة من الحزن الشديد والبكاء، سيطرت على الفنان إيهاب توفيق، وعائلته عقب وصول جثمان والده لمسجد السلام، حيث تأخر تشييع الجثمان بسبب الانتهاء من الإجراءات القانونية. فيما أدى العشرات صلاة الجنازة وسط حضور من نجوم الفن على رأسهم المطرب مصطفى كامل، وهشام عباس، وأحمد التهامي، وحميد الشاعري، ومحمد الحلو، ونادية مصطفى، ونهال عنبر، والمطرب الشعبي حجازي متقال، ومن نجوم الرياضة حرص أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر على الحضور وأداء صلاة الجنازة. فيما يقام العزاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس الأحد المقبل.
رامى- إمام (1)

رامي إمام يكشف كواليس صورة عمرها 38 سنة

انتشرت صورة قديمة تجمع بين الزعيم عادل إمام، ووالده، والمخرج رامي إمام، عبر منصات التواصل الاجتماعي، دفعت المخرج رامي إمام للكشف عن كواليس تلك الصورة ليعيد نشرها على حسابه على إنستجرام وإستعادة ذكرياته مع جده الراحل، وتفاصيل حول ذكرياتهما الخاصة للزعيم وابنه مع جده الراحل، تنشر لأول مرة، إذ كتب رامي قائلًا: «الصورة دي اتبعتتلي من حضراتكم كتير جدا الفترة إللي فاتت.. و الحقيقة رجعتني حوالي 38 سنة لورا.. دي مش مجرد صورة بالنسبة لي.. دي من أحب الصور لي.. مش لأن فيها 3 أجيال بيتصوروا.. لا».
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