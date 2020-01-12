رياضة

في ليلة تألق أجويرو.. السيتي يكتسح أستون فيلا

تحرير:محمد جمال ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٩ م
أجويرو
أجويرو
اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا بستة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، والتى أقيمت على ملعب فيلا بارك (معقل الفلاينز) بالجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريمرليج). وسجل أهداف الستيزنز رياض محرز (بواقع هدفين) في الدقيقة الـ18 والـ24، وسيرجيو أجويرو ثلاثة أهداف في الدقيقة الـ28 والـ57 والـ81، وجابريال جيسوس في الدقيقة الـ45، من عمر المباراة، بينما سجل هدف الفلاينز الوحيد أنور الغازي في الدقيقة الـ90 من ضربة جزاء.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد المان سيتي للنقطة الـ47 في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ21 في المركز الـ18 من جدول البريميرليج. وشهدت المباراة تسجيل النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو ثلاثة أهداف “هاتريك”، ليصبح أكثر لاعب أجنبي تسجيلا في تاريخ “البريميرليج” برصيد
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