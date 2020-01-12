نجوم الفن والرياضة في عزاء والد إيهاب توفيق (صور)

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٩ م

عزاء والد إيهاب توفيق

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على تقديم واجب العزاء في وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، والذي أقيم مساء الأحد بمسجد المشير طنطاوي، وكان في مقدمتهم مصطفى قمر، وفيفي عبده وحسين الجسمي، ومحمود حميدة وداليا البحيري وخالد بيبو وعصام كاريكا، كما حضر المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، ومن الإعلاميين حرص على التواجد رامي رضوان، وأسامة منير، وعصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، وشريف باهر، ومحمد لطفي، وأشرف مصيلحي، والمطربة مريم أمير، وإيهاب فهمي، وكارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد، ولاعب الأهلي السابق شادي محمد.

ولقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، الخميس الماضي، أثر نشوب حريق هائل التهم فيلته بحي مدينة نصر. وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء بقيادة مدير الحماية المدنية ورئيس قسم الإطفاء، فضلا عن فرق إنقاذ بري لسرعة التدخل ومحاصرة ألسنة النيران والعمل على تقليل حجم الخسائر والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الشقق